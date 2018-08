Chuyện tình cựu HLV Hải quân Mỹ và cô gái Việt / Chuyện tình đẹp của vợ chồng bị liệt chân

Lễ thành hôn của của chị Đinh Thị Thuận được tổ chức vào cuối tháng 7. Ảnh: Hải Bình.

Mấy ngày nay người dân xã Nam Thanh (Nam Đàn, Nghệ An) vẫn chưa hết xôn xao về đám cưới lạ của cô gái cao chỉ một mét Đinh Thị Thuận (31 tuổi) với chàng trai cao gần 1,7 m. Nửa năm trước, người dân đã bất ngờ trước đám cưới của em gái Thuận, người cũng chỉ cao chừng một mét, với chàng trai khuyết tật. Hiện hai cặp đôi sống cùng bố mẹ Thuận trong căn nhà cấp 4.

Sau giờ dạy lớp cắt may được tổ chức ngay tại nhà, chị Đinh Thị Thuận kể, ngày nhỏ, chị cũng phát triển bình thường như bao đứa trẻ. Nhưng càng lớn, chị càng còi. Thấy con gái không lớn, bố mẹ đưa tới bệnh viện khám thì bác sĩ kết luận Thuận mắc bệnh bẩm sinh, hạn chế về chiều cao, hai chân rất yếu. Hai đứa em của Thuận cũng mắc bệnh giống chị.

Mặc cảm, song 3 chị em Thuận vẫn xin bố mẹ cho tới trường. Nhà chỉ có mỗi chiếc xe lăn, ngày ngày 3 chị em dìu dắt nhau, người xe lăn người chống nạng tới trường. Là chị cả, Thuận luôn suy nghĩ cách phụ giúp bố mẹ. Một hôm, xem tivi thấy có chương trình "Vượt lên chính mình", Thuận đã mạnh dạn gửi thư lên Đài truyền hình Việt Nam bày tỏ ước mơ được tham gia.

Tay nghề khéo léo, Thuận đang mở lớp may tại gia đình. Ảnh: Hải Bình.

Mong ước của Thuận được toại nguyện, lần đó gia đình được hơn 50 triệu đồng tiền giải thưởng của chương trình. Có vốn, Thuận bàn với bố mẹ cho theo lớp học may do Hội phụ nữ tỉnh tổ chức. 8 tháng sau khi học nghề, cô gái khuyết tật có được chứng chỉ loại giỏi, được tặng bộ máy may để trở về lập nghiệp. Thuận mở cửa hàng may tại nhà, do tay nghề khá nên khách hàng rất đông.

Giữa năm 2012, đoàn ca nhạc của Hội người khuyết tật về biểu diễn tại địa phương và ở nhờ trong nhà Thuận. Trong đoàn có chàng trai Nguyễn Văn Tú (29 tuổi, quê Đô Lương, Nghệ An) có tài ảo thuật, từng tham gia biểu diễn ở nhiều đoàn xiếc trong nước. Cảm mến Tú, hai người giữ mối liên lạc và dần dần thấy không thể thiếu nhau.

Biết Thuận mặc cảm về chiều cao, lại nhiều tuổi hơn nên Tú ra sức động viên. Cuối tháng 7 vừa qua, đám cưới đơn sơ, ấm cúng của đôi trẻ diễn ra tại nhà cô dâu với sự góp mặt của quan viên hai họ và bà con lối xóm. Đáp lại lời chúc phúc của mọi người, ngay tại buổi lễ thành hôn, chú rể đã trổ tài ảo thuật và nhận được sự tán thưởng nhiệt tình. "Có được hạnh phúc đôi lứa, em thấy cuộc sống có thêm niềm tin và động lực để mình cố gắng hơn nữa", Thuận tâm sự.

Ông bà Đinh Văn Bình - Nguyễn Thị Nhuần cùng các con. Ảnh: Hải Bình.

Giống như Thuận, cô em gái Định Thị Hải (29 tuổi) đã có mái ấm hạnh phúc với chàng trai Phạm Thanh Triều (33 tuổi, quê Đà Nẵng). Triều là thành viên cùng đoàn ca nhạc với Tú, không may mắn khi sinh ra bị tật ở đôi chân. Ngày ở nhờ trong nhà của gia đình Hải, họ đã phải lòng nhau. Đám cưới của Triều và Hải được tổ chức vào cuối năm 2012. Triều cũng ở rể để tiện bề chăm sóc vợ. Cả hai đang chào đón đứa con đầu lòng.

Giờ đây trong ngôi nhà nhỏ của hai ông bà Đinh Văn Bình và Nguyễn Thị Nhuần có 7 thành viên thì hơn nửa đều là người khuyết tật. Dù kinh tế đang rất eo hẹp nhưng họ sống rất hạnh phúc. Với tay nghề khéo léo, Thuận mở lớp dạy may cho con em công nhân trên địa bàn xã. Cậu em trai làm nghề sửa chữa điện tử, khách hàng chủ yếu là bà con quanh làng.

Ông Hồ Văn Khương, Phó chủ tịch xã Nam Thanh cho biết, gia đình ông Đinh Văn Bình là trường hợp đặc biệt ở xã, thuộc diện hộ nghèo. "Điều đáng khâm phục là mặc dù bị khuyết tật bẩm sinh, nhưng cả ba chị em Thuận đều nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Đặc biệt là Thuận đã kiếm được một nghề ổn định để phụ giúp gia đình", ông Khương cho biết thêm.

Hải Bình