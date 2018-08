Vợ bỏ đi vì tôi nặng lời

Dù cũng có chút lo lắng nhưng tôi bực quá, chẳng thèm nói gì để níu cô ấy ở lại. Mỗi lần không được chiều theo ý mình là cô ấy vùng vằng như vậy.

Lần thì vợ tôi về nhà bố mẹ đẻ, lần lại đến nhà cô bạn thân. Vì thế, hầu như mọi người đều biết chuyện vợ chồng tôi cãi vã. Mà lý do của những cãi vã này chẳng có gì to tát, khi thì do tôi đi tụ tập với bạn bè về muộn, lúc là vì cô ấy đòi gì đó mà không được. Tôi nên làm gì với cô vợ trẻ con này? Thực sự tôi rất mệt mỏi. Tôi có nên ly hôn không? (Hưng)

Trả lời

Hành xử của vợ sau mỗi lần cãi vã khiến anh trăn trở và lo lắng. Điều đó không chỉ phản ánh sự nóng vội, thiếu tinh tế của vợ mà còn cảnh báo sự rạn nứt, thiếu liên kết trong mối quan hệ giữa vợ chồng anh.

Khách quan mà nói, thái độ của vợ anh là rất khó chấp nhận. Nếu cô ấy chọn việc bỏ nhà ra đi là một giải pháp để giải quyết mâu thuẫn và thể hiện cái tôi của mình thì quả là nguy hiểm. Trước tiên là sự thiếu tôn trọng anh, nhưng tệ hơn, đến một lúc nào đó bản thân anh và cô ấy không đủ bao dung để cố gắng giữ gìn hôn nhân. Có thể khi bước vào hôn nhân, bản thân cô ấy cũng thất vọng và đang có những dồn nén chưa được giải quyết.

Đối với từng vấn đề, hãy khoan suy xét ai đúng ai sai, anh nên bình tĩnh để nhìn nhận lại mối quan hệ của mình. Bản thân anh có thiếu sự kiên quyết khi lần đầu cô ấy bỏ nhà đi? Cả hai đã thật sự công nhận vai trò của nhau chưa? Dù là mâu thuẫn lớn hay nhỏ, nếu hai vợ chồng không chia sẻ và thấu hiểu sẽ rất khó giải quyết. Chắc hẳn không ít lần anh tỏ thái độ bất cần, cô ấy cũng đinh ninh là mình đúng mà không lường trước những đổ vỡ niềm tin mà cả hai đang phải gánh chịu.

Hôn nhân là một hành trình xuyên suốt và lâu dài, đòi hỏi mỗi người phải tự dung hòa và chấp nhận những ưu, khuyết điểm của nhau. Có những sai sót mà bản thân cô ấy không nhận ra, không có nghĩa là cô ấy không thiện chí. Chì chiết chỉ khiến mọi thứ thêm bế tắc. Nếu anh vẫn nhận ra những điều tốt đẹp nơi vợ, bản thân cô ấy cũng yêu thương chồng con thì anh nên cho mình và cô ấy một cơ hội để giãi bày tất cả. Sự chia sẻ sẽ giúp cô ấy nhận ra hành xử chưa thấu đáo của mình. Quan trọng nhất, anh hãy bày tỏ mong muốn được biết những kỳ vọng của cô ấy để vợ anh tránh được cảm giác bị buộc tội và yếu kém. Cũng giống như anh, cô ấy cần thời gian để hoàn thiện mình hơn. Bản thân anh cũng có những nỗi niềm riêng, đừng giữ trong lòng mà hãy chia sẻ với cô ấy và một vài người thân để có thêm sự trợ giúp từ phía họ.

Mặc khác, anh nên quan tâm cô ấy nhiều hơn trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống. Điều này giúp vợ chồng anh gắn kết tình cảm và hiểu nhau, từ đó dễ thống nhất khi giải quyết vấn đề.

Những năm đầu hôn nhân là giai đoạn không dễ dàng. Nhiều vấn đề phát sinh, quyết định kết thúc thường rơi vào thời điểm này. Tuy nhiên, anh chỉ nên nghĩ đến việc ly hôn khi tất cả những cố gắng nơi anh vẫn không có gì thay đổi.

Chúc anh hạnh phúc.

Chuyên viên tư vấn tâm lý Nguyễn Thị Thúy Hằng

Đoàn tâm lý SunnyCare - Tổng đài tư vấn 19006233.