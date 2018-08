Tôi kết hôn được 2 năm và hầu như chuyện chăn gối rất lạnh nhạt. Chồng tôi rất yêu con. Anh thích ôm, hôn con và không nề hà việc gì liên quan đến chăm bé. Với vợ, anh lại chẳng đoái hoài gì, chuyện chăn gối hầu như không có. Có lúc tôi cảm thấy ghen với đứa con mới nửa tuổi của mình. Tôi không muốn chủ động chuyện sex vì không muốn anh ta nghĩ tôi quá thèm muốn và cần anh ta. Nhưng tôi cũng không muốn cuộc sống của mình tiếp tục như thế này. Tôi phải làm sao? (Thanh, Hà Nội)

Chuyện tình dục trong hôn nhân là vấn đề khá phức tạp. Quan điểm về tình dục tùy theo cách nhìn nhận của mỗi người mà có những suy nghĩ khác nhau. Nhưng có điều không ai phủ nhận được tình dục là nhân tố quyết định 70-90% hạnh phúc hôn nhân. Vợ chồng quan hệ không chỉ để có con, hay đơn thuần là ham muốn thể xác, mà còn chứng tỏ tình yêu, mong muốn được thỏa mãn và hạnh phúc.

Bạn kết hôn được 2 năm, nhưng chuyện chăn gối rất lạnh nhạt và từ khi có con thì chồng bạn ít đoái hoài đến bạn, điều này khiến bạn bất an. Bạn lo lắng nhưng không chịu bày tỏ với chồng rồi suy đoán nhiều lý do.

Có nhiều nguyên nhân khiến đàn ông không quan hệ hay giảm quan hệ tình dục. Có người cho tình dục là để có con thôi. Hoặc sau khi đã có con rồi, họ lo sợ có con nữa, thấy tình dục không còn hấp dẫn, không đạt được khoái cảm, không được thỏa mãn...

Ngoài ra, sự nhiệt tình, hòa hợp của vợ cũng ảnh hưởng lớn đến quan hệ tình dục. Nhiều người vợ thường thụ động, không thể hiện cảm xúc khi gần gũi, làm chồng mất hứng. Những người phải làm việc nặng nhọc, suy nghĩ nhiều, hay stress cũng dễ giảm ham muốn.

Trong tình dục, sự mới mẻ cũng là yếu tố quan trọng, bởi ăn mãi một món thì dù có ngon mấy cũng đến lúc chán. Cũng có thể do chồng bạn yếu sinh lý hay bị bệnh nào đó, do sử dụng loại thuốc ảnh hưởng đến khả năng sinh lý, hoặc sự hấp dẫn của vợ không còn nữa. Lý do anh ta là gay cũng không loại trừ.

Vậy muốn biết thực sự mình đang trong hoàn cảnh nào thì không còn cách nào khác là bạn cần tìm hiểu, trao đổi với chồng, bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc của mình. Đây là chuyện tế nhị, nếu bạn nói không khéo sẽ làm chồng tự ái. Nhưng không nói ra thì chồng bạn sẽ không hiểu và nghĩ rằng bạn đồng ý với cách sống như vậy.

Bạn có thể tìm tài liệu, sách báo lliên quan đến quan hệ vợ chồng để cả hai cùng trao đổi. Nếu chồng bạn bị bệnh liên quan đến sinh lý có thể bàn bạc cùng chồng đi điều trị, còn liên quan đến tâm lý thì cùng nhau tìm cách khắc phục. Trường hợp chồng bạn là gay thì tùy bạn chấp nhận hay không cuộc hôn nhân này.

Minh Hoa

Chuyên gia tâm lý - trị liệu đường dây tư vấn 1088 TP HCM

