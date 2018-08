Ảnh minh họa: Nairaland.com.

Vợ chồng tôi kết hôn 6 năm, có hai con, nhưng tình cảm đã rạn vỡ 3 năm trước. Tôi biết chồng có quan hệ ngoài luồng nhưng chưa “bắt tận tay, day tận mặt”. Tôi đã đọc được tin nhắn mùi mẫn của chồng với người khác. Anh ta không nhận cũng chẳng chối và từ đó giấu biệt điện thoại.

Giờ tôi rất muốn có thể tìm được bằng chứng chính xác để làm cho ra nhẽ, cứ tình trạng này tôi cảm thấy ấm ức và cuộc sống vô cùng ngột ngạt. Tôi có nên cài một phần mềm nào đó quản lý điện thoại của chồng hay thuê người theo dõi anh ta? Xin cho lời khuyên. (Ngọc Mai, 32 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Trước tiên, bạn hãy trả lời câu hỏi sau: Hôn nhân của bạn bị rạn nứt 3 năm nay có phải nguyên nhận chính là do chồng bạn ngoại tình không, hay còn lý do nào khác? Nếu nguyên nhân do chồng bạn ngoại tình nên không quan tâm và làm tròn trách nhiệm với gia đình và bạn muốn cứu vãn hôn nhân, thì đầu tiên phải là thay đổi chính trong gia đình mình.

Bạn cần xem lại cách tổ chức cuộc sống của mình như thế nào? Mâu thuẫn từ đâu? Những gì cần thay đổi, làm mới để cuộc sống hôn nhân tốt hơn (cách giao tiếp, sự chia sẻ, cách quan tâm, cách nuôi dạy con, sự chăm sóc bản thân, cách kiềm chế hay bộc lộ cảm xúc, sức khỏe...). Người cần thay đổi phải chính là mình trước.

Bạn phải biết tính tình của chồng, nếu anh ấy là người mà khi có bằng chứng thì nhận và có sự thay đổi thì bằng chứng có thể giúp bạn giải quyết vấn đề này. Nhưng nhiều trường hợp, người chồng vin vào cớ bị vợ theo dõi là không tin tưởng hay làm tổn thương chồng để đổ lỗi lại cho vợ và cuộc sống sẽ càng rạn nứt hơn. Hoặc nhiều người vợ giải quyết theo hướng đi nói hết với người thân, cũng làm cho chồng tự ái.

Tùy hoàn cảnh gia đình mình mà bạn sẽ chọn giải pháp nào cho phù hợp.

Minh Hoa

Chuyên viên tư vấn tổng đài tâm lý 1088

