Trong thư gửi về VnExpress.net gần đây, chị Thanh Phương phản ánh, con gái chị đang theo học lớp Blaise Pascal trường Mầm non và Tiểu học Vietkids (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) bị cô giáo dán băng dính vào chỗ kín khi đi vệ sinh.

Theo lời chị Phương, từ lúc con 2 tuổi, vợ chồng chị đã dạy con cách dùng khăn xô hoặc giấy vệ sinh lau chỗ kín. Gần đây, thấy con đi tiểu xong là kéo quần lên ngay mà không lau và vùng kín cháu có hiện tượng hăm đỏ, chị hỏi han thì con gái nói ở lớp cô không cho con dùng giấy vì sợ tắc ống. Chị đã ghi vào sổ liên lạc đề nghị cô giáo cho con dùng giấy khi đi vệ sinh và nhận được phản hồi tích cực là: “Ở lớp các cô vẫn để giấy cho con đi vệ sinh bố mẹ ạ!..".

"Thế nhưng, tối 8/11 khi tắm cho con, tôi trò chuyện, hỏi con có lau sau khi đi tiểu không thì con nói có dùng giấy và bị cô bắt gặp nên dán băng dính vào vùng kín. Tôi sững sờ và hỏi ngay con là cô nào, con nói tên một cô giáo trong lớp", người mẹ thuật lại.

Chị cho biết thêm, vào sáng 9/11, con gái chị ngủ dậy khóc và tè són ra quần. Việc này chưa từng xảy ra từ khi bé lên 2 tuổi. Lo ngại sức khỏe của con, chị đã đưa bé lên gặp lãnh đạo nhà trường và phản ánh sự việc.

Về sự việc này, cô Nguyễn Thị Lộc - hiệu trưởng Trường mầm non và tiểu học Vietkids cho biết, sau khi nhận được ý kiến của phụ huynh, ban giám hiệu đã trực tiếp trao đổi với cô giáo phụ trách thì nhận được phản hồi là không có chuyện này và lớp cũng đã hết băng dính từ lâu. Bản thân cô giáo bị cho là dán băng dính vào vùng kín học sinh cũng khẳng định không làm việc đó. Hôm qua, để làm sáng tỏ sự việc, nhà trường đã nhờ tới công an can thiệp.

Trao đổi với VnExpress.net chiều nay, một lãnh đạo Công an quận Đống Đa cho biết, đã nhận được đơn đề nghị điều tra của Trường mầm non và tiểu học Vietkids và đang bắt tay tìm hiểu vụ việc.

Chị Thanh Phương, mẹ cháu bé, khi biết tin công an vào cuộc thì cho biết: "Chúng tôi đưa thông tin về con lên truyền thông chỉ với mục đích duy nhất là muốn môi trường giáo dục cải thiện tốt nhất cho các con. Chúng tôi không muốn phải tới bước này nhưng cũng sẵn sàng tiếp nhận và hợp tác với công an để làm rõ sự việc. Nếu gia đình có điều sai trái, chúng tôi sẽ sẵn sàng công khai xin lỗi cô giáo, nhà trường và chấp nhận hậu quả", chị nói.

Hiện tại, con gái chị đã nghỉ học ở trường Vietkids. Trước mặt cháu, gia đình cũng hạn chế không nhắc lại chuyện này vì sợ ảnh hưởng tới tâm lý của con.

Cũng trong mấy ngày qua, Phòng giáo dục đào tạo quận Đống Đa đã yêu cầu thanh tra và tổ mầm non làm việc với ban giám hiệu Trường mầm non và tiểu học Vietkids để xác minh vụ việc.

