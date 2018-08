Chàng trai Anh 'đánh bại' đối thủ Tây Ban Nha để có cô gái Việt

Huyền Trân là con cả trong gia đình có 4 chị em ở Huế, bố mẹ mất từ sớm. Khi 19 tuổi, cô phải rời xa các em ra Hà Nội kiếm việc làm, hỗ trợ nuôi em ăn học. Cô gái với vóc dáng mảnh mai ban ngày làm mẫu cho học viên trang điểm, ban đêm phụ giúp người quen trông coi quán bar. Dù có một số người muốn làm quen nhưng vì mặc cảm với cuộc sống, gia đình nên Trân khép mình.

Đầu năm 2013, Kermarrec Alexis - chuyên gia thẩm định cao cấp mảng bất động sản của một ngân hàng và công ty dịch vụ tài chính Pháp - có chuyến công tác, kết hợp du lịch châu Á, trong đó có Việt Nam. Muốn tìm một bạn dẫn tham quan Hà Nội nên anh đã vô tình nhắn tin cho Trân qua mạng, nhưng tận một tháng sau cô mới trả lời, khi anh đã ở Malaysia. Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Alex rất tò mò về Trân. Anh quay trở lại và hẹn gặp cô ngày 7/3, tại một quán cà phê ở Hà Nội.

Huyền Trân là cô gái độc lập, chịu khó, coi trọng tình thân - hình mẫu chàng trai Alex luôn tìm kiếm.

Cuộc trò chuyện khởi đầu với những gượng gạo nhưng thoáng chốc tự nhiên nhờ sự chân thật của Alex. Anh chàng thú thực đã đến trước 30 phút nhưng ngồi quán ven đường quan sát, phòng trường hợp bị "cho leo cây". Suốt buổi trò chuyện, chàng trai 27 tuổi cứ hỏi đi hỏi lại câu: "Sao ở bên ngoài bạn đẹp vậy? Trong ảnh bạn xấu hơn nhiều quá!". Cô gái 24 tuổi phải đùa rằng: "Đàn ông các anh hay thật, ảnh đẹp thì bảo photoshop, ảnh xấu thì lại chê". Thế là cả hai cùng phá lên cười và thấy gần gũi.

Tối đó, Trân đi ăn cùng những người bạn của Alex. Trước lúc chia tay, anh bất ngờ hôn lên trán cô. Trong khi nàng hoảng hốt thì chàng nhún vai nói: "Bạn có dán biển cấm hôn đâu". Cô gái Huế xấu hổ vội bước lên xe. Alex còn nói với theo: "Đừng tránh tôi vì nụ hôn này nhé. Có tránh cũng không được vì tôi biết hết về bạn rồi".

Những ngày sau đó, Huyền Trân trở thành hướng dẫn viên cho Alex thăm thú Hà Nội. Sau vài ngày, anh đề nghị hẹn hò và cô đồng ý. Tuy nhiên, càng gần gũi hơn với Alex, Trân càng thấy lo lắng, bởi trên vai còn nặng gánh cơm áo gạo tiền.

"Ở bên anh ấy hạnh phúc đến mức tôi cảm thấy như mình sống ảo. Lý trí giục giã tôi phải sống thực với cuộc sống của mình, không được lún sâu thêm nữa. Cái buổi chiều sau 3 tuần yêu tôi nói chia tay. Anh ấy bất ngờ và hỏi dồn dập 'tại sao'. Tôi đành phải nói 'không có thời gian cho hẹn hò'", Trân nhớ về thời điểm đó.

Không tìm được lý do nào cho lời chia tay, đêm đó, Alex đã chờ cô đến tận 2h sáng nhưng chỉ nhận được thái độ phũ phàng. Hai tuần tiếp theo, đêm nào anh cũng đến chỗ Trân làm, chỉ trộm nhìn chứ không dám trò chuyện.

Thời gian đầu mới yêu nhau, Alex hiểu rõ trái tim Huyền Trân từng chịu nhiều tổn thương nên chưa sẵn sàng chấp nhận mình.

Lúc đó Trân nghĩ có khi anh chàng đã bỏ cuộc. Vào ngày sinh nhật Alex, cô đã nhận lời mời đến dự. "Tôi hát bài 'Big big world' (nói về một cô gái to lớn trong một thế giới to lớn hơn) như món quà chúc mừng anh ấy. Bài hát vừa kết thúc thì đột nhiên Alex chạy đến ôm tôi và nói: 'Hãy để anh bảo vệ em trong thế giới to lớn này'. Một lần nữa anh ấy lại phá vỡ rào cản trong tôi", Huyền Trân kể.

Khi quay lại với nhau, Trân thường xuyên trấn an bản thân "cứ yêu đi, được tới đâu hay tới đó". Song trước mức độ tiến triển chóng vánh của hai người, cô càng bồn chồn, lo lắng hơn. Vậy nên lần thứ nhất Alex cầu hôn ngay sau khi họ quay lại, cô đã từ chối.

Đầu tháng 8, bố mẹ Alex sang thăm anh và mời Trân đi du lịch cùng gia đình. Khi biết hoàn cảnh của Trân, mẹ Alex đã ôm cô khóc. Đến tháng 9, em trai của Alex cũng sang Việt Nam. Trước lúc về nước, cậu đã gửi gắm hy vọng sớm được thấy đám cưới của hai người.

"Tôi biết anh ấy muốn tôi gần gũi hơn với gia đình, nhưng tôi vẫn cứ lo sợ. Từng bị họ hàng rũ bỏ, bị người yêu đầu đánh đập nhiều lần, tôi rất lo sợ tình yêu. Trên vai tôi cũng còn bao gánh nặng", Trân bộc bạch.

Càng ngày, tình yêu và những đức tính tốt của Alex càng san phẳng những hố sâu lo lắng trong Trân. Cô không thể quên thái độ bài trừ kịch liệt của anh trong chuyến đi Thái Lan cuối năm 2013: "Lần đó tôi mua vé tới xem buổi biểu diễn của các vũ công nude. Lúc vào xem, anh Alex vô cùng tức giận. Anh ấy gọi đó là thứ nhảm nhí và liên tục chất vấn tôi sao lại đưa anh đến đây. Cũng nhờ vậy mà tôi càng chắc chắn anh là người đàng hoàng, chững chạc, không thích cuộc sống nhộn nhịp như Thái Lan".

Kỷ niệm 6 tháng yêu nhau, Alex dẫn cô đến một nhà hàng trên phố cổ, trao cho cô chiếc nhẫn "minh chứng cho chúng ta vẫn đang yêu nhau", chứ không dám nói tới vấn đề cầu hôn vì sợ cô từ chối.

Không lâu sau đó tại Hồ Tây, một lần nữa Alex lại hỏi cưới cô và Trân vẫn từ chối. Đến đầu năm 2014, trong một lần về thăm quê nhà ở Huế, Alex lên kế hoạch cầu hôn cô với sự trợ giúp của các em Trân và cuối cùng anh đã nhận được cái gật đầu.

Hiện tại ở Pháp, Trân vẫn đến trường đại học để học chuyên Pháp, rảnh thì mở lớp dạy tiếng Việt tại nhà cho những kiều bào, hoặc dạy làm món ăn Việt cho các bạn Tây.

"Sau nhiều lần thử thách, tôi rất chắc chắn Alex sẽ là một người chồng tốt và một người cha tuyệt vời. Hơn thế, gia đình anh theo đạo Thiên chúa và Alex chỉ được tổ chức đám cưới trong nhà thờ một lần, khiến tôi phải cân nhắc kỹ càng chuyện đi đến hôn nhân", cô gái Huế chia sẻ thêm.

Alex sinh trưởng trong một gia đình danh giá tại Pháp, song anh vô cùng giản dị. Hiếm có chàng trai Tây nào biết ăn mắm tôm, trứng vịt lộn hay sẵn sàng xông vào chuồng lợn, chuồng gà chơi đùa như anh. Khi gặp được Huyền Trân, anh biết cô là một nửa mình tìm kiếm từ lâu.

"Tôi luôn muốn tìm một người vợ tốt và chung thủy để có thể sống với nhau lâu dài. Trân đúng là cô gái như thế. Cô ấy độc lập, chịu khó và biết yêu thương. Tôi càng trân trọng cô ấy hơn vì những khó khăn đã phải trải qua", Alex bộc bạch.

Tuy nhiên, cũng như Huyền Trân, Alex cũng từng thử lòng cô. Suốt thời gian yêu nhau, anh không hề nói về nghề nghiệp, gia đình của mình, nên Huyền Trân đã mặc định anh là một Tây balo. Tận đến khi hai bên gia đình bàn chuyện kết hôn, Alex mới giới thiệu sơ qua về gia đình. "Lúc đó tôi vẫn cứ nghĩ nhà anh ấy bình thường thôi, nhưng ngày đặt chân đến Pháp tôi mới sững sờ khi thấy nhà cao cửa rộng, vị thế nhà anh danh giá. Alex đã xin lỗi vì khiến tôi bất ngờ", Trân chia sẻ.

Sau nhiều đấu tranh, cô gái mồ côi đã vượt qua mặc cảm để đón lấy hạnh phúc, với một lễ cưới tại Huế vào đầu năm 2014 và một lễ cưới ở Pháp đầu tháng 6 vừa qua. Hiện tại, Huyền Trân đang có cuộc sống rất hạnh phúc. Tổ ấm viên mãn hơn khi cô đang mang bầu ở tháng thứ tư.

Tương lai Alex dự định xin chuyển công tác về Việt Nam, phần vì anh thích cuộc sống ở đây, phần vì muốn vợ được gần gũi hơn với gia đình. Khi đó, Trân sẽ được thỏa ước mơ mở một nhà hàng thuần Việt để phục vụ khách du lịch.

Phan Dương