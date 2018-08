Tôi năm nay 24 tuổi còn anh 38 tuổi. Chúng tôi quen nhau đươc một năm. Anh là người thành đạt và đam mê công việc, mê việc đến mức muốn quên luôn cả tôi.

Chúng tôi ít gặp nhau mà mỗi tối thường điện thoại hoặc lên mạng trò chuyện. Nhiều lần góp ý chuyện gặp gỡ thì anh nói "Mình quen nhau tính chuyện lâu dài cho cuộc sống chứ đâu phải quen nhau để quấn quýt nhau suốt ngày".

Bạn phải tìm hiểu anh ấy thiếu quan tâm là do không còn yêu hay do tính cách con người anh như vậy. Ảnh minh họa: wp.

Anh là nhà báo, công việc cũng nhiều. Tôi là dược sĩ công việc không nhiều lắm. Những ngày Tết anh về quê suốt, bỏ mặc tôi một mình đến tận ngày đi làm mới lên.

Ngày lễ tình nhân anh điện thoại cho tôi hỏi tôi biết ngay gì không? Tôi trả lời "biết", rồi anh hỏi sao tôi không nhắc anh? Vậy là xong, anh cũng không chúc một lời nào hay an ủi tôi.

Tuổi tác cách nhau xa nên đôi lúc tôi tự an ủi chắc tại anh lớn tuổi không biết lãng mạn. Nhưng cứ nghĩ cho anh nhiều quá bây giờ tôi không thể ép mình nữa. Bạn bè tôi nói ra nói vào về cách anh thiếu quan tâm đến tôi làm tôi lo lắng, bất an lắm.

Chúng tôi định cưới nhau trong năm nay nhưng giờ nghĩ lại tôi không dám cưới nữa. Tôi không hiểu, tại tôi ham vui, thích lãng mạn hay tại anh thiếu quan tâm đến tôi? Liệu người đàn ông như vậy tôi có thể lấy làm chồng không? - (Kim Anh).

Trả lời:

Bạn thân mến,

Để xây dựng nên một tình yêu đẹp và bền vững, bao giờ cũng cần có sự cộng góp của hai con người về mọi phương diện. Ở đó, những quan tâm, chăm sóc là điều không thể thiếu cho một tình yêu. Những lời nói, cử chỉ yêu thương một mặt giúp nuôi dưỡng tình yêu, mặt khác giúp người ta cảm nhận được họ đang được yêu, được trân trọng.

Bạn đang yêu một người mà theo bạn là mê việc hơn mê người yêu. Vì dành quá nhiều thời gian cho công việc, nên thời gian cho những lần hẹn hò, tâm sự là rất hạn chế. Với bạn, có được sự quan tâm, thăm hỏi từ người mình yêu vào những ngày lễ tết và ngay cả ngày đặc biệt dành cho đôi lứa yêu nhau dường như là điều quá xa xỉ. Chính điều này đang làm bạn hoài nghi về tình cảm mà anh dành cho bạn.

Khi yêu nhau, mỗi người thường biểu lộ tình yêu theo cách riêng của mình. Sự biểu lộ ấy phụ thuộc vào nhiều yếu tố mà trong đó, tính cách riêng của mỗi người có thể kể đến là một yếu tố quan trọng nhất. Có người luôn thể hiện sự hòa đồng, ấm áp và lãng mạn trong tình yêu; Có người lại rất nghiêm túc và có quan điểm bảo thủ, truyền thống trong tình yêu và hôn nhân; Cũng có người luôn cảm thấy khó chịu khi cảm xúc của họ bị điều khiển, họ rất khô khan trong tình yêu và luôn mong muốn người khác cho phép họ dành nhiều thời gian cho công việc…

Tính cách con người là khác nhau nên chúng ta không nên bắt người khác yêu theo cách thức, mong muốn và suy nghĩ của mình và ngược lại. Do vậy, việc hiểu về bạn đời của mình là rất quan trọng để hai con người khác nhau về mọi phương diện có thể chung sống được với nhau trọn đời.

Hiện tại, bạn và anh ấy đang tồn tại xung đột liên quan đến nhu cầu khi anh ấy là người thiếu lãng mạn còn bạn là người luôn ham thích sự vui vẻ và lãng mạn. Sự trái ngược về tính cách đã làm tổn thương bạn cũng như đang gây tổn hại đến mối quan hệ tình cảm của bạn.

Để giải quyết bài toán này, thiết nghĩ bạn nên tế nhị gợi ý người yêu cùng ngồi lại để trao đổi với nhau về những suy nghĩ, mong muốn riêng của mình để tìm được điểm chung trong tình yêu. Vì có sự khác biệt về tính cách cũng như cách biểu lộ trong tình yêu của mỗi người, nên sự tôn trọng dành cho nhau cũng là điều cần thiết nếu bạn không muốn tiếp tục ép mình cũng như tự an ủi và động viên bản thân mãi.

Với những chia sẻ trên, hy vọng sẽ giúp bạn bình tâm suy xét để hiểu người yêu của mình. Anh không quan tâm là do không còn yêu bạn hay sự thờ ơ, thiếu quan tâm đó là do tính cách hoặc do sự chênh lệch về tuổi tác như bạn đã nhận định. Từ đó, bạn sẽ có những quyết định thật sáng suốt cho tình yêu của mình.

Chuyên viên tâm lý Phạm Sỹ

Trung tâm Nhịp Cầu Hạnh Phúc