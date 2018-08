"Nó gây bực mình rất nhiều", Lauren nói, sau khi đã xổ ra 4 cái hắt hơi liên tiếp. Tình trạng hắt hơi không ngừng xảy ra bắt đầu khoảng 2 tuần trước, khi cô bé hồi phục sau một đợt cảm lạnh. Em không thể đến trường, và ngủ là lối thoát duy nhất, dù ngay cả điều đó cũng rất khó khăn. Không biết bao nhiêu bác sĩ và chuyên gia đã được mẹ cô, chị Lynn Johnson, đưa con gái đến thăm, nhưng không ai có thể giúp được, ABC cho biết. Bác sĩ tai mũi họng cũng không tìm thấy có gì bất thường với cô bé, và họ cũng không tìm thấy có lý do thể chất nào cho việc hắt hơi này. Tiến sĩ về dị ứng học Clifford Bassett tin rằng Lauren mắc phải một tình trạng có tên gọi hắt hơi liên thanh. Tình trạng này cực kỳ hiếm gặp, nhưng có thể bị kích hoạt bởi hàng trăm lý do khác nhau, trong đó có dị ứng, trục trặc về xoang hoặc dị vật trong hốc mũi. Nhưng trường hợp của Lauren không phải là duy nhất. Hai năm trước, truyền hình Mỹ từng đưa tin về Brooke Owens, người hắt hơi không ngừng. Kể từ đó, cô đã phải chịu đựng cơn bệnh trong 6 tuần liền, khiến cô gái đau mỏi khủng khiếp. Giờ đây Lauren cũng sẽ học cách của Owens, chờ đợi để tình trạng này qua đi. Cô bé học ở nhà và thực hiện vài thay đổi nhỏ để làm dễ chịu cơn hắt hơi, chẳng hạn như trong việc ăn. "Cháu cắn các miếng nhỏ hơn và cố nhai nuốt 1-2 giây trước khi cơn hắt hơi đến". T. An