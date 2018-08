Phải làm gì khi con trai 3 tuổi quá nhát gan?

Ở lớp 2 tuổi, tôi thấy các cháu chỉ chơi trò chơi, chơi tự phát chứ không học hát múa. Tôi bảo cô chuyển cháu lên lớp 3 tuổi vì lớp 3 tuổi được học theo phương pháp giáo dục sớm Glenn Doman, được học đọc, được tìm hiểu thế giới xung quanh.

Lúc trước, khi học lớp 2 tuổi, cháu còn nói chuyện với cô giáo, về nhà biết chào bố mẹ, ông bà. Sang lớp 3 tuổi được hai tuần, cháu không nói chuyện với cô cũng như các bạn. Về nhà, cháu hay đánh mọi người, bướng bỉnh hơn, ăn vạ nhiều hơn. Đổi lại, cháu thích hát múa, ở bất kỳ đâu. Cháu thích kể chuyện cho bố mẹ nghe, biết đếm số và tự xúc ăn.

Liệu tôi có nên để cháu học lớp 3 tuổi? Như vậy tâm lý của cháu có bị ảnh hưởng không? Mong chuyên gia tư vấn giúp tôi. (Vi)

Ảnh: momaha.com

Trả lời

Trẻ nhỏ dưới 6 tuổi cần học nhiều nhất là đạo đức sống, kĩ năng sống. Việc học hát múa hay đếm số chỉ là việc phụ. Tôi không nói về phương pháp Glenn Doman cũng như những phương pháp giáo dục sớm nhưng theo tôi, bạn không nên sốt ruột về chương trình giáo dục mầm non của các cháu. Các cháu đang ở tầm tuổi phát triển thể chất và tinh thần. Lúc này, giáo dục gia đình là quan trọng nhất. Cha mẹ cần làm gương cho con về mọi việc. Cha mẹ cũng cần hướng dẫn để con có thể học theo các chuẩn mực đạo đức và kĩ năng sống cơ bản nhất. Điều quan trọng lúc này là trẻ biết tự lo cho bản thân. Trẻ cần biết tự xúc ăn, tự mặc đồ, tự rửa mặt, đánh răng, đi vệ sinh. Trẻ cũng cần biết tự bảo vệ bản thân trước nguy cơ bị bắt cóc, xâm hại... Trẻ cần biết tránh những chỗ có thể gây sát thương cho chính mình.

Chương trình lớp 3 tuổi của trường dường như có điểm gì đó không phù hợp với cháu hiện nay. Có thể do chương trình học quá tuổi, cũng có thể do trẻ lên 3 thường có những biểu hiện ăn vạ, gây gổ, lầm lì, không nói năng gì với ai. Cháu học trong môi trường nhiều bạn như vậy cũng sẽ bắt chước bạn. Đây có thể là lý do khiến cháu trở nên khó bảo hơi sớm so với tuổi.

Trẻ đi học, ngoài bài học, thầy cô giáo và cha mẹ, thì môi trường bạn bè cũng tác động và ảnh hưởng rất nhiều đến hành vi và tính cách của cháu. Đây là một vấn đề mà theo tôi, bạn cần cân nhắc kĩ càng.

Nếu bạn cảm thấy chương trình học của lớp 3 tuổi đó không thực sự phù hợp với con, bạn nên cho con nghỉ và chuyển con lại lớp 2 tuổi. "Dục tốc bất đạt", các cụ ta ngày xưa đã nói vậy. Bạn cứ dạy con từ từ nhé.

Chúc gia đình bạn vui vẻ và bé trưởng thành.

Tiến sĩ Vũ Thu Hương

Giảng viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội