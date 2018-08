Bị chồng bắt nghỉ việc ở nhà nội trợ / Vợ chồng chiến tranh lạnh vì tiền bạc

Tôi năm nay 35 tuổi, chồng bằng tuổi. Chúng tôi cưới nhau được 10 năm, hiện có hai con. Kinh tế gia đình ổn định.

Gần đây tôi phát hiện chồng xây nhà cho bố mẹ mà không hề bàn bạc với tôi. Lý do là nhà cũ đã xuống cấp, ông bà cần một căn nhà khang trang, tiện nghi để an hưởng tuổi già. Ngôi nhà cũng cần có đủ phòng để thi thoảng con cháu về chơi vào dịp Tết.

Mọi việc lớn nhỏ trong nhà từ trước đến nay anh đều hỏi ý kiến của tôi, vậy mà bây giờ một chuyện lớn như vậy anh lại tự mình quyết định. Anh không hề tôn trọng tôi. Tôi đang rất bối rối, tôi phải làm sao? (Ngọc)

Ảnh: brides.com

Trả lời

Đời sống vợ chồng khó tránh khỏi những mâu thuẫn do sự khác biệt trong suy nghĩ của mỗi người. Để hóa giải mâu thuẫn vợ chồng, cần tôn trọng và đặt mình vào vị trí của người bạn đời để tìm được tiếng nói chung.

Phận làm con, việc chồng bạn dùng tiền trong tài khoản riêng của anh ấy để xây nhà cho cha mẹ mình an hưởng tuổi già, cho thấy anh ấy là một người con có hiếu. Đó là việc nên làm.

Với vai trò là người chồng thì cách ứng xử của anh ấy chưa thật sự tinh tế. Hành động đó thiếu sự tôn trọng, sẻ chia và bàn bạc với bạn; khiến cho niềm tin giữa vợ chồng bị sứt mẻ. Đó là khiếm khuyết của anh ấy.

Để giải quyết vấn đề này, bạn phải thật bình tĩnh, tế nhị để có ứng xử tốt nhất. Trước tiên bạn nên tìm hiểu lý do vì sao ông xã không cho vợ biết chuyện xây nhà cho bố mẹ? Nguyên do có thể xuất phát từ quan điểm của anh ấy, hoặc có thể do ứng xử của bạn đối với các vấn đề nhà chồng không mấy mặn mà. Tâm lý chung của đàn ông trong tình thế này là tự mình giải quyết. Liệu rằng anh ấy đang có điều gì khó xử trong lòng chăng?

Sau đó, hãy tìm một thời điểm thuận lợi để khéo léo chia sẻ cho anh ấy biết rằng bạn cũng rất quan tâm tới cha mẹ, bạn nhất trí và ủng hộ việc anh ấy đang làm. Tuy nhiên, đã là vợ chồng, bạn cần anh ấy tôn trọng bằng cách cùng nhau bàn bạc, thống nhất và đi đến quyết định về những vấn đề trong cuộc sống gia đình.

Chúc bạn có hướng giải quyết đúng đắn,

Chuyên gia tâm lý Trần Đăng Thảo

Tổng đài tư vấn 19006233 - Viện Tâm lý và Giáo dục Pháp luật