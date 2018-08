Qua những biểu hiện của chị Mai, tiến sĩ Nguyễn Viết Lượng, Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, Viện Bỏng quốc gia tại Hà Nội cho biết ông thiên nhiều về khả năng bệnh nhân bị tác dụng phụ corticoid. Có thể những thuốc bệnh nhân đã dùng chứa corticoid. Loại thuốc này là "con dao 2 lưỡi" vì có nhiều tác dụng phụ. Mới đầu người bệnh thấy da nổi mụn đỏ, mụn nước, sau đó rỉ nước, ngứa ngáy. Các mao mạch dưới da bị giãn, da trở nên cực kỳ mẫn cảm, dễ kích thích khi bôi bất bất kỳ loại thuốc, kem nào lên da... Đặc biệt, thuốc khiến da bị teo, nhăn nheo lại, có trường hợp da xám, thâm lại như nám do mất các tổ chức collagen dưới da. Đây được gọi là tình trạng suy da do tổn thương corticoid. "Nếu đúng là tác dụng phụ của corticoid thì việc chữa trị vô cùng khó khăn, phức tạp tùy theo mức độ, nặng nhẹ, nói chung rất lâu dài. Càng nặng càng khó chữa, càng lâu. Có trường hợp thì chỉ giải quyết được phần nào đó", tiến sĩ Lượng nói. Bác sĩ Nguyễn Hữu Trường, Trung tâm dị ứng - miễn dịch lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, thì cho rằng: "Không trực tiếp khám, nhìn những tổn thương của da nên theo tôi nhiều khả năng là do bệnh lý, hậu quả để lại do các bệnh dị ứng không được chữa đúng cách, dùng các thuốc đông y, tây y nguồn gốc không rõ ràng, không tránh nắng tốt. Các tổ chức liên kết dưới da bị vỡ, mất lớp mỡ dưới da khiến da bị teo, khô, nhăn nheo lại". "Với các bệnh nhân bị viêm da dị ứng mãn tính, da cũng bị teo, nhăn nheo lại, nhưng chỉ một vùng nào đó, trường hợp này lạ vì teo da nhiều. Ngoài ra, cũng không loại trừ khả năng bị nhiễm độc da do các thuốc, hóa chất, dẫn đến đỏ da, sưng nề, bong tróc, nguy cơ gây dị ứng nặng nề trên da", bác sĩ Trường cho biết. Còn bác sĩ Vũ Hồng Thái, Giám đốc Bệnh viện Da liễu TP HCM cho biết, bệnh viện chưa gặp một trường hợp nào như chị Mai. “Theo tôi, xác định nguyên nhân gây bệnh cho những trường hợp lão hóa không đơn giản. Ngoài thăm khám, chẩn đoán, có khi phải hội chẩn mới có thể kết luận. Tuy nhiên xác định được bệnh rồi cũng chưa chắc điều trị thành công”, ông Thái nói. Tại TP HCM, bệnh nhân Nguyễn Thị Phượng, 26 tuổi, người có gương mặt như một bà lão 80 bị nghi do bệnh tế bào vón vẫn đang chờ kết quả sinh thiết tế bào trước khi kết luận bệnh. Phát bệnh từ năm 2007, sau đó da vùng mặt bị dày lên rồi nhăn nheo chảy xệ, chị Phượng cho biết da của mình bị nổi mề đay chứ không nổi chấm đỏ dày đặc như trường hợp của chị Mai.