"Tôi không còn nhớ lần cuối chúng tôi có quan hệ tình dục. Vì vậy tôi thấy bản thân ham muốn khá thường xuyên", chị Leena Nair, giám đốc điều hành PR nói.

Theo tiến sĩ Duru Shah - bác sĩ phụ khoa ở Mumbai - trường hợp của Leena rất đúng với nghiên cứu do Petth Now thực hiện, trong đó chỉ ra có hơn 85% phụ nữ ở độ tuổi 30 ham muốn tình dục nhiều hơn. Trong trường hợp này, Leena là một phụ nữ 32 tuổi, đang đi đến đỉnh cao ham muốn của cô ấy. Ngay cả khi Leena mệt mỏi vì làm việc theo ca 12 tiếng thì cô ấy vẫn muốn sex nhiều hơn so với tần suất chỉ 1 lần/tháng như bây giờ.



Leena đổ lỗi đời sống tình dục của vợ chồng cô xấu đi là do chồng cô - Mudhur, một người cũng bận bịu với công việc tương tự như cô. "Ham muốn của Madhur đã đi xuống đáng kể khi anh ấy mới ở độ tuổi 30 - anh ấy cho rằng đó là do anh ấy phải đi làm hằng ngày, áp lực công việc và lo lắng tiền bạc", Leena than phiền.

Tiến sĩ Shah giải thích, sở dĩ Madhur không có nhiều ham muốn tình dục vì anh ấy cũng giống như 75% đàn ông trong khảo sát. "Trong khi tình dục đi lên ở phụ nữ từ 30 đến 40 tuổi thì đàn ông lại có xu hướng đi xuống", cô nói. "Nguyên nhân vì trong thời gian này đàn ông đang dồn tâm sức cho sự nghiệp. Họ thấy mình làm việc quá sức, mệt mỏi vào cuối ngày và kết quả là có thể họ không còn nhiều nhu cầu".

Ảnh: Thinkstock.

Trong nghiên cứu của mình, tiến sĩ Shah cũng chỉ ra phụ nữ trên 40 có ham muốn tình dục cao hơn: ""Đây là những phụ nữ đã có con trưởng thành", cô nói.

Shruti Khandelwal - một bà nội trợ 43 tuổi đồng ý với phát hiện này. Cô nói: "Tôi có hai đứa con từ khi tôi 20 tuổi và sau đó tôi như con thoi bận rộn với công việc nhà và chăm con. Nhưng bây giờ khi con đã lớn, tôi cảm thấy ham muốn tình dục của mình quay trở lại nhưng chồng tôi không chia sẻ chuyện này với tôi".

Ham muốn tình dục qua từng độ tuổi

Ở độ tuổi 20:

- Phụ nữ: Phần lớn phụ nữ có chu kỳ kinh nguyệt đều đặn và tình dục thì thay đổi theo chu kỳ. Nhưng với một số phụ nữ, nhu cầu này cũng bị ảnh hưởng do họ đang phải vật lộn với vấn đề về hình ảnh cơ thể, củng cố công việc và tìm kiếm một hình mẫu đàn ông lý tưởng.

- Đàn ông: Ở độ tuổi này, ham muốn tình dục và nhu cầu được khám phá mạnh mẽ nhất. Sức khỏe tốt, trẻ và những cuộc phiêu lưu tình ái hoặc hôn nhân mang đến cho họ những điều thú vị hơn.

Ở độ tuổi 30

- Phụ nữ: Đây là thời kỳ phụ nữ dễ đạt được cực khoái hơn và có nhiều khả năng kết hôn hoặc xây dựng được một mối quan hệ ổn định. Mặc dù vậy, đây cũng là thời điểm phụ nữ chịu nhiều áp lực từ việc sinh đẻ, nuôi dạy con cái, chăm sóc gia đình và ổn định sự nghiệp... Chúng có thể tiêu diệt một phần lớn nhu cầu.

- Đàn ông: Với trách nhiệm làm chồng, cha và căng thằng phát triển sự nghiệp, rượu, bia thuốc lá... đàn ông sẽ thấy mình phải vật lộn với tình dục. Đây là thời kỳ suy sụp, tình dục lên xuống như dòng chảy.

Ở độ tuổi 40

- Phụ nữ: Nồng độ hoóc mon có thể bắt đầu suy giảm nhưng đây lại là thời kỳ phụ nữ thức tỉnh tình dục. Nhiều phụ nữ thấy rằng họ ít còn chịu gánh nặng con cái và bất ổn tài chính - những nguyên nhân có thể làm giảm ham muốn như độ tuổi 30.

- Đàn ông: Hầu hết đàn ông đều đã gặt hái được những thành công trong sự nghiệp, các vấn đề sức khỏe là chuyện nhỏ và thường thấy nhu cầu tình dục cần được khởi động lại. Họ sẽ dành phần lớn thời gian và năng lượng để hành động và nhấn mạnh đến tính chất lượng hơn số lượng.

Ở độ tuổi 50

- Phụ nữ: 50 tuổi có thể báo trước thời kỳ mãn kinh nhưng họ rất sung sướng vì được giải thoát bởi những rắc rối của chu kỳ kinh nguyệt và ngừa thai. Họ khám phá ra rằng thập kỉ này mang đến nhiều ích thúc tình dục. Thay đổi nội tiết tố có thể làm giảm ham muốn.

- Đàn ông: Sẽ phải đối mặt với các vấn đề về sức khỏe như huyết áp, bệnh tiểu đường... và các loại thuốc có thể làm rối loạn cương dương. Tuy nhiên, các chuyên gia chỉ ra không phải nhu cầu tình dục không còn.

Thanh Thu (theo idiva.com)