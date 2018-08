Tình yêu bị ngăn cản vì không hợp tuổi / Các kiểu nói dối của chàng

Em buồn lắm vì 10 năm nay dù vui buồn đói khổ vợ chồng luôn bên nhau không hề nói đến tuổi tác, vậy mà giờ anh lúc nào cũng nói vậy. Xin chuyên gia cho em lời khuyên. (Mai)

Trả lời

Tâm lý người ta có thể thay đổi do hoàn cảnh hoặc có vấn đề về tâm trạng. Trong những tâm trạng đấy có một loại tâm trạng tin vào tử vi, tướng số. Nhóm tin vào tử vi tướng số thường quan niệm hợp tuổi hay không hợp tuổi, nhất là khi khó khăn họ dễ đổ lỗi cho người khác, ít chịu trách nhiệm về mình.

“Vợ chồng bạn kết hôn hơn chục năm, con cái ngoan, học giỏi” là những thuận lợi cơ bản. “Từ khi cưới đến nay các bạn rất thương yêu nhau” đã chứng minh cho sự hợp tuổi tác. Bạn có nói “chồng bạn là người tâm lý, thương yêu vợ con, lo cho gia đình”, tức là không xuất hiện những trạng thái tâm lý nghi ngờ. Chỉ “gần đây anh ấy bảo do không hợp tuổi nên làm ăn toàn gặp thất bại” thì phải xem thời gian gần đây anh ấy làm ăn gì và nguyên nhân nào dẫn đến thất bại. Xem kỹ về các quan hệ của anh ấy xem có các quan hệ bất thường như bói toán, bạn bè... vì khi có sự thay đổi đột ngột thì rất dễ xuất hiện quan hệ mới nào đó, vấn đề nào đó. Đây là vấn đề diễn biến tâm lý hay do xuất hiện những quan hệ bất thường thì phải tìm hiểu kỹ.

Trong lúc này, bạn cần nhẹ nhàng nhất. Nếu anh ấy có nói “không hợp tuổi” thì bạn hỏi xem anh ấy xem bói ở đâu, ai nói, sách nào, và có đáng tin cậy không. Sau khi tế nhị hỏi về thông tin mà anh ấy đưa ra lúc đó bạn nhẹ nhàng giải thích theo hướng “đức năng thắng số”, câu “đức năng thắng số” là câu ngạn ngữ của người Việt Nam nên nó có thể có sức mạnh làm thay đổi tư tưởng của những người dễ tin vào số mệnh. Mặt khác bạn xem có ai đó mà chồng bạn nể nhất thì bạn gặp người đó để nhờ họ gần chồng bạn giúp anh ấy những lời khuyên tế nhị và chân thực để anh ấy nhận ra sự đúng đắn.

Bạn cũng không nên quá buồn phiền khi anh ấy than về tuổi tác không hợp, vì có khi trong lúc bế tắc người ta cố gắng tìm cái cớ để tự giải cứu mình. Nếu bạn tức bực khi anh ấy than “không hợp tuổi” sẽ làm cho anh ta than nhiều hơn vì có khi người ta có nhu cầu nói mà mình ngăn họ nói thì càng làm cho sự ức chế tăng lên nên càng nói nhiều lên hơn.

Chúc sự tinh tế.

GS.TS. Vũ Gia Hiền

Hội Khoa học Tâm lý & Giáo dục TP HCM