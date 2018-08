Clip trẻ ngộ nghĩnh: ‘Bé 6 tháng tuổi gặm chân gà’ hot nhất / Clip trẻ hot nhất tuần qua: ‘Gấu con bơi trong bể'

Clip dài gần 1 phút ghi lại cảnh cô bé 23 tháng tuổi Thùy Trang (tên thật của Mèo Con) quay vô lăng và cười ngặt nghẽo. Bé có vẻ rất khoái chí với trò chơi này. Trong clip, người ta thấy một cô bé thật thông minh và láu lỉnh. Viết mail gửi tới tòa soạn, bố bé cũng kể: “Con rất ngoan, tự lập sớm, thông minh, nhanh nhẹn, rất thích hát và nhảy theo nhạc. Con nói rất nhiều và dùng từ rất chính xác với sự vật, hành động”.

Cô bé Trần Nguyên Thảo (4 tuổi), nhân vật chính của clip Bé Mật Ong nhảy Aerobic dường như cũng là một cô bé rất hiếu động. Bố bé đã nhiều lần quay được cảnh cô con gái rượu đang say sưa biểu diễn trong tiếng nhạc, dù là một mình hay với cả với người lớn trong gia đình. Trong clip dài 41 giây này, Mật Ong nhảy điệu nghệ không kém gì người lớn.

Một điều rất thú vị là cả 3 clip bé ngộ nghĩnh được đăng trong tuần qua đều do các ông bố gửi đến tòa soạn. Ông bố của Cầu thủ nhí Đức Anh còn làm một clip rất cầu kỳ, dài 4 phút 31 giây ghi lại những pha đi bóng trong phòng của cậu quý tử 17 tháng tuổi ghép cùng bài hát The Cup of Life vốn rất quen thuộc với các fan của môn bóng đá. Clip này được bạn đọc chấm 9 điểm.

Trong tuần qua còn có 6 album ảnh của các bé được gia đình gửi đăng trên VnExpress.net. Đa số người mẫu trong các bức ảnh mới chỉ vài tháng tuổi.

Đặc biệt bộ ảnh Bé Copi - người mẫu 2 tháng tuổi của bé Lê Song Thiên Thảo chụp vào những ngày cuối tháng tư vừa qua thu hút một lượng pageviews vượt trội, gấp 3 lần những album ảnh còn lại. Mới 2 tháng tuổi nên người mẫu chỉ có thể nằm tạo dáng, nhưng nội dung của các bức ảnh rất phong phú, đa dạng, bé được chụp cận mặt, khi đang nằm nghiêng, ảnh toàn thân, đeo kính hay đội mũ…

Bé Copi - Ảnh: Gia đình cung cấp

Một người mẫu cũng rất nhỏ tuổi nữa là Bé Kim Ngân dễ thương. Ngoài một tấm hình bé chụp khi mới chào đời thì 4 ảnh còn lại đều được sáng tác đầu tháng 5 khi siêu mẫu mới 3 tháng tuổi.

Còn người mẫu Sơ Ri và Lucy cũng đều mới chỉ 6 tháng tuổi. Nếu bộ ảnh Bé Sơ Ri dễ thương ghi lại 7 khoảnh khắc của bé từ lúc mới sinh đến lần lượt 3, 5, 6 tháng tuổi thì album gồm 5 ảnh Ca sĩ siêu nhí Lucy Uyên chụp trong cùng một ngày nhân dịp bé Trần Vũ Thái Uyên tròn 6 tháng tuổi. Mẹ bé đã tỉ mẩn dùng photoshop ghép hình con gái đeo cây đàn điện tử với những chuột Mickey, ếch xanh, khuông nhạc… khiến nhiều độc giả thích thú bấm like và chấm 9,4 điểm. Ngày 5 tháng tuổi, bé Lucy cũng được cha mẹ tặng món quà là một album ảnh trên VnExpress.net.

Bộ ảnh Bé Kem đi biển của cô bé Bạch Trúc Vy (17 tháng tuổi) gồm 8 hình bé chụp trên bãi biển Vũng Tàu trong ngày 1/5 là bộ ảnh được bạn đọc chấm điểm cao nhất (9,8 điểm)

Còn Bé Ngọc Diệp làm điệu bên hoa là người mẫu lớn tuổi nhất (23 tháng tuổi). 4 bức ảnh trong album này của bé chụp khi bé mới 14 tháng tuổi và một ảnh chụp khi bé 20 tháng tuổi. So sánh mấy bức ảnh, thấy sau 6 tháng bé đã thay đổi rất nhiều.

