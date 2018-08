Đàn ông ngoại tình dễ bị nhồi máu cơ tim / Sự thật về chuyện ngoại tình của đàn ông

Cưới vợ được 3 năm, chúng tôi mới có một đứa con trai kháu khỉnh đáng yêu. Tôi biết vợ tôi rất yêu tôi, nhưng cuộc sống có lẽ không chỉ 2 chữ "yêu chồng" đã là đủ. Cuộc sống vợ chồng tôi không còn như trước nữa, phần vì xung khắc gia đình với vợ, phần vì tôi cảm thấy bắt đầu chán nản khi vợ không quan tâm đến tâm tưởng của chồng. Tôi càng ngày càng xa dần gia đình, vì mỗi khi về đến nhà là chuyện này chuyện nọ khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Đã nhiều lần tôi cố gắng chia sẻ để cải thiện cuộc sống vợ chồng cũng như gia đình mà không được. Tôi dần mẫn cảm với vợ trong chuyện chăn gối.

Tôi quyết định đi làm xa nhà một thời gian, tất nhiên là có thêm cô vợ nhỏ xinh kia bên cạnh. Dần dần cuộc sống của tôi trở lên phức tạp. Nhiều lúc tôi muốn chia tay vợ cũ vì tôi nghĩ không thể sống hết quãng đời còn lại với một người mình không còn tình cảm yêu thương nữa. Tuy nhiên, tôi day dứt với việc đứa con không có tội tình gì, cha mẹ bên nội ngoại sẽ nghĩ ra sao? Bạn bè hàng xóm sẽ nghĩ như thế nào về mình? Tôi và cô vợ nhỏ sống bên nhau rất hạnh phúc, dù đôi lúc vì ít tuổi nên suy nghĩ của em còn bồng bột. Tôi không biết nên làm như thế nào? Một là sống cho riêng mình vui vẻ, hạnh phúc nhưng hơi ích kỷ, hai là quay về với gia đình khắc phục và chịu nhiều cảm giác sống vì những người xung quanh? (Ngọc)

Ảnh: thinkstock

Trả lời:

Trong tâm lý người ta thường có sự so sánh cảm xúc, tình cảm và lý trí. Nếu sự so sánh đó theo chiều hướng tích cực thì đó là dấu hiệu tốt, nhưng nếu sự so sánh theo hướng tiêu cực thì đấy là nguy cơ. Khi người ta bị cảm xúc lôi kéo mạnh quá, họ trở nên mất lý trí, từ đó cứ thế chạy theo cảm xúc và mất kiểm soát về tình cảm, cuộc sống. Vì thế các nhà tâm lý thường khuyên “không nên thử về tình cảm”, bởi thử về tình cảm cũng có thể dẫn đến cơn nghiện không thể chấm dứt.

“Bạn có vợ rất yêu bạn” là điều lý tưởng, nhưng bạn đã đòi hỏi ở người vợ những thứ mà cô ấy không thể có được như “trẻ đẹp”. Chính việc quan hệ với người “trẻ đẹp hơn dù có quá khứ khá phức tạp và đáng thương” đã làm cho bạn mất lý trí nên “vợ chồng bạn không còn như trước nữa”. Bạn muốn “vợ quan tâm đến tâm tưởng của mình” thì bạn phải thực sự quan tâm đến họ, chuyện tình cảm không có một chiều. Khi bạn “mẫn cảm với vợ” thì vợ bạn cũng tự động mẫn cảm với chồng. Cái này là nhân quả.

“Bạn quyết định đi làm xa nhà một thời gian, tất nhiên là có thêm cô vợ nhỏ xinh kia bên cạnh” là một sai lầm về tình cảm, vì cuộc sống không chỉ là cảm xúc mà còn là hiện thực cuộc sống. Chính hiện thực cuộc sống làm cho bạn “dần dần trở nên phức tạp”. Bạn nghĩ “muốn chia tay vợ cũ” là do cảm xúc nhưng "day dứt với việc đứa con không có tội tình gì” là do tình cảm. Trong bạn đang thiếu lý trí. Khi thiếu lý trí người ta dễ buông thả cho trôi theo dòng và lúc tỉnh lại có thể mọi sự đã muộn, không thể cứu vãn.

Bạn nên dừng cảm xúc tầm thường “đàn ông đàn bà” lại để tính đến một tương lai. Đàn ông cần phấn đấu cho sự nghiệp và tương lai gia đình mới xứng đáng là đàn ông. Đàn ông “theo gái đẹp” đa phần có cuộc đời về sau bất hạnh.

Chúc sự sáng suốt.

GS.TS. Vũ Gia Hiền

Hội Khoa học Tâm lý & Giáo dục TP HCM