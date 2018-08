Chồng ghen tuông khi vợ mời bạn trai cũ về nhà

Tôi kết hôn năm 2010. Chúng tôi yêu nhau hai năm mới quyết định lấy nhau. Lúc yêu, chồng tôi cũng rất hay ghen. Tôi cứ nghĩ vì anh ấy yêu mình quá nên như vậy, chắc sau này không thế nữa. Nhưng không phải như vậy.

Từ ngày tôi sinh con đến giờ, được bốn năm rồi nhưng anh ấy vẫn thường xuyên nhắc lại chuyện cũ lúc tôi chưa lấy chồng. Lúc đó, bạn anh ấy cũng thích tôi, ba chúng tôi đều chơi thân với nhau. Tôi chỉ coi người kia là bạn thôi chứ chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Chồng tôi đã nghe người khác nói này nọ về tôi (lúc đó tôi đã cưới và có bầu được mấy tháng), anh ấy không tin tôi. Đến tận bây giờ, thỉnh thoảng anh lại lôi chuyện thời chưa cưới để dày vò, sỉ nhục tôi.

Thật sự tôi không làm gì quá đáng hay đi quá xa cả, nhưng chồng tôi lúc nào cũng tưởng tượng ra đủ thứ để nói tôi, còn không tin con là con mình nữa. Tôi cảm thấy chán và nhục nhã vô cùng. Đã rất nhiều lần tôi nói ly hôn và viết đơn nhưng chồng không ký và nói sống để dày vò dần dần, thử hỏi tôi sống vui vẻ sao được.

Tôi luôn nghĩ đến con trong đầu, không mấy quan tâm tới chồng. Tôi rất thương bé, không biết nên giải quyết như thế nào nữa, rất mong chuyên gia giúp tôi thoát khỏi tình trạng này. Tôi xin cảm ơn. (Phụng)

Ảnh: asiaone.com

Trả lời

Ghen là một hiện tượng của tình yêu, xuất hiện khi người ta cảm thấy bị xâm phạm hay bị chia sẻ với người khác, thực chất đó là hiện tượng ích kỷ của tình yêu. Yêu thì phải chiếm giữ, vì thế ghen cũng là một loại vũ khí chiếm giữ tình yêu. Tuy nhiên, do trạng thái thần kinh của một số người ở vào sự thái quá về cảm xúc và mất kiểm soát nên hay tự suy diễn và trở thành bệnh ghen. Bệnh ghen là một hiện tượng tâm thần do hưng phấn quá mức sinh ra, nhưng vì do hưng phấn chứ không phải do hiện tượng sinh lý thần kinh nên không có thuốc chữa. Đó là bệnh tâm lý chứ chưa đến bệnh thần kinh.

Chồng bạn có hiện tượng thua kém hoặc uất ức người kia. Từ sự uất ức do thua kém người kia nên “rất hay ghen”. Hiện tượng ghen này gọi là ghen có địa chỉ. Nếu đúng anh ấy uất ức, thua kém người kia thì anh ta luôn tìm cách hạ nhục vợ do không đủ sức đối đầu với người kia. Nhất là trong nhóm bạn đã có những người biết tính anh ta, sẵn sàng “ném đá giấu tay” để thỏa mãn tính tinh nghịch của họ mà dẫn đến sự việc phức tạp hơn. Rất tiếc là chúng tôi không có thông tin về người kia nên không thể nhận định chính xác về việc ghen của chồng bạn là do uất ức hay do tính cách.

Nếu chồng bạn ghen do uất ức với người kia thì bạn nên tránh xa người đó và cũng không nên nhắc đến tên người đó nữa, để cho vết hằn trong vỏ não của chồng bạn được điều trị. Một sự uất ức nào đó đã trở thành ghen thì khi được nhớ ra hoặc có ai nhắc đến sẽ bộc phát sự “dày vò, sỉ nhục” để trả thù. Còn nếu chồng bạn ghen do tính cách thì có thể ghen với tất cả các đối tượng gặp bạn.

Nếu thực sự “cái ghen” của anh ấy đã thành bệnh thì rất khó chữa, trừ khi anh ta thay đổi cách suy nghĩ như tin vào tâm linh, vào tôn giáo, vào nhân quả, hoặc hoạt động xã hội, từ thiện ... mới hy vọng thay đổi. Nếu không có các hoạt động này thì khó thay đổi lắm. Bạn thử hướng chồng bạn vào các hoạt động này xem sao. Nếu không thay đổi được thì bạn phải xem sức chịu đựng của bạn có tiếp tục như thế suốt đời được không, nếu không thì bạn nên làm đơn đơn phương ly hôn để tránh trở thành bệnh trầm cảm.

Chúc sự chịu đựng.

GS.TS. Vũ Gia Hiền