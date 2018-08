Clip Tắc Kè dễ thương được quan tâm nhất tuần / Subin chụp ảnh nghệ thuật / Clip 'Bé 15 tháng cùng bố nói chuyện tiếng Anh' hot nhất tuần

Đề chào đón năm mới Quý Tỵ, bé Anh Tâm (còn có tên gọi ở nhà là Tí Tồ) hiện học lớp B2, trường mầm non Bình Minh, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội đã đánh bản nhạc Happy New Year để thay lời chúc mừng năm mới gửi đến các cô chú biên tập và các độc giả của báo VnExpress. Đây là một món quà rất thú vị của một cậu bé mầm non. Bé chơi nhạc rất chăm chú và khá điêu luyện. Trước đây, bé cũng đã từng có clip đánh organ bản Jingle Bell như lời chào Giáng sinh và năm mới dương lịch 2013 đăng tải trên VnExpress.

Trong tuần mà tất cả mọi người đều bận rộn sắm Tết, clip thu hút được nhiều bạn đọc quan tâm theo dõi nhất là Chi Bi cười giòn tan khi nghe bố xé giấy với gần 1.200 pageview. Chi Bi là tên gọi ở nhà của bé Đặng Trà My. Bé sinh ngày 16/7/2012. Clip bố xé giấy làm bé cười sảng khoái được quay ngày 29/1 khi bé mới hơn 6 tháng tuổi. Chỉ mỗi động tác xé giấy của bố cũng khiến cô bé Chi Bi cười khanh khách và liên tục đến mức ngã chúi mặt xuống đất. Cách đây 1 tháng, bé cũng đã từng khoe điệu cười hạnh phúc của mình khi được nằm chơi cùng mẹ.

Xem clip Chi Bi cười giòn tan khi nghe bố xé giấy

Hot-baby của tuần trước, cô bé 15 tháng tuổi nói chuyện cùng bố bằng tiếng Anh, Sóc nhí lại tái xuất với clip Sóc nhí học tiếng Anh và hình học. Clip mới này quay khi bé đã 17 tháng tuổi, vốn từ vựng tiếng Anh của bé đã được tăng thêm khá nhiều. Không chỉ học tiếng Anh với mẹ, bé còn được bố mẹ dạy cả hình học và màu sắc nữa. Sóc Nhí bướng bỉnh vẫn giữ nguyên bài cũ, câu hỏi nào của thầy cô giáo “bố mẹ” khó quá, bé tảng lờ không trả lời.

Xem clip Sóc nhí học tiếng Anh và hình học.

Trong số 5 clip bé ngộ nghĩnh đăng VnExpress tuần qua, có tới 4 bé xuất hiện lần thứ hai. Nhân vật chính của clip Bé Đức Anh chơi cùng bố cũng đã một lần khoe điệu cười ngộ nghĩnh. Trong clip mới này, bé thích chí biến bố thành món đồ chơi, bò xung quanh người bố và cười sảng khoái. Bé tên đầy đủ là Đoàn Đức Anh, sinh ngày 8/2/2012, đang sống tại Thanh Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng. Clip này quay khi bé được 8 tháng tuổi.

Xem clip Bé Đức Anh chơi cùng bố

Chỉ có bé Nguyễn Đức Tuấn Minh (sinh ngày 16/7/2011, đang sống tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), diễn viên chính trong clip Palm làm DJ là nhân vật mới toanh của chuyên mục Góc trẻ thơ. Trong clip, cậu bé được bố mẹ cho toàn quyền chỉnh nhạc trên máy tính, bé tò mò và say sưa sử dụng dây cắm như thật. Bé rất bướng bỉnh, đòi tự mình thực hiện "công việc DJ". Sau khi bố bé cắm dây vào, bé liền tháo dây ra và... cắm lại. Không chỉ thế, bé còn ngồi nhún nhảy, lắc lư theo nhạc rất nhiệt tình.

Xem clip Palm làm DJ

Kim Kim