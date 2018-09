Chuyện tình của cô giáo 38 năm tìm mộ người yêu / Chuyện tình đẹp của cô giáo 9X kém chồng 20 tuổi

"Em là Hà Nội bướng bỉnh còn anh là Sài Gòn dễ thương", cô gái với mái tóc tém cá tính, nụ cười rạng rỡ Trịnh Hồng Thúy hạnh phúc chia sẻ về mối tình "sinh ra là để cho nhau" của mình.

Hồng Thúy nhận nụ hôn ngọt ngào từ chàng trai Sài Gòn trong khoảnh khắc gặp gỡ tại sân bay Tân Sơn Nhất vào tối 14/2. Ảnh: Lê Phương.

Câu chuyện tình yêu của kẻ Nam người Bắc cùng mê phượt xe đạp bắt đầu từ những buổi nói chuyện phiếm trên mạng. Chưa bao giờ Thúy nghĩ đến sẽ yêu ai đó ở xa, mà lại là quen qua mạng. Chàng trai Sài Gòn ngay từ đầu cũng cảnh báo thật thà: "Anh thấy chúng mình có rất nhiều điểm chung và sở thích giống nhau, nhưng vì xa quá nên mình chỉ làm bạn thôi nhé".

Chính từ tâm lý thoải mái đó đã khiến cả hai cởi mở chia sẻ mọi chuyện. Đến khi biết được rằng cả hai đều yêu xe đạp và ấp ủ cho mình chuyến đạp xe xuyên Việt thì những câu chuyện gần như không dứt. Họ hào hứng lên ý tưởng cho cuộc gặp gỡ đầy táo bạo, thử thách.

Theo kế hoạch, Thúy bắt đầu đạp xe lên đường vào Sài Gòn để nhập hội cùng "người bạn phương xa" rồi cả hai rong ruổi miền Tây. Tình cảm bồi đắp dần qua những tin nhắn, những cuộc gọi của người phương xa hỏi thăm về lộ trình mỗi ngày và dặn Thúy đi đường cẩn thận.

Nóng lòng gặp gỡ cô gái Hà Nội mà mình đã đem lòng yêu thương dù chưa gặp mặt, chàng trai Sài Gòn đạp xe xuống Vũng Tàu để hội ngộ sớm hơn dự định. Từ những buổi cùng nhau ngắm bình minh trên ngọn hải đăng, đạp xe dạo biển đêm cùng nụ hôn đầu e ấp, họ bắt đầu câu chuyện yêu xa với những kỷ niệm đẹp nhưng không ít trắc trở, nhớ thương vơi đầy vì khoảng cách địa lý.

"Ngày sinh nhật, Giáng sinh, giao thừa, Tết..., chúng mình đều không thể bên nhau, đôi lúc nghĩ cũng tủi thân nhưng vì yêu xa nên phải chấp nhận. Những dòng tin nhắn, những cuộc điện thoại hay những nụ hôn qua skype cũng không thể xóa đi khoảng cách địa lý. Nhiều khi đọc tin nhắn mà muốn khóc, ấm ức hay mệt mỏi cũng chỉ có thể nghe an ủi từ xa, yêu thương thì đành chờ đợi", Thúy chia sẻ về những phút chạnh lòng yếu đuối.

Tay trong tay siết chặt, khóe mi rưng rưng, Nguyễn Thanh Lam vẫn chưa tin rằng mình có thể trực tiếp giáp mặt người yêu thương vào đúng dịp Lễ Tình nhân 14/2. Là kế toán tại một công ty tư nhân ở Hà Nội, người yêu là bộ đội công tác tại TP HCM, yêu nhau gần 2 năm nhưng do khoảng cách địa lý nên họ rất hiếm có dịp gặp gỡ, đặc biệt là những dịp lễ tết thì hầu như chưa được ở cạnh nhau.

Gặp phải sự phản đối của gia đình bạn trai vì "tuổi không hợp", hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhiều lúc Lam muốn buông xuôi tất cả. Mỗi dịp lặn lội vượt hàng ngàn km đi thăm người yêu, Lam chỉ dám mua ghế tàu phụ để giảm bớt chi phí và phải đắn đo tính toán rất nhiều. Mỗi lần gặp nhau là mỗi lần mừng mừng tủi tủi, là hạnh phúc bằng cả nụ cười và nước mắt, là như sống gấp cho những tháng ngày xa cách.

Giành suất vé trong chương trình "Chắp cánh tình yêu" của một hãng hàng không mới đây, được gặp gỡ dịp Valentine, đôi bạn trẻ lấy đó làm động lực để cùng nhau cố gắng thuyết phục gia đình, tiếp tục sát cánh vượt qua những khó khăn mà họ phải thường trực đối mặt từ khi yêu nhau.

"Tình yêu trong xa cách ví như ngọn lửa trong gió. Gió sẽ thổi tắt những ngọn lửa nhỏ và thổi bùng những ngọn lửa lớn", không ít đôi đã lấy đó làm phương châm để vượt qua những cách xa cùng bao chông gai, thử thách để giữ đôi trái tim cùng chung nhịp đập.

Hành trang của chàng thủy thủ Đỗ Hoàng Hải trong những chuyến lênh đênh cùng sóng nước đại dương là tâm niệm "khung trời của người đi xa chính là trong trái tim người ở lại". Học cùng nhau từ tiểu học đến trung học với không ít lần cãi vã, không nhìn mặt nhau nhưng chuyện tình của Hải chỉ bắt đầu khi cả hai đều là sinh viên. Tốt nghiệp khoa Lái tàu ĐH Hàng hải, bôn ba đêm ngày trên biển hết từ hải cảng này đến hải cảng khác, tình yêu của Hải là những năm vào các dịp sinh nhật, 14/2, 8/3, 20/10... không thể mua tặng người yêu hoa hồng - loài hoa mà cô ấy rất thích.

Do đặc thù nghề nghiệp, không ít bạn bè của Hải phải bỏ cuộc giữa chừng, từ giã giấc mơ lái tàu vì những cơn say sóng và nỗi nhớ nhà, nhớ người thân. May mắn được sự thấu hiểu của gia đình, người yêu, 3 năm qua Hải đã tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm công việc mà sách vở trước đây không có. 3 năm ròng xa cách đằng đẵng, dù không ít lần giận hờn nhưng họ vẫn kiên định với niềm tin và tình yêu mình đã chọn lựa. Tình yêu trong xa cách cũng chính là động lực rất lớn để Hải phấn đấu không ngừng trong sự nghiệp, đợi ngày đoàn tụ về chung một nhà.

Lê Phương