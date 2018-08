Chị Jodie Taylor ở Queensland đã đón đứa con thứ năm theo cách không thể bất ngờ hơn.

Chia sẻ trên tờ 7news, chị Taylor tiết lộ trước dự sinh 4 ngày, chị bắt đầu thấy cơn co thắt từ lúc 3 giờ sáng nhưng khoảng 20 phút sau thì cơn co biến mất. Sau đó, chị đi vào nhà tắm và cơn co xuất hiện trở lại. Ngay lúc đấy, chị rất muốn rặn đẻ.

Chị Taylor và con gái.

Từng trải qua sinh nở tới 4 lần, chị hiểu rằng không thể trì hoãn được nữa. Chị ngồi xuống sàn nhà tắm và cố gắng gọi chồng. Dù chồng ở căn phòng sát phòng tắm nhưng cửa đóng kín và bật điều hòa nên anh không hề nghe thấy.

"Tôi chỉ có 2 cơn co và con đã chào đời. Lúc tôi bế con vào phòng thì cũng là lúc anh ấy thức dậy", Taylor nói.

Sau đó, bà mẹ 5 con vừa gọi cấp cứu vừa tự mình lau dọn và bọc bé lại đợi xe cấp cứu đến. May mắn sức khỏe của hai mẹ con đều ổn. Cô bé thứ 5 được đôi vợ chồng đặt tên là Lucy Ina.

Bảo Nhiên