Em đi làm, tối lại vội vàng về chăm sóc bé nên cũng ít có thời gian tập thể dục. Ai nhìn em cũng kêu em quá xuống sắc so với thời con gái, em buồn lắm. Chồng em có vẻ cũng không mặn mà với vợ như trước nữa. Mỗi khi em hỏi chồng định mua bộ váy này, quần áo kia, anh chỉ bảo: “Em béo thế mặc cái nào mà chả giống nhau” khiến em rất tủi thân và tự ti về mình. Chuyện chăn gối thời gian gần đây anh ấy cũng thờ ơ, nếu em chủ động anh mới đáp ứng. Em đang nghi ngờ chồng có người khác vì anh ấy ít quan tâm đến gia đình, đi làm về hay vào phòng ngồi làm việc hoặc cầm điện thoại chứ ít khi chơi với con. Em phải làm sao đây? (Thanh Nguyễn)

Trả lời

Bạn thân mến,

Qua tâm sự của bạn, tôi thấy hiện lên hình ảnh người mẹ người vợ tận tụy hết lòng vì gia đình. Bên cạnh đó tôi cũng hiểu phần nào sự tự ti của bạn về ngoại hình thay đổi sau khi sinh hai đứa con. Hãy thử hình dung ra lịch của bạn một ngày cũng như bao bà mẹ khác: đánh thức con, vệ sinh cho con rồi cho con ăn, đi làm, đi chợ, nấu nướng, chăm sóc con, dọn dẹp nhà cửa... Quá nhiều những công việc như thế thì chuyện bạn không còn chút thời gian rảnh nào để chăm sóc bản thân là điều dễ hiểu. Và câu hỏi được đặt ra là: vai trò của chồng bạn đang ở đâu?

Theo thư bạn kể thì anh ấy có vẻ rất ít quan tâm đến bạn cũng như không để ý việc nhà. Hai đứa con cộng với hàng tá công việc không tên trong gia đình và bạn phải đi làm nữa, nếu như không có anh xã hay ai đó giúp, có thể sẽ có nhiều lúc bạn thấy kiệt sức. Sự mệt mỏi của việc chăm con, làm việc nhà cộng với sức khỏe và ngoại hình thay đổi sau sinh sẽ làm cho bạn thấy căng thẳng và chán nản.

Những gì bạn đang gánh hôm nay một phần do anh xã của bạn cũng như nhiều người khác cho rằng chăm sóc con cái và làm việc nhà là của phụ nữ, thậm chí giữ ngoại hình cho đẹp đẽ để làm vừa mắt chồng cũng là trách nhiệm của người chị em. Định kiến này đã đặt lên vai người phụ nữ quá nhiều gánh nặng, họ vừa phải hoàn thành các công việc ngoài xã hội, vừa hoàn thiện vai trò làm vợ làm mẹ rồi phải làm sao để giữ chồng. Chính sự bận rộn và mệt mỏi quá mức khiến cho bạn cũng như nhiều người vợ khác không còn chút thời gian rảnh nào cho bản thân để chăm sóc sức khỏe hay làm đẹp. Và nhiều người chồng đã dựa vào lý do này để thay đổi tâm lý dẫn tới ngoại tình.

Trong hoàn cảnh của bạn, việc chồng ngoại tình chỉ là do bạn đang nghi ngờ, khi chưa có bằng chứng rõ ràng thì bạn không thể buộc tội anh ấy được. Nhưng ở đây cho thấy hành động của anh ấy có thể xuất phát từ ba vấn đề sau:

- Quan niệm của anh ấy với vai trò chăm sóc con cái, coi đó là công việc của bạn và bạn phải có trách nhiệm hoàn thành.

- Sự vô tâm không để ý đến những điều đó.

- Hoặc chính bạn đã tự gánh tất cả việc nhà mà không khéo léo tranh thủ vận động anh ấy cùng làm khiến bạn càng ngày càng mệt mỏi và vất vả.

Vì thế trong chuyện này cần ở bạn sẽ phải có hai sự thay đổi:

- Thứ nhất là với chồng bạn: Bạn cần mềm dẻo khuyến khích anh ấy cùng bạn làm việc nhà hay chăm sóc con cái. Nếu anh ấy vẫn tỏ ra lười biếng hoặc tìm lý do thoái thác, bạn cần giao việc rõ ràng và đừng nhận vội việc về phía mình nếu anh ấy làm dở. Khuyến khích, tạo lời khen nếu anh ấy làm tốt để có thêm động lực. Khi hai vợ chồng cùng làm việc nhà, anh ấy sẽ hiểu hơn những vất vả mà bạn đang phải gánh, qua đó sẽ trân trọng hơn những công việc bạn đang làm.

Còn về chuyện chăn gối, bạn cũng cần chia sẻ hỏi han xem xét lý do anh ấy ít chủ động là vì điều gì, nhiều khi anh ấy nghĩ rằng bạn đã chủ động rồi thì anh ấy sẽ đáp ứng, đó là điều bình thường. Còn trước đây nếu anh ấy thường là người hay đòi hỏi “chuyện ấy” trước mà nay ngược lại thì cần tìm hiểu lý do rõ ràng xem xét do yếu tố bệnh lý hay yếu tố tâm lý tác động khiến chồng thay đổi.

- Thứ hai là với bạn: Bạn nên biết người phụ nữ chỉ có thể tự tin khi họ biết yêu thương chính mình. Đúng là bạn rất bận rộn nhưng đôi khi cũng cần buông việc ra để có chút thảnh thơi hơn. Trong tình huống này, anh xã đang bỏ rơi bạn nhưng bạn cũng là người bỏ rơi chính mình khi chỉ tự mình cảm nhận về ngoại hình như vậy mà chưa lên kế hoạch để thay đổi nó. Việc đặt bản thân ở cuối hàng trong vị trí ưu tiên, sau con cái, chồng, gia đình, công việc sẽ càng làm cho bản thân trở nên mệt mỏi và căng thẳng hơn, thậm chí chưa chắc bạn đã được công nhận với sự hy sinh như vậy.

Bạn ạ, muốn thay đổi hoàn cảnh thì trước tiên bạn cần thay đổi suy nghĩ của mình. Nếu bạn từng là người hấp dẫn và xinh đẹp thì không có lý do gì ngăn cản bạn lấy lại được điều đó. Khi trao việc nhà vào tay người bạn đời của mình và cả hai cùng làm nó với mục đích đầy yêu thương và tốt đẹp, lúc đó bạn sẽ cảm thấy tự tin và có nhiều thời gian chăm sóc bản thân và tự làm mới mình.

Chúc bạn luôn hạnh phúc.

Chuyên viên tư vấn Vũ Ánh Tuyết

Trung tâm tư vấn tình cảm Linh Tâm