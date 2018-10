Di chuyển 200km để đến hồ chưa phải là điều tệ nhất với Leanne. Khi cô thợ làm tóc 24 tuổi cùng mẹ xuống một chiếc thuyền có hình thù “quái vật hồ Loch Ness”, họ phải mất một giờ mới có thể đến được nơi tổ chức tiệc cưới.

Chú rể đắc tội tất cả khách mời vì rước dâu bằng 'quái vật' hồ Loch Ness Đoàn rước dâu lênh đênh trên hồ khiến cô dâu và mẹ bực bội, mệt mỏi.

The The Sun, suốt chuyến đi khó hiểu của anh con rể, hai mẹ con không ngừng than vãn, "Chồng con không thể chọn một địa điểm tồi tệ hơn" và "hắn ta đúng là một thằng ngốc".

Không chỉ người nhà của chú rể 31 tuổi nghĩ rằng chở vợ mang thai hơn 6 tháng đi trên sông là một điều điên rồ, một trong những phù rể của Calvin đã nói thẳng với chú rể rằng “đây là một kế hoạch hết sức ngu xuẩn”. Một thuyền trưởng địa phương cảnh báo Leanne có thể chết trong vòng 10 phút khi ra giữa hồ.

Chiếc thuyền mô tả hình dáng quái vật Loch Ness mà chú rể dùng để đón dâu. Ảnh: The Sun.

Mẹ vợ tương lai bực tức nói với con rể “Chúng tôi đã suýt chết đuối Calvin à, và anh cũng chết chắc sau buổi lễ hôm nay”, khi họ đến bến thuyền.

May mắn, các vị khách không phải nghe những lời nói làm bẽ mặt chú rể, nhưng họ cũng được trải nghiệm đám cưới theo một cách không giống ai. Không có loa trên bãi cát nơi họ đến dự buổi lễ cưới, các vị khách không thể nghe thấy lời gì.

Cô dâu và mẹ nghiêng ngả trên thuyền một giờ để đến nơi tổ chức lễ cưới. Ảnh: The Sun.

Tiệc tối, anh buộc phải mời mọi người di chuyển đến một nhà hàng sân vườn. Ở đây, khách mời phải tự ra ngoài mua đồ ăn thức uống.

Một vị khách chia sẻ: “Đây là đám cưới tồi tệ nhất mà tôi từng đến”. Chưa hết tiệc, khách của họ đã lần lượt ra về.

Calvin gặp Leanne từ tháng 3 trên mạng xã hội. Chỉ vài tuần sau khi quen nhau, họ đã nhận được tin mừng có quý tử. Leanne nói rằng, “tôi ghét sông biển, chỉ hy vọng sẽ có một đám cưới đẹp, bình thường”. Nhưng Calvin vẫn giữ quan điểm “ngày trọng đại của tôi chắc chắn sẽ làm cho mọi người đàn ông Scotland tự hào".

Trọng Nghĩa