Clip dài 2 phút 35 giây là tập hợp hàng chục bức hình của bé Thỏ (tên thật Trần Hà Đan, sinh năm 2011) chạy slide trên nền bài hát “Mẹ ơi tại sao” do chính bé biểu diễn. Bé Thỏ dường như rất có khiếu về âm nhạc, mới hơn hai tuổi nhưng đã có thể thuộc lời một bài hát dài (20 câu, mỗi câu 7-8 từ) và khó như bài Mẹ ơi tại sao của nhạc sĩ Đình Nguyên.

Chất giọng trẻ thơ hơi ngọng nghịu, khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương, đặc biệt đôi mắt to và đen của bé khiến độc giả rất ấn tượng. Trước đây, bé cũng từng có một clip vừa đánh đàn vừa hát đăng trên chuyên mục Mẹ và Bé.

Qua các bức ảnh, Thỏ cũng thể hiện thật ngộ nghĩnh, sinh động. Chỉ trong buổi tối sinh nhật 2 tuổi, Thỏ lúc thì gặm bàn tay ra chiều hào hứng với bánh kem, lúc đăm chiêu suy nghĩ không biết nên chọn phần nào, lúc phồng má thổi nến… Clip được bạn đọc chấm 8,1 điểm.

Bé Thỏ dễ thương

Cao điểm thứ hai là clip bé Gấu (sinh tháng 11/2012) chơi cùng bố (8 điểm). Clip dài 37 giây, được bố quay khi Gấu đang bám vào thành cầu trượt tập đi. Lúc này chưa đầy một tuổi, nhưng Gấu đi khá vững. Bé cũng biết nhiều trò như cười nheo với bố, bai bai, hết cả rồi, chi chi chành chành. Mỗi khi được bố gợi ý, bé lại đưa bàn tay nhỏ xíu làm động tác trông rất đáng yêu.

Clip bé Gấu chơi cùng bố

Clip đạt được pageview cao nhất tuần là Bé An An diện quần áo sau khi tắm. Bé An An chào đời cuối năm 2013, clip dài 1 phút 27 giây ghi lại cảnh các bà, mẹ và dì xúm lại mặc quần áo cho bé sau khi tắm, người mặc áo, người mặc quần, người giữ tay để đi bao tay cho bé. Được người lớn chăm sóc tận tình, bé An mở to đôi mắt đen nhìn mọi người chăm chú. Theo lời người nhà, tính ra cả công đoạn từ lúc bé chính thức được gội đầu đến khi bé xuống nước vùng vẫy, rồi được đón lên đệm mặc quần áo hoàn chỉnh, với rất nhiều lớp: áo lót trong, áo khoác, đóng bỉm, quần dài, bao tay bao chân chưa đến 12 phút.

Clip Bé An An diện quần áo sau khi tắm

Clip được bạn đọc comment nhiều nhất là Bé Vy 'ạ'... 100 lần. Người thì sợ rằng mẹ đang “hành hạ” trẻ con nhưng cũng có độc giả nhận ra đây là một trò chơi của hai mẹ con bé. Trong mail gửi về tòa soạn, mẹ bé nói vui, bé 15 tháng tuổi nên rất hay bị mẹ “bắt nạt”. Ví dụ, muốn được xem "Xuân Mai hát, bé phải ạ nhiều lần”.

Trở lại với clip, mẹ chỉ bảo ạ đi, Cát Vy làm một tràng cúi đầu liên tục và ạ ạ nhưng mắt vẫn dán chặt vào màn hình có chị Xuân Mai biểu diễn. Có lúc say sưa ạ quá, bé ngã lăn ra đệm. Dù ngã nhưng bé cười rất tươi, và mắt thì vẫn chăm chú xem ca nhạc. Chỉ trong vòng 1 phút 6 giây mà bé đã có 4 tràng ạ mẹ. Khi mẹ đề nghị múa hay tập thể dục bé đều thực hiện rất nhanh và hào hứng, giống như đang lập công.

Clip Bé Vy 'ạ'... 100 lần.

Trong tuần qua, Mẹ và Bé còn nhận được 2 clip rất dễ thương là Điệu nhảy ngộ nghĩnh của bé Bông (1 phút 24 giây) và Bé Sóc ăn bún (29 giây).

Bé Bông tên thật là Vũ Khánh Huyền, chào đời ngày 12/11/2010. Một ngày mùa đông lạnh giá, cô bé hơn 3 tuổi mặc thật nhiều quần áo, trông xinh xắn như một con búp bê bằng bông. Dù mang nhiều quần áo nhưng bé đứng trên đệm và nhảy theo nhạc rất điệu nghệ, không hề vấp ngã.

Clip Điệu nhảy ngộ nghĩnh của bé Bông

Còn bé Sóc đang học lớp mẫu giáo lớn. Trong một lần được ăn bún cùng mẹ và các cô bạn của mẹ, khi người lớn đang rôm ra trò chuyện thì bé cầm đũa tự xúc ăn. Bé để bát trên mặt bàn, chỉ ăn bằng một tay, một tay vẫn thả lỏng, thỉnh thoảng bé cũng cúi xuống để bún khỏi rơi. Dù bé gắp miếng rất to nhưng không có sợi bún nào bị vãi ra ngoài.

Clip Bé Sóc ăn bún

