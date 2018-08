Ảnh minh họa: Threegirlsandamic.com.

Lúc đầu tôi không tin, cho là anh viện cớ, nhưng sau đó tôi nhận ra anh ấy lúng túng thật sự khi nhìn vào mặt tôi lúc ân ái. Thưa bác sĩ, làm thế nào thoát tình cảnh trớ trêu này? (Thủy, TP.HCM)

Trả lời

Nghe có vẻ hy hữu: chỉ vì khuôn mặt của người chung chăn gối vô tình giống một hình tượng “khả kính” nào đó mà có người phải loay hoay, lúng túng trên giường.

Tình dục đôi khi bị vấp vì lỗi... phạm húy. Chăn gối lấy bản năng làm gốc nên tự dưng bị "vấp" khi có yếu tố thánh thiện, trang nghiêm chen vào, đặc biệt nếu liên quan đến tín ngưỡng.

Có nhiều đôi uyên ương sẵn lòng “đầu bạc răng long”, chỉ hiềm trong chăn gối họ không thể vượt qua được sự kính ngưỡng của người này dành cho người kia, chẳng hạn ông chồng là thầy giáo và người chung chăn gối hiện giờ là cô học trò mà ông từng gọi lên truy bài.

Cái khó trong vấn đề là khi bên này càng hành động theo bản năng để cứu vãn phòng the càng làm bên kia thêm khó chịu, bất an. Chẳng hạn, cô vợ cố công chỉnh sửa nhân diện theo hướng “trần tục” hóa bằng son phấn, trang phục, nhất là những động tác luyến ái hết mình, thì tình hình càng be bét bởi dưới mắt chồng đó là hành động phá hoại, thậm chí “báng bổ”.

Thật ra không phải không có lối thoát. Vấn đề là thời gian. Sau thời gian hương lửa, dần dà anh chồng sẽ lần lượt chứng kiến những tật xấu của vợ, và “hình tượng” của các bà các cô tự khắc bị hạ bệ. Tuy vậy, trong khi chờ đợi, các bà nên tự mình thúc đẩy quá trình “trần tục hóa” diễn ra nhanh hơn, tránh đêm dài lắm mộng cho tình dục.

Bằng cách nào? Son phấn, như đã nói là biện pháp dễ lợi bất cập hại nhưng là cách làm nhạt vẻ “thiện căn” nhanh và dễ hơn cả, miễn là khéo và đừng hấp tấp. Một ít chì kẻ mày, ít son môi theo kiểu mỗi ngày một ít vừa đủ không gây sốc, vừa tập quen mắt dần cho đức lang quân, để rồi một ngày đẹp trời, ông nhận ra vợ mình không quá "thánh thiện".

Tất nhiên, bên cạnh hộp phấn, cây chì kẻ, các bà đừng quên làm “lu mờ” bản thân bằng những biện pháp trên giường và vẫn tuân theo tiêu chí “mỗi ngày một ít làm quen”.

Theo Phụ nữ TP HCM