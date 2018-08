Cả vẻ ngoài lẫn hình dáng, chị Nguyễn Thị Ngọc Mai (ở Khối Thanh Nam, phường Cẩm Châu, TP Hội An, Quảng Nam) trông giống như một người già.

Chị bảo đọc báo biết tin chị Nguyễn Thị Phượng ở Bến Tre cũng bị già trước tuổi thì thấy sao mà giống hoàn cảnh của mình.

“Khi đọc thông tin trên VnExpress.net tôi thấy mình với chị Phượng ở Bến Tre sao giống nhau quá. Đọc xong tôi chỉ biết khóc, cứ ngỡ trên đời này chỉ có một mình mình bị bệnh lạ này, ai ngờ ở tận trong miền Nam cũng có người mắc như tôi”, chị Mai nghẹn ngào tâm sự.

Mới 27 tuổi mà chị Mai như người già. Ảnh: Minh Nhật.

Từ khi mới 12 tuổi, chị Mai bắt đầu phát bệnh. Ban đầu xuất hiện nhiều chấm đỏ trên da tay, ngứa ngáy khắp người, rồi sau đó các chấm đỏ xuất hiện dày đặc trên cơ thể. Khuôn mặt cũng dần biến dạng, sưng tấy. Gia đình đưa chị đi khám ở Bệnh viện Da liễu Hội An, Đà Nẵng, các bác sĩ kết luận chị bị bệnh mày đay.

“Họ cũng cho thuốc uống nhưng không khỏi mà bệnh càng xấu thêm. Về nhà nghe ai bày cho thuốc gì tôi cũng uống thuốc đó mà không khỏi”, chị Mai kể.

Các chấm đỏ nổi khắp người chị Mai. Ảnh: Minh Nhật.

Hoang mang trước bệnh lạ của con, gia đình đã chạy vạy khắp nơi mua thuốc. Uống đủ các loại thuốc từ Đông y, Tây y nhưng tất cả đều không khỏi. Trái lại, nhiều đợt uống thuốc xong cơ thể chị Mai bị phù lên, một vài ngày sau lại xẹp xuống.

Gạt nước mắt, chị Mai kể: “Khi tôi phát bệnh, bạn bè, hàng xóm đồn tôi bị sida. Mọi người đều xa lánh. Hồi đó tôi học hết lớp 5, chuẩn bị sang lớp 6. Bạn bè cùng lớp nhìn thấy tôi già giống như cô giáo nên vừa sợ vừa xa lánh. Tôi không dám đến trường nữa. Mặc dù được thầy cô động viên nhưng vì mặc cảm tôi đành phải bỏ học”.

Năm 16 tuổi, chị Mai quyết định đi học nghề may. Từ khi có được nghề, chị làm thuê cho một công ty may ở Hội An để kiếm sống. Được khoảng 7 năm, càng ngày bệnh chị càng nặng, càng khó nhìn. Chủ công ty may thấy chị... khó ưa nên đã cho chị nghỉ.

Chị Mai cùng chồng và đứa con nhỏ 2 tuổi. Ảnh: Minh Nhật.

Tuy nhiên, số phận đã không quay lưng lại với chị. Năm 2005, chị Mai được anh Trần Thanh Thương (sinh năm 1976) thương mến và lấy làm vợ. Hai vợ chồng đùm bọc nhau sống qua ngày tháng. Hàng ngày chị đi may, còn anh thì chạy xe ôm. Năm 2007, anh chị sinh cháu gái đầu lòng, năm 2009 sinh tiếp đứa thứ 2. Hiện hai đứa con của anh chị đều khoẻ mạnh và rất dễ thương.

“Ngày cưới của tôi chỉ có bà con hai nhà, bạn bè đều xa lánh. Nhưng cuộc đời đã cho tôi 2 đứa con khỏe mạnh để làm niềm vui trong cuộc sống...”, chị Mai tâm sự.

Hiện sức khỏe chị Mai đã yếu hẳn, không còn đi may thuê được nữa. Chồng chị mấy năm nay bỗng dưng trở bệnh, hay đau ốm. Hai vợ chồng đành phải nương tựa vào bố mẹ vợ. Bà Mứt, mẹ chị Mai tâm sự, gia đình có 3 người con, chị Mai là con thứ, còn lại hai cậu con trai đều khỏe mạnh và không có bệnh tật gì.

“Mai bị bệnh từ hồi 12 tuổi đến giờ, tôi buồn lắm. Cả nhà không ai biết nó bị bệnh gì. Chạy chữa khắp nơi mà cũng không khỏi. Bây giờ đi ra ngoài đường thấy hai mẹ con đi với nhau mà như hai chị em”, bà Mứt nói.

Minh Nhật