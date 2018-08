Sassy nặng hơn 150 kg, sống ở bắc London, Anh. Cô kiếm được hơn 2.000 bảng mỗi tháng nhờ việc bán video và hình ảnh mình đang ăn hàng núi thức ăn và trưng ra vòng bụng đến 160 cm cho những người đàn ông sùng bái người béo. Sassy đã khổ sở với cân nặng suốt từ thời thơ ấu. "Từ khi còn nhớ được đến giờ, tôi đã thấy mình thừa cân, và đến khi 8 tuổi, tôi đã bị trêu ghẹo về kích cỡ của mình". Năm 10 tuổi, cô đã mặc cỡ áo quần của trẻ 14 tuổi, và cha mẹ bắt cô ăn kiêng lần đầu tiên. Sau 6 năm gặp gỡ bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng, Sassy vẫn không thể vứt bỏ số cân thừa của mình, và đến năm 16 tuổi, cô đã nặng 128 kg. "Với chiều cao lên đến 1,8 mét và cân nặng quá khổ, tôi không thể đứng lẫn trong đám đông các bạn gái tuổi teen được. Đôi khi tôi cảm thấy cuộc sống thật không công bằng, và ngoại hình của mình thật khốn khổ", cô gái tâm sự. Sau khi rời trường năm 18 tuổi, Sassy bắt đầu làm nghề bảo vệ với mức lương tối thiểu. Nhưng rồi 2 năm trước, cô phát hiện ra cộng đồng mạng có thể làm thay đổi đời mình, đó là mạng xã hội cho những phụ nữ quá khổ. Sassy khi còn là thiếu nữ. Ảnh: The Sun. Theo The Sun, khi đăng ký vào website BBM (Câu lạc bộ những phụ nữ béo đẹp), cô nhanh chóng nhận được phản hồi của những người đàn ông, những người khen cô "sexy" hoặc biểu lộ thích cái bụng của cô. Nhiều người còn yêu cầu cô gửi những bức ảnh lên diễn đàn. "Thật không thể tin nổi - có rất nhiều đàn ông phát điên vì những cô gái to béo. Tôi được họ yêu thích và cảm thấy mình như một nữ thần", cô kể. Kể từ đó, Sassy bắt đầu kiếm tiền từ việc bán ảnh của mình, số tiền đủ để cô bỏ nghề làm bảo vệ. Giờ đây, sau hai năm làm nghề bán ảnh chân dung, Sassy không hề có kế hoạch thay đổi công việc của mình. Nụ cười hạnh phúc xuất hiện trên các bức ảnh của cô, không còn gượng gạo như trước. "Cuối cùng, tôi có thể là chính mình mà không cảm thấy áy náy nữa", cô tâm sự. T. An