Mới đây, một người mẹ ở tỉnh An Giang - bà Nguyễn Thị Đậm đã làm đơn gửi một số cơ quan chức năng nhờ giúp đỡ, đưa con gái là Dương Thị Bích Phụng đang làm dâu ở Hàn Quốc về Việt Nam. Phụng không chịu nổi sự hành hạ ở nhà chồng, kiểu bạo hành tình dục đến đau đớn của ông xã nên đã bỏ trốn, tìm đến trú ẩn tại một trung tâm bảo vệ phụ nữ di trú ở Trung Nam.

Trong căn nhà nhỏ nằm sâu trong con rạch ấp Long Bình, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, bà Nguyễn Thị Đậm kể với VnExpress.net, con gái bà lấy chồng Hàn Quốc là Chae Seung Byeong, 39 tuổi, do một người quen mai mối. Phụng quyết định lấy chồng Hàn để có tiền giúp mẹ chữa bệnh và thoát nghèo. Đám cưới diễn ra vào ngày 3/1 tại An Giang.

Tay cứ liên tục lật đi lật lại cuốn album cưới của con gái, bà Đậm gạt nước mắt, cho biết: Trong lễ cưới, nhà trai có tặng cô dâu một đôi bông tai, một dây chuyền vàng đều thuộc vàng 18K và 300 USD. Ngày 20/6, Phụng theo chồng lên đường sang Hàn Quốc.

Bà Đậm bên ảnh cưới của con gái. Ảnh: Quỳnh Như.

"Tưởng con được sung sướng nơi xứ người, thế nhưng hai tuần sau khi Phụng đi, tôi nhận điện thoại của con gái báo nó bị đối xử tàn tệ. Chồng đêm nào cũng đòi quan hệ, lại quá hung hãn khiến Phụng bị đau và tìm cách né tránh", người mẹ kể và nói rằng con gái khóc như mưa trong điện thoại.

Cũng theo lời người mẹ, con gái bà gọi điện về thổn thức cho biết do không hiểu tiếng Hàn nên khi bị chồng quan hệ làm đau, cô chỉ có thể ra dấu. Song, nhà chồng không hiểu, cho là cô dâu chống đối lại, không muốn cho chồng quan hệ. Bà Đậm nghe con nói hoang mang quá, nên dặn con có gì phải điện thoại về quê cho bà yên tâm.

Đến giữa tháng 7, Phụng gọi điện về cho mẹ với giọng sợ sệt, bảo gia đình chồng dọa bán cô cho người khác để lấy lại tiền sính lễ. Ngày 25/7, bà Đậm rụng rời khi nhận được điện thoại từ nhà sui Hàn Quốc, báo là Phụng đã bỏ trốn nên đòi trả lại 600 USD, rồi lạnh lùng cúp máy.

Đầu tháng 7, chỉ sau một tuần đặt chân đến xứ sở kim chi, cô dâu Thạch Thị Hoàng Ngọc bị người chồng Hàn Quốc tâm thần đâm chết. Người đàn ông này đã nhiều lần phải vào viện điều trị, lần nhập viện gần nhất cũng chỉ một tuần trước khi anh ta sang Việt Nam đón cô dâu. Hoàng Ngọc người xứ Cần Thơ, là cô dâu Việt thứ 4 trong vòng 3 năm qua bị chồng sát hại ở Hàn Quốc.

"Tôi không có một manh mối nào về số phận của con gái mình, lo quá, nói dại, không khéo có khi nào vì Phụng bất hòa với gia đình chồng mà bị họ sát hại giống như một số cô dâu Việt vừa rồi", bà Đậm nghẹn ngào rồi òa khóc nức nở.

Suốt mấy ngày tiếp theo không có tin gì của con, quá lo lắng, bà Đậm vay tiền của hàng xóm để lên Sài Gòn tìm cách kiếm con. Người mẹ tìm đến Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP HCM để trình báo con gái bà đột ngột mất tích ở xứ sở kim chi. Vài ngày sau bà nhận được điện thoại của Phụng gọi về, giải thích do bị nhà chồng hành hạ và dọa đánh chết nên cô sợ quá tìm cách bỏ trốn, trước đó giấy tờ tùy thân đã bị nhà chồng lấy hết. Trên đường trốn chạy, Phụng gặp một người gốc Việt. Người này nghe kể sự tình nên đưa cô tới Trung tâm nhân viên phụ nữ di trú ở Trung Nam nhờ che chở.

Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc cũng vừa thông báo cho gia đình cô dâu Phụng, cảnh sát nước này đã ghi nhận cô gái hiện ở tại trung tâm nhân quyền trong tình trạng sức khỏe và tinh thần đã ổn định.

"Tôi rất mừng vì hiện tại cháu đã an toàn, nhưng mong các cơ quan chức năng giúp đỡ đưa con gái tôi về Việt Nam an toàn. Tôi sợ cháu nó một mình ở Hàn Quốc sẽ bị gia đình chồng bắt lại làm khó dễ", người mẹ nghẹn ngào nói với VnExpress.net.

Quỳnh Như