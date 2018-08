Nỗi khổ chồng lười còn nát rượu / Không dám lấy chồng Việt vì sợ gặp phải chàng lười

Vợ chồng tôi yêu nhau được hơn 2 năm, từ thời sinh viên. Tôi là con gái tỉnh lẻ lên Hà Nội học. Tôi mất mẹ từ hồi 3 tuổi, gia đình có 7 anh chị em, tôi là út. Chồng tôi là con trai Hà Thành, trước kia bên chồng tôi ngăn cản không cho cưới vì không môn đăng hộ đối. Nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn đến được với nhau vì anh ấy quyết tâm nhiều và yêu tôi thật lòng.

Hiện giờ, chúng tôi đã có hai đứa con trai, đứa lớn 5 tuổi, đứa bé 2 tuổi rưỡi. Chồng tôi rất lười, có con cái rồi nhưng chưa bao giờ anh san sẻ công việc với tôi, ngoài ra tôi còn phải đi làm, về tới nhà là tôi không còn chút sức lực nào sau khi làm hết mọi việc. Mẹ chồng lại bênh con trai, dẫu việc đúng hay sai, tôi không có tiếng nói gì trong nhà cả.

Ảnh minh họa: Sling.

Chồng tôi cặp bồ và tới giờ anh đòi ly hôn. Tôi nghĩ có thể vì nhu cầu tình dục của anh quá cao nên muốn giải tỏa bên ngoài. Từ đó tôi cho anh dùng mấy lạng cao trăn để giảm bớt sinh lý nhằm đỡ đi ra ngoài. Hiện sinh lý anh giảm đi rất nhiều và tôi đang hy vọng có thể liệt dương vĩnh viễn vì tôi không thể nào chứng kiến cảnh chồng hú hí với cô bồ ấy được.

Cô bồ kia bảo thẳng với tôi là không hề yêu chồng tôi, xem chuyện giường chiếu là bình thường và quan hệ 2 người chỉ là bạn tình. Vì ham mê dục vọng mà cô ấy cướp đi hạnh phúc gia đình tôi. Bản thân chồng thì bảo tôi chỉ là người đẻ mướn, mãi là thế, còn cô kia mới là vợ thực sự của anh ấy.

Anh ấy xúc phạm và xưng "mày tao" với tôi. Tôi không biết mình sai ở điểm nào, nhưng suy cho cùng tôi thấu hiểu anh ấy không còn nhân cách nữa. Nhưng tôi không thể hết yêu chồng. Tôi còn 2 con nhỏ, chúng phải được có bố vì tôi đã nếm đủ mùi thiếu mẹ từ bé. Tôi không đủ can đảm để ký vào đơn ly hôn với người chồng phụ bạc. (Hương)

Trả lời:

Hương thân mến,

Có bao giờ bạn đặt câu hỏi tại sao trước đây chồng yêu bạn rất nhiều, quyết tâm cưới bạn cho bằng được nhưng bây giờ đã không còn coi trọng bạn và yêu bạn nữa. Trong chuyện hôn nhân, bạn “góp” bao nhiêu phần trăm để đưa đến tình trạng này?

Tôi chia sẻ và cảm thông với tâm trạng hiện nay của bạn - tâm trạng của một người bị bỏ rơi, bị hắt hủi, bị xem thường. Nhưng tôi không thể đồng tình với cách làm “cho chồng uống cao trăn” của bạn. Nếu một ngày nào đó, chồng bạn hoặc mẹ chồng phát hiện ra điều này thì hậu quả sẽ thế nào? Trong mắt chồng và gia đình anh ấy, họ sẽ nhìn bạn ra sao, Hương có nghĩ đến hậu quả lâu dài của việc làm này chưa? Không thể dùng một điều sai để xử lý một điều sai như vậy đâu bạn ạ.

Trước khi nghĩ đến chuyện ký đơn ly hôn, bạn hãy cố gắng bình tĩnh nhìn lại toàn bộ thời gian đã qua, điều gì đã làm cho cuộc hôn nhân của bạn từ trạng thái yêu thương ngọt ngào chuyển sang sôi sục ghét bỏ nhau như hiện nay? Do bạn bao nhiêu phần trăm, do chồng bạn bao nhiêu phần trăm, do tác động bên ngoài bao nhiêu phần trăm?

Mặt khác, đâu phải đến khi cưới nhau rồi bạn mới biết rằng chồng lười, thiếu trách nhiệm với vợ con, ham chơi như lời kể. Chắc hẳn bạn đã biết rõ anh ấy như thế trước khi cưới, và phải chăng bạn nghĩ rằng sẽ “cải tạo” được chàng sau khi thành chồng vợ?

Và nhiều chuyện khác nữa cũng vậy, bạn đã đối xử với chồng thế nào khi hai người có chuyện cơm không lành canh không ngọt? Xin nhắc bạn một điều, đàn ông cần có một người vợ luôn biết ngọt ngào (dù sự ngọt ngào đó có thể làm “chết ruồi”) chứ không mong muốn có một người vợ lúc nào cũng thích “dạy chồng” cả. Chính vì vậy ông bà chúng ta đã khuyên các bà vợ một lời khuyên rất chí lý là “lạt mềm buộc chặt”.

Hương mến, trong tình cảnh của bạn hiện nay, trước hết bạn phải rất bình tĩnh, đừng để mọi chuyện xấu hơn, cũng đừng bận tâm đến người phụ nữ bên ngoài. Nếu thật sự chồng bạn và người phụ nữ đó đến với nhau vì đam mê tình dục thì họ sẽ sớm chia tay vì sự “cả thèm chóng chán” mà thôi.

Điều quan trọng với bạn lúc này là làm sao để có thể thay đổi được bầu không khí căng thẳng của gia đình, làm thế nào để có được sự ủng hộ của gia đình chồng, chăm sóc con cái khỏe mạnh và giữ nhà cửa đúng nghĩa là tổ ấm, nhất là cần cất ngay hũ rượu cao trăn kia đi trước khi quá muộn bạn nhé.

Bên cạnh đó, bạn cũng cần quan tâm hơn đến chồng. Đừng vì quá mệt mỏi với công việc chăm sóc con cái mà để anh ấy phải “bơ vơ” tìm kiếm nguồn vui bên ngoài. Đồng thời bạn cũng cần xem lại vẻ bề ngoài của mình, đừng để lôi thôi quá bạn nhé. Từ từ, từng bước một cùng với 2 đứa con nhỏ bạn dần dần kéo chồng về với gia đình. Hãy làm giống như người đi câu khi câu được con cá lớn, đầu tiên họ để cho con cá được vùng vẫy, rồi từ từ “dìu” con cá vào gần bờ nhẹ nhàng, và cuối cùng mới kéo cá lên khỏi mặt nước.

Hãy cố gắng bạn nhé, hãy nhớ đến khoảng thời gian đang yêu nhau để biết được cần làm gì để giữ được tình yêu của mình bạn ạ. Chúc bạn hoàn thành được vai trò “xây tổ ấm” của người phụ nữ.

Chuyên viên tư vấn Phạm Phúc Thịnh

Trung tâm tư vấn Nhịp Cầu Hạnh Phúc