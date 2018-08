Chàng y tá trưởng bay nửa vòng trái đất để cầu hôn cô gái Việt

Khoảng thời gian này 2 năm về trước, Thanh Vy (sinh năm 1994) và chàng trai người Pháp Antoine (sinh năm 1993) đã "trúng tiếng sét ái tình" trong một quán bar tại TP HCM.

Ngày đó, Vy là cô thu ngân kiêm bán hàng trên tàu du lịch biển 5 sao. Sau nửa năm trời lênh đênh trên biển, Vy hết hạn hợp đồng và trở về nhà đúng dịp Tết âm lịch. Muốn thay đổi không khí trong năm mới, cô gái Sài Gòn quyết định nộp đơn phỏng vấn tại một công ty tàu khác ngoài Hà Nội, với mong muốn được đi xa hơn những nước Đông Nam Á.

Lịch hẹn phỏng vấn đã xong xuôi nhưng trong lòng cô gái trẻ vẫn ngổn ngang nhiều suy nghĩ, Vy muốn tạm quên đi mọi thứ bằng cách vào một quán bar ở quận Nhất nghe nhạc. Trước bàn Vy ngồi, có mấy anh Tây đang nhảy nhót, trong đó Vy phát hiện có một anh chàng với khuôn mặt rất trẻ "đá ánh nhìn" về phía mình. Người đó cứ một chốc lại ngước nhìn cô nhưng tuyệt nhiên không đến mời cô nhảy hay bắt chuyện. Antoine cho biết khi đó anh rất ấn tượng với Vy bởi dáng người nhỏ nhắn, cột tóc đuôi gà, cô không trang điểm như nhiều cô gái ở đó, nhưng toát lên vẻ năng động, dễ mến.

Vy cũng đặc biệt chú ý đến chàng Tây từ khi đó, cô muốn đổi bàn để nhìn anh rõ hơn nhưng lại ngại. Rất may khi đó có hai người nhờ đổi chỗ, Vy đồng ý ngay tắp lự.

"Lúc anh quay lại tôi đã đứng sát bên vị trí anh nhảy nên bắt chuyện và hỏi han đủ điều. Nhạc quá lớn chúng tôi phải dùng điện thoại gõ vào phần ghi chú. Anh xin phép được nắm tay và mời tôi về bàn. Anh giới thiệu anh đang làm cho một công ty tàu biển du lịch quốc tế. Tôi không tin vì tôi chưa gặp ai làm ngành này ở Sài Gòn, và những chỗ như thế này thì càng dễ gặp dân bịp. Để chứng minh, anh cho tôi xem thẻ ID trên tàu và chìa khóa cabin, nói rằng tàu anh đang đỗ ở cảng Nhà Rồng tôi mới tin", Vy kể lại giây phút hai người làm quen nhau.

Thanh Vy và Antoine hạnh phúc trong đám cưới. Ảnh: NVCC

Chàng trai Pháp sau đó rất tự nhiên giới thiệu Vy với cả bàn, từ thuyền phó, kỹ sư boong... Vy cảm thấy hạnh phúc và may mắn khi được gặp người làm cùng ngành ngay giữa nơi xô bồ này. Sau khi trò chuyện trong quán, hai người đi bộ đến bến cảng Nhà Rồng nơi tàu của Antoine đang đỗ, vừa đi vừa cười nói kể chuyện như đã thân thiết từ lâu.

Chàng trai Pháp bất ngờ dừng lại và hôn Vy ngay giữa cầu Khánh Hội. Giây phút đó, cô đã thấy trái tim mình rung động. Cô gái trẻ kể lại sau này nói chuyện với nhau, nói về các chuyến đi, địa điểm, hai người mới biết tàu của cả hai từng gặp nhau ở cảng Malaysia. Khi đó Antoine nhìn qua ống nhòm thấy một cô gái châu Á từ xa đáng yêu, nhí nhảnh. Anh kể lại chính xác bộ đồ, khung cảnh, hành động của cô gái đó, Vy bất ngờ khôn xiết khi người anh tả chính là mình. Cả hai bắt đầu tin vào hai chữ "duyên phận".

Đôi bạn trẻ chia tay rồi hẹn 18 ngày sau gặp lại vì lịch trình tàu của Antoine phải đi dọc Việt Nam, lên phía Trung Quốc rồi mới quay lại Sài Gòn. Còn Vy cũng quyết định không ra Hà Nội phỏng vấn, cô ở lại Sài Gòn chờ đợi Antoine. Giây phút được gặp nhau sau gần 3 tuần, cả hai quyến luyến như những đôi đã yêu nhau từ lâu. Bên nhau được 3 ngày, Antoine lại chia tay Vy 2 tháng đi biển theo lịch trình.

Hết hợp đồng, cả hai có chuỗi ngày hạnh phúc bên nhau tại Thái Lan, sau đó lại tiếp tục xa nhau 5 tháng. Không đi biển, gia đình lại không phải dạng khá giả nên cô gái trẻ ở nhà dạy tiếng Anh, chiên chuối, khoai lang bán qua ngày. Hai người khi đó dùng tất cả những phương tiện liên lạc như chat, email, gọi điện để duy trì tình cảm.

Khoảng thời gian xa cách quá lâu, không tránh khỏi những lúc Vy thấy cô đơn, buồn bã. Cô tự hỏi không biết chờ đợi anh có đúng không, liệu hai người sẽ đi về đâu khi thời gian bên nhau đếm trên đầu ngón tay, còn chuỗi ngày xa cách thì vời vợi. Nghĩ về tương lai mù mịt với chàng thủy thủ cách nửa vòng trái đất, Vy từng nói lời chia tay, thế nhưng Antoine khóc và nói thương cô rất nhiều, bằng mọi cách sẽ gặp lại cô. Nghe những lời chân thành của bạn trai, Vy quyết định chờ dù trong lòng vẫn canh cánh nỗi lo anh sẽ chẳng bao giờ quay lại.

Đúng hết khoảng thời gian 5 tháng, Antoine bay sang Việt Nam trong niềm vui vỡ òa của Vy. Đến giữa tháng 1/2015, chàng trai Pháp về ăn Tết với gia đình Vy vì muốn biết thêm về văn hóa đất nước của người con gái anh yêu. Cả hai đi chợ hoa, nấu đồ ăn, cùng làm cỗ ngày ông Táo, cúng giao thừa, đi chùa lạy Phật, cầu nguyện cùng gia đình.

Ngày kỷ niệm một năm quen nhau, sau bữa ăn tối, Antoine bất ngờ quỳ gối hỏi: "Will you marry me?", Vy bẽn lẽn gật đầu nói lời đồng ý. Ngay khi bạn gái dứt lời, Antoine ôm cô và bật khóc vì quá hạnh phúc. Vy cho biết từ khi quen cô, Antoine đã lên chức "Second Officer" (sĩ quan tàu biển cấp 2), nhưng giờ phải học thi lấy bằng thuyền trưởng tại Le Havre nên anh muốn cưới cô luôn để cả hai được ở cạnh nhau.

Vy đang sống những ngày hạnh phúc với chồng ở Pháp. Ảnh: NVCC.

Sau nhiều xa cách, nhung nhớ đợi chờ, đám cưới của đôi bạn trẻ được tổ chức vào tháng 8/2015 ở Việt Nam, và cuối tháng 10 vừa qua ở Pháp.

Không còn phải đi biển vì tập trung học lấy bằng thuyền trưởng, Antoine có nhiều thời gian ở bên vợ, đền đáp cho cô những tháng ngày đằng đẵng xa nhau. Vy ở nhà học thêm tiếng Pháp, và dạy tiếng Anh cho những ai có nhu cầu.

"Chúng tôi đang sống những ngày vợ chồng son hạnh phúc, ngoài giờ học hai đứa đi chơi và du lịch. Chồng tôi rất hiền và tâm lý, anh thường giúp tôi làm việc nhà, không ngại làm bất kỳ việc gì. Sáng, trưa, chiều, tối đều hôn nhau đều đều. Dù anh có nghèo hay giàu thì tôi vẫn thương cái mùi mồ hôi ấy, cái bụng tròn lẳn hay hích hích vào lưng tôi mỗi lần tôi rửa chén nấu cơm, tôi chỉ cần những niềm vui giản dị như thế", Vy tâm sự.

Cuộc sống làm dâu xứ người của cô gái Sài Gòn cũng rất thuận lợi khi cô được bố mẹ chồng yêu thương hết mực. Bố chồng là phi công của một hãng hàng không Pháp, thường xuyên đi xa nên mỗi khi về nhà, cô đều vào bếp cùng mẹ nấu ăn, tranh thủ học thêm một chút tiếng Pháp.

Bố mẹ Vy ở Việt Nam rất mừng vì con gái cưới được người chồng tốt, gia đình có nề nếp. Biết mình may mắn, nhưng Vy tự nhủ phải nhớ kỹ và làm theo lời mẹ dặn: "Mình có phước mình phải biết hưởng và biết giữ phước đức cho mình cũng như con cháu. Chồng con, nó quá tốt nên con đừng phụ công nó, thương nó, lo cho nó rồi sau này còn con cái nữa. Làm cái gì cũng đừng kể công, vì chăm sóc gia đình mình thì đâu nên đếm".

Tuệ Minh