Cách đây vài hôm, lễ báo hỷ của cô dâu Thanh Tuyền và chú rể Daniel Shepherd đã khuấy động cả một con phố nhỏ ở Đồng Nai, bởi đội hình bê tráp nhà trai là dàn trai Tây bảnh bao, phụ nữ Tây thướt tha trong tà áo dài. Lúc cử hành hôn lễ, chàng rể ngoại còn song ca cùng cô dâu bài hát "Một nhà", anh đã vất vả tập hát vài tháng nay.

Trước đó một tuần, đôi uyên ương đã có một đám cưới như mật tại Australia, khi chú rể thổ lộ: "Anh kết hôn với em bởi vì anh không thể hình dung nổi một ngày không có em. Lúc tỉnh dậy anh nghĩ về em, khi anh đi đâu đó thiếu em, chiếc giường trở nên trống rỗng. Khi em buồn, anh thấy đau. Khi em vui vẻ, anh phấn khởi. Anh kết hôn với em bởi vì anh không thể sống thiếu em".

Chú rể Daniel đã chờ cô dâu hơn 3 năm để ổn định gia đình, sự nghiệp mới được rước nàng về dinh.

Trước khi có một người đàn ông xem mình như công chúa và cho mình chỗ tựa, thì Thanh Tuyền đã nhiều năm làm trụ cột cho gia đình. Cô là con cả trong nhà có bốn chị em gái ở Đồng Nai. Vốn trước đây gia đình khá giả, nhưng sau lâm vào cảnh khó khăn vì việc làm ăn của ba mẹ không thuận lợi.

"Lúc đó tôi đang là học sinh cấp ba, từng không muốn thi đại học để giúp ba mẹ. Nhưng rồi tôi quyết tâm vừa học vừa làm thêm. Ra trường nhiều năm liền tôi dạy học 7 ngày/tuần để giúp gia đình, dần dần công việc và học hành của mọi người trong nhà cũng tốt đẹp", Thanh Tuyền, 31 tuổi chia sẻ.

Tuyền là giáo viên tiếng Anh khá được yêu thích ở Sài Gòn, thu nhập thường gần 50 triệu đồng mỗi tháng. Mặc dù cá tính, xinh xắn và hát hay nhưng Tuyền bị liệt vào hàng "gái ế", suốt ngày bị hỏi thăm chuyện chồng con và mai mối. Có thể duyên chưa tới nên dù nhiều chàng theo đuổi mà cô chưa ưng ai. Cuộc đời cô gái chỉ biết làm việc như máy ấy có bước ngoặt lớn khi tình cờ gặp anh Daniel - chuyên viên phân tích kinh doanh cao cấp người Australia - khi anh sang Việt Nam dự đám cưới bạn 3 năm trước.

Daniel không thể quên ngày đó, lúc anh đi qua đường thì thấy một cô gái đang hướng dẫn hai vị khách du lịch những điểm tham quan. "Thấy cô nói tiếng Anh trôi chảy, hỏm hỉnh và rất xinh nên tôi bắt chuyện. Tuyền nói mình sinh năm cọp, tôi liền gọi cô ấy là Tiger, còn tôi là Tiger handler. Tiếc là tôi phải đi Thái Lan luôn nên chỉ kịp xin cách liên lạc", anh kể. Khi trở về nước, anh chủ động kết nối với cô gái mình chỉ gặp thoáng qua ấy. Ngay từ những câu chuyện đầu tiên, anh đã cảm thấy cô thân thuộc như người con gái mình đã tìm kiếm từ lâu.

Về phần Tuyền, trong khoảnh khắc ngắn ngủi gặp Daniel cô nhận ra anh rất thông minh và chân thành. Càng trò chuyện, cảm giác đó càng rõ ràng. Cô cứ bị cuốn vào những cuộc trò chuyện cùng anh và yêu lúc nào không hay.

Trước khi có hạnh phúc riêng, trong nhiều năm Thanh Tuyền đã cố gắng làm trụ cột tinh thần và vật chất cho gia đình.

Sau vài tháng trò chuyện, Daniel quyết định thổ lộ lòng mình bằng những ca từ lãng mạn của bài All my life. Trong năm 2014, anh đã sang Việt Nam hai lần thăm bạn gái. Sự chân thật và vui vẻ của Daniel khiến gia đình Tuyền vô cùng quý mến.

"Anh ấy yêu tiếng Việt nên thích học lắm, nhưng vì thế mà gây ra đủ tình huống dở khóc, dở cười. Lần đầu về ra mắt, tôi chưa kịp hướng dẫn chào thì Daniel đã nhanh miệng nói 'Anh chào ba, anh chào mẹ'. Cả nhà tôi cười nghiêng ngả", Tuyền kể.

Gia đình Tuyền vốn rất gắn bó, nhất là những người phụ nữ. Lần đó, ba Tuyền "rủ rê" Daniel về một phe chống lại phe phụ nữ nhưng chẳng được mấy bữa phải khuất phục. Tuyền hào hứng cho biết thêm: "Tất cả chị em thống nhất không ai dịch giúp phe đàn ông. Thế là ba và anh ấy phải Google dịch, tạo ra đủ chuyện hài hước".

Từ nhỏ cô gái giàu nghị lực này đã có ước mơ du học. Biết được điều đó, Daniel động viên cô nắm bắt cơ hội. Dù rất buồn khi phải xa gia đình và ngừng việc dạy học với thu nhập tốt nhưng Tuyền quyết tâm theo đuổi ước mơ. Cô sang đất nước chuột túi vào đầu năm 2015 và theo học thạc sĩ ngành Kế toán và Tài chính tại Đại học Queensland.

Những ngày sống tại Australia, Tuyền càng cảm nhận rõ hơn tình yêu của Daniel. Anh chăm sóc sức khỏe, quan tâm đến mọi vui buồn của cô. "Khó khăn lớn nhất đối với mình những ngày ở đây là nỗi nhớ nhà. Mình đi vắng, cứ trời mưa là mẹ nhắn tin nhớ con gái. Hai cái Tết mình không về được là hai cái Tết mẹ không đi thăm họ hàng vì nhớ con đến ốm. Những ngày đó nếu không có anh ấy thì có thể mình đã không hoàn thành tốt việc học được", Thanh Tuyền tâm sự.

Tuyền thấy may mắn khi được làm vợ và bạn đồng hành với Daniel. Với Daniel, sức khỏe và sự vui vẻ của Tuyền là điều anh quan tâm hơn cả.

Tình yêu và sự chu đáo của Daniel khiến Tuyền cảm giác mình may mắn. Cứ mỗi lần gặp gia đình anh, mọi người đều nói với cô rằng "Daniel loves you so much". Nhờ những buổi cổ vũ chàng đá bóng mà Tuyền thân thiết với các bạn của Daniel và được họ quý mến. Ngay khi cô tốt nghiệp vào đầu năm 2017, đôi uyên ương nhanh chóng chuẩn bị đám cưới.

Họ có một hôn lễ giản dị tại quê chú rể vào ngày 1/4. Sau đó một tuần, gần 40 thành viên gia đình chú rể và những người bạn thân của anh đã sang Việt Nam dự lễ báo hỷ. Phía nhà trai rất háo hức về các lễ nghi truyền thống của người Việt và đặt may áo dài từ 3 tháng trước.

Riêng chú rể Daniel, để tạo thêm kỷ niệm đáng nhớ trong ngày này, anh đã thảo luận cùng Tuyền hát một bài tiếng Việt. Tuyền cười kể: "Những ngày đầu luyện tập bài hát 'Một nhà', anh ấy chỉ hát các từ 'một nhà', 'một giường' nên việc hát thành câu, thành bài rất khó khăn. Nhiều ngày liền khi đi ngủ anh ấy cứ phải lẩm bẩm tập hát. Đến hôm đám cưới, thành ra anh ấy hát hay, còn mình vốn là cây văn nghệ, lại bị lạc giọng".

Hiện tại đôi uyên ương đang đi nghỉ tuần trăng mật cùng những người thân hai bên gia đình. Sau lễ cưới, họ sẽ trở lại Australia tiếp tục công việc. Daniel chia sẻ thêm: "Tuyền rất yêu công việc dạy học và những em học sinh. Nên sau khi cô ấy đi làm kiểm toán vài năm, tôi sẽ giúp cô ấy mở các lớp hoặc trường Anh văn tại đây".

