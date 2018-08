Nước mắt ràn rụa, cô nhớ lại những ngày làm dâu trong gia đình đại gia nước đá đất Cần Thơ Nguyễn Hoàng Năm, trước khi bị cho là đã mất trinh trắng, hư hỏng vì đóng phim sex và trả về nhà cha mẹ ruột.

Xuân Thùy được cha mẹ hứa hôn gả cho Nguyễn Phúc Duy con trai đại gia Năm khi mới học lớp 10. Lễ ăn hỏi được tổ chức trước, đám cưới diễn ra đầu năm 2011 khi cô dâu chưa đủ 18 tuổi.

Theo cô, sau khi làm đám hỏi, những lần đi chơi ở chỗ vắng người, chồng sắp cưới luôn tìm cách đòi “ăn trái cấm”. Thùy nhất quyết không cho nên luôn sử dụng loại băng vệ sinh “siêu mỏng” để lấy cớ rằng đang gặp “đèn đỏ”. Song cuối cùng cô phải chịu thua, gần gũi với Duy khoảng 10 ngày trước đám cưới.

Sau hôn lễ, do còn đi học nên cha mẹ chồng không cho cô làm nhiều việc nhà mà chỉ tập trung vào bài vở chuẩn bị thi cuối cấp. Những ngày đầu chồng Thùy rất thương yêu vợ, song một ngày cô đang học bài thì Duy điện thoại về hỏi "hồi chưa cưới đi học mặc quần áo thể dục màu gì". Người vợ trẻ nói đồng phục màu xanh, chồng cúp máy, chạy xe về rồi nhanh chân lên lầu mở cửa vào phòng hằn học bảo vợ xuất hiện đầy rẫy trên clip sex.

“Anh Duy nói tôi đã mất trinh trước khi đến với anh. Tôi cố giải thích đủ điều, bảo ngực tôi không giống ngực của cô gái trong clip sex nhưng anh Duy và cả nhà không tin. Đến nỗi tôi nói lúc quan hệ với anh lần đầu trên tấm drap dính máu nên anh ấy kêu tôi mang đi giặt kẻo mẹ thấy mẹ rầy. Vậy mà không hiểu sao anh ấy lại tàn nhẫn đến vậy”, Thùy bật khóc nức nở.

"Hai tháng sau đám cưới tôi kêu chồng chở đi làm giấy đăng ký kết hôn, anh bảo ‘em không xứng đáng’. Hàng đêm vợ chồng vẫn quan hệ bình thường nhưng tôi cảm nhận được sự mặn nồng không còn như trước nữa”, cô gái kể tiếp.

Xuân Thùy kể lại câu chuyện bị gia đình chồng trả về vì cho rằng hư hỏng mất trinh trắng. Ảnh: Thiên Phước.

Không chịu được nhục nhã, cô gái mới lớn cảm thấy sốc vì “nếm trái đắng” nên uống hàng chục viên thuốc tây với ý định quyên sinh. “Khi gia đình chị sui báo tin, vợ chồng tôi chạy sang đưa Thùy lên Bệnh viện Quân y 121 súc ruột, nằm lại một ngày một đêm. Chở về nhà vài ngày Thùy lại định tự tử nhưng gia đình cố gắng khuyên bảo, sau đó con tôi bình tâm trở lại”, mẹ ruột Thùy là bà Út nói.

Xuân Thùy về nhà cha mẹ ruột ở từ đó đến nay, một mặt ra sức thanh minh với gia đình chồng, một mặt nhờ công an xác minh nguồn gốc clip sex mà cô bị cho là nhân vật chính. Nửa tháng trước biết tin chồng cưới vợ mới, cô cùng gia đình mình mang hình ảnh cưới đến đặt trước điểm đãi tiệc cưới; rồi làm đơn khiếu nại gửi chính quyền nơi cư ngụ vợ mới của chồng. Sự việc vỡ lở.

Những người quen, bạn bè lấy làm tiếc cho chuyện của cô gái trẻ. Trái với những lời bêu riếu của gia đình chồng, mọi người đều hết lời khen ngợi Xuân Thùy đẹp người, đẹp nết, ngoan hiền dù học không giỏi.

Xuất thân trong gia đình mua bán ở Cái Răng, nhà chỉ có hai chị em gái nhưng chị đã lấy chồng nên Thùy rất được gia đình quan tâm dạy dỗ. Dù cuộc sống vất vả, vợ chồng ông Ba "Hí" luôn dạy con gái “nghèo cho sạch, rách cho thơm” nên Thùy không đua đòi, chảnh chọe hay tham lam như lời cha chồng chê bai con dâu trong suốt một năm qua.

Bà Lê Thị Kim Lan (57 tuổi) ở khu vực Yên Hạ bảo rằng ở cùng xóm nhau nhưng bà ít khi thấy Thùy đi chơi ngoài giờ học. “Đi học về gặp người lớn là con nhỏ khoanh tay chào hỏi lễ phép. Ở trường thì không biết sao chớ ở xóm ai cũng khen, Thùy chẳng làm mết lòng ai nên người nào cũng mến. Mấy người trong xóm có con trai muốn Thùy bước vào nhà làm dâu nhưng không được, vậy mà lại bị bên chồng hất hủi”, bà Lan tâm sự.

Cô dâu Xuân Thùy bên gia đình chồng trong ngày cưới đầu năm 2011. Ảnh gia đình cung cấp.

Không riêng gì những người hàng xóm gần nhà cha mẹ ruột Thùy, nhiều người gần hãng nước đá của ông Năm cũng khen ngợi khi thấy Duy cưới được người vợ đoan trang, hiền hậu. Chị Năm Miền ở đường Lê Bình cho biết sau đám cưới, hàng ngày thấy Thùy e ấp trong tà áo dài đến trường làm những gia đình có con trai "tặc lưỡi hít hà” vì ai cũng mong có được con dâu đẹp người, đẹp nết như vậy, song rất tiếc Thùy là “hoa có chủ”.

Ở Trường THPT Nguyễn Việt Dũng, quận Cái Răng, nơi Thùy theo học 3 năm, thầy cô, bạn bè đều khen cô. Một cô giáo cho biết: “Tiếc cho em Thùy mới học lớp 10 đã làm đám hỏi, chưa tốt nghiệp đã lên xe hoa rồi bị búa rìu từ nhà chồng nên học hành sa sút thêm. Thùy tuy không học giỏi, chỉ trung bình khá nhưng đạo đức rất tốt, thầy cô và bạn bè đều mến”.

Còn Trần Thị Thạch Thảo, cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Việt Dũng cũng nói tuy học khác lớp nhưng nhiều người biết Thùy vì cô rất đẹp. “Là con gái với nhau mà thấy Thùy đẹp, dễ thương nên em ước gì làm con trai để yêu cô bé ấy. Sau này bạn bè biết Thùy đã làm đám hỏi với con chủ hãng nước đá nên không ai dám ghẹo. Thùy cũng chẳng tiếp xúc nhiều với mấy bạn nam cùng trường, tan học là đi một mạch về nhà hoặc được mẹ cha rước về”, Thảo cho biết thêm.

Trò chuyện cùng VnExpress.net, bà Phan Thị Hồng Nhung, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Cần Thơ cho rằng, đúng ra nếu nghe thông tin không hay về cô dâu mới cưới thì gia đình bên chồng không được làm ầm ĩ mà phải ý tứ, bình tĩnh tìm hiểu kỹ xem thực hư thế nào. Sự vội vã quy kết làm tổn thương đến lòng tự trọng của cô dâu, đổ vỡ hạnh phúc đôi trẻ.

Sáng 2/3, trước thông tin cơ quan điều tra xác định clip sex nghi của con dâu, có nguồn gốc từ nước ngoài phát tán trên Internet, cha chồng cô gái phân bua: “Hồi đó chính tôi viết đơn cho anh sui Ba với Xuân Thùy ký gửi công an nhờ can thiệp làm rõ vì rất thương con dâu. Một thời gian sau nghe bên công an nói xác minh khó quá nhưng nay lại bảo clip này xuất phát từ nước ngoài. Mà xuất phát ở đâu đi nữa thì chuyện cũng qua rồi, trước đây gia đình tôi rất thương Thùy nhưng nay đã hết thương vì ra hòa giải nó chửi vợ chồng tôi để đòi lại vàng”.

