Người mẹ này năm nay 23 tuổi, đẻ con hôm 7/1 nhưng những người xung quanh không ai hay biết. Bốn ngày sau, ông Nhựt ra phía sau vườn nhà phát hiện một bọc rác đen nằm dưới sông, mở ra thấy thi thể một hài nhi.

Gia đình báo tin cho công an. Quá trình điều tra, sàng lọc những thai phụ trong vùng, công an huyện Càng Long đã mời Ngọc Giàu đến lấy lời khai. Tại cơ quan công an, cô gái mang thai hơn 8 tháng nhưng bụng đã nhỏ lại như bình thường. Cô không giải thích được vì sao cái thai trong bụng biến mất nên thú nhận xác hài nhi đó là con của mình.

Cô gái khai nhận hôm ấy đi tắm, đau bụng rồi sinh rớt con. Giàu cho bé vào bọc thả xuống sông hy vọng có người tốt bụng nhặt được nuôi bé.

Người mẹ này đã bị công an tạm giữ.

Nhựt Thanh