Clip dài 1 phút 2 giây ghi lại đoạn nói chuyện giữa hai mẹ con bé Quỳnh Chi (18 tháng tuổi, Vũng Tàu) khi đang ngồi trên ôtô. Mẹ gợi ý một số từ tiếng Việt và cô bé trả lời bằng tiếng Anh để “biểu diễn” cho các cô bác trên xe cùng nghe. Mới tuổi rưỡi, nhưng bé đã có thể phát âm tiếng Việt và tiếng Anh khá rõ, không ngọng líu ngọng lo như đa số bé ở độ tuổi này, nào là “màu trắng là white”, “công chúa là princess”…

Bé có vẻ rất thích trò chơi đố chữ này, trả lời mẹ rất nhanh, thỉnh thoảng lại cười khoe má lúm đồng tiền. Khi gửi clip cho tòa soạn, bố nuôi của bé kể, tất cả vốn từ của bé đều có được do học ở nhà cùng mẹ. Bé hiện vẫn chưa đến trường. Sau một lần nói hai từ tiếng Anh, thấy bé có vẻ rất hào hứng, mẹ mỗi ngày dạy bé nói thêm vài từ, giống như một trò chơi nói chuyện của hai mẹ con. Đến nay bé đã có thể nhớ được hơn 40 từ. Clip này được bạn đọc chấm 8,5 điểm.

Bé 18 tháng nói tiếng Anh rất giỏi

Clip có pageview cao thứ hai trong tuần là Bé Beer 'giận cá chém thớt' (dài 35 giây). Bé Beer chào đời cuối năm 2012. Hồi bé được 8 tháng tuổi, bà cho bé ngồi bô. Không thoát được khỏi cái bô, bé bực tức, chống đối bà bằng cách ném gối hay đập đập chân xuống sàn nhà. Không chỉ ném, bé còn lấy chân di di cái gối. Bà nhặt gối vứt lại lên ghế, cháu lại lôi xuống biến thành đồ chơi. Clip này được bạn đọc chấm 8,3 điểm.

Đạt điểm cao nhất trong tuần qua (10 điểm) là clip Bé An Nhiên tập bơi (dài 1 phút 58 giây). Bé An Nhiên chào đời cuối năm con rồng. Bé được bố mẹ cho tập bơi từ rất sớm. Clip bé bơi trong bể bơm hơi tại nhà này được quay khi bé mới 6 tháng tuổi. Bố mẹ thả rất nhiều đồ chơi vào bể nước, cô bé thích chí vừa bơi vừa đá bóng, thỉnh thoảng còn làm điệu bộ nháy mắt, nhăn mặt. Tuần trước, bé An Nhiên vừa trình làng góc trẻ thơ với clip gọi điện cho bà ngoại, quay khi bé hơn 1 tuổi cũng được bạn đọc chấm điểm 10 tuyệt đối.

Cũng là những người quen cũ của góc trẻ thơ là hai nhân vật chính trong video Bé Bum nhảy tự do theo nhạc (36 giây) và Bé Chíp tìm cách chui ra khỏi mùng (2 phút 20 giây). Nếu bé Bum vừa mới xuất hiện trong tuần trước với clip chơi rổ trong siêu thị rất dễ thương thì bé Chip trình diện cách đây gần 5 tháng, thời bé mới chỉ biết nằm một chỗ và thể hiện tình yêu âm nhạc bằng cách đập chân đập tay.

Trở lại với clip tuần này, bé Chíp (khi đó hơn 7 tháng tuổi) bị người lớn trêu, mở mùng ra rồi lại thả xuống, "nhốt" bé trong mùng. Không chịu yên, bé loay hoay tìm cách ra. Bé ngồi kéo mùng ra nhưng mùng lại rơi xuống người khiến bé khó chịu khóc ư ư. Sau hơn nửa phút, bé cũng thò được đầu ra ngoài và bắt đầu gập người xuống để bò thoát ra. Rồi bé bắt đầu bò quanh nhà, ư ư khóc tìm mẹ. Cuối cùng, tiếp cận được mục tiêu của mình, mặt cô bé vênh lên đắc thắng.

Clip bé Bum nhảy thậm chí vừa được quay ngay trong tuần qua. Bình thường nghe tiếng nhạc, bé đều nhún nhảy. Nhưng hôm đó, thấy cậu con 17 tháng tuổi nhảy “sung” quá, còn bám tay vào giường để lắc mông cho vững, bố mẹ liền lấy ngay máy quay, ghi lại khoảnh khắc ngộ nghĩnh đó.

Một clip cũng mới được sản xuất trong tuần là Bé Bin đánh đàn (dài 1 phút 20 giây). Hôm 10/9, cậu bé tuổi rưỡi được mẹ cho đến nhà bạn của mẹ chơi, thấy chiếc đàn, bé thích quá. Còn mẹ thì tranh thủ lúc bé mải chơi, đút sữa cho bé đỡ đói. Sau một hồi cu cậu cứ lắc lư đầu, cuối cùng hai mẹ con bé cũng kết thúc bình sữa rất đầy.

Ngoài ra, tuần qua, góc trẻ thơ cũng nhận được 2 album ảnh rất dễ thương của các bé là Bé Kenny đi biển và Bé Pháo tạo dáng. Cả hai đều gồm 5 ảnh và đa phần đều được chụp trong cùng một thời điểm.

Bé Kenny tên thật là Phan Văn Gia Bảo, chào đời tháng 1/2013. Nhà ở thành phố biển Đà Nẵng, nên khi mới 4 tháng tuổi, bé đã được bố mẹ đưa ra bãi biển làm người mẫu. Cậu bé nằm trên bãi cát tắm nắng khoe thân hình mũm mĩm.

Bé Kenny đi biển hồi 4 tháng tuổi. Ảnh: Gia đình cung cấp

Còn cậu bé Pháo (tuổi rưỡi) từng có clip gọi điện được nhiều độc giả yêu mến, tuần này lại khoe bộ ảnh kỷ niệm chụp từ hồi bé mới 3 tháng tuổi. Lúc này, dù mới biết nằm chơi, nhưng bé Pháo vẫn có thể tạo ra những vẻ mặt biểu cảm khác nhau: mím môi, cười to, cười mỉm…

Kim Kim

