Trong clip dài 2 phút 41 giây, cậu bé Bim - Nguyễn Trọng Thanh (8 tháng tuổi, TP Lạng Sơn) sốt 39,3 độ C nhưng vẫn nhảy Gangnam Style rất nhiệt tình. Bé được mẹ bế ngồi trước màn hình máy tính, lúc đầu mẹ phải nhảy “bắt điệu” cho bé, sau khi bé đã có đà, mẹ ngồi yên để mặc bé tự biên tự diễn. Phải dán một miếng hạ sốt to đùng trên trán, khuôn mặt trông buồn buồn đúng kiểu trẻ con bị ốm mệt không cười nổi, Bim vẫn say sưa lắc lư người, giơ tay múa theo âm nhạc và hình ảnh của ca sĩ Psy. Đây là lần thứ hai, Bim xuất hiện tại Góc trẻ thơ, trước đây, mẹ đã từng gửi một bộ ảnh ghi lại các khoảnh khắc của bé.

Bé Bim nhảy Gangnam Style khi đang sốt

Đạt lượt xem cao thứ hai và cũng được bạn đọc chấm điểm cao thứ hai (9 điểm) là clip Bé Pooh cười ngặt nghẽo trong công viên. Trong clip dài 1 phút 35 giây này, bé Pooh - Danh Quân (6 tháng tuổi, Hà Nội) được bố mẹ và bà nội cho đi chơi công viên ngày chủ nhật. Bé được bà bế vắt vai đi trước, bố mẹ đi sau vừa cầm máy quay vừa gọi trêu bé làm bé thích quá cười ngặt nghẽo. Điệu cười giòn tan sảng khoái của bé khiến người lớn cũng phải vui lây.

Cùng ghi lại nụ cười vô tư của các bé là clip Bé Kim Ngân cười lỏn lẻn, dài 1 phút 42 giây. Nhân vật chính trong clip mới hơn 3 tháng tuổi (quay hồi tháng 5 nên tiếng cười vẫn còn rất nhẹ khi được bố nựng. Trong mail gửi về tòa soạn, ông bố rất yêu con này kể bé Kim Ngân là con đầu lòng, được cả hai bên nội ngoại vô cùng cưng chiều. Bé hay cười, tiếng cười giòn tan. Bé thông minh. Bé cũng học rất nhanh những trò đùa giỡn của người lớn. Ngoài clip quay cảnh con gái cười, bố còn gửi đăng VnExpress.net một album ảnh ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu của bé.

Clip dài nhất tuần qua là Trượt patin kiểu bé Hà An (3 phút) với nhân vật chính cũng rất nhỏ, chưa đầy 1 tuổi. Bé Hà An (10 tháng tuổi, Hà Nội) chưa biết đi nhưng bò thì rất nhanh. Trong clip, bé không chỉ bò mà còn dùng tay di hai món đồ chơi khắp phòng, y như người lớn trượt patin. Sau nhiều phút miệt mài “trượt”, cô bé nghĩ ra trò mới, cắn “giầy trượt” và gõ gõ hai món đồ chơi vào nhau.

Tuần qua còn có một clip được tạo thành từ các bức ảnh, đó là Những khoảnh khắc khó quên của bé Gấu. 11 bức hình của cậu bé Gấu - Nam Khánh (Hà Nội) chụp trong ngày đi chơi khi bé tròn 1 tuổi được gia đình ghép lại thành 1 slide, có âm nhạc làm nền. Bố mẹ bé cũng cầu kỳ chọn 2 bức ảnh khác hẳn để làm phần “mở đầu” và “kết thúc” cho clip. Bé Gấu cũng từng có một clip ghi lại điệu cười sảng khoái được bạn đọc VnExpress.net yêu thích.

Ngoài ra, tuần qua chuyên mục Góc trẻ thơ còn nhận được 3 album ảnh bé ngộ nghĩnh dễ thương. Đó là Bé Chong Wei thích chụp ảnh, gồm 4 ảnh được chụp cách đây 1 năm của cậu bé người Singapore và có quê ngoại ở Tây Ninh. Bé Dollar tạo dáng xì-tin, cũng gồm 4 bức ảnh của bé Lê Nguyễn Gia Bảo chụp trong cùng một ngày Tết thiếu nhi 1/6 khi bé mới 4 tháng tuổi. Album ảnh này được bạn đọc chấm 9 điểm.

Album Bé Tani Anh Khôi đổi thay theo từng tháng, gồm 7 hình của bé Lê Hoàng Anh Khôi (sinh ngày 17/11/2012, Tây Ninh) ghi lại sự phát triển theo từng tháng của bé. Gương mặt ngơ ngác lúc 1 tháng tuổi; trò thè lưỡi lúc 2 tháng tuổi… và những hình ảnh đáng yêu lúc 6, 7 tháng tuổi. Album này đạt được lượt xem, lượng like cao nhất trong số các album ảnh, và cũng được bạn đọc chấm điểm 10 tuyệt đối.

Bé Tani Anh Khôi lúc 2 tháng tuổi - Ảnh: Gia đình cung cấp

