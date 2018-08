Những ngộ nhận về người đồng tính / Chuyện tình cặp đồng tính nữ công khai ảnh cưới

Sau đó, tôi có được thông tin của cô ấy và muốn làm quen. Nhưng cô ấy thẳng thắn từ chối và hầu như không cho tôi bất cứ cơ hội nào. Tôi tìm hiểu và kiên trì theo đuổi hơn một năm thì cô ấy nhận lời. Thời gian đầu tôi hạnh phúc lắm, nhưng ở bên nhau đôi lúc cô ấy vẫn lạnh lùng và trốn tránh. Sau 6 tháng, tôi bắt đầu linh cảm cô ấy không còn muốn ở bên cạnh mình nữa thì đó là lúc tôi phát hiện cô ấy đang hẹn hò với một người con gái khác. Hai người nhắn tin tình cảm tới mức tôi cực kỳ choáng váng vì chưa bao giờ cô ấy quan tâm đến tôi như vậy.

Khi tôi hỏi, cô ấy không hề giấu giếm và nói chỉ quý trọng và thương tôi mà thôi. Cô ấy đến với tôi là do sức ép của gia đình. Tôi còn rất yêu nên vẫn tiếp tục duy trì tình cảm này với hy vọng một ngày nào đó cô ấy sẽ thay đổi. Thậm chí tôi còn về quê cô ấy để xin phép tổ chức cưới. Nhưng tôi cũng băn khoăn nếu cô ấy vẫn tiếp tục yêu người con gái kia thì sẽ ra sao? (Hưng)

Ảnh minh họa: Huffingtonpost.com.

Trả lời

Bạn thân mến!

Tôi phần nào hiểu được tâm trạng hụt hẫng của bạn khi thấy cô ấy có người khác, cô gái mà bạn đặt rất nhiều tình yêu và niềm tin đã thẳng thắn nói với bạn rằng cô ấy chỉ yêu người bạn gái kia.

Chính cô ấy cũng rơi vào tình thế khó xử khi bị người thân buộc phải lập gia đình. Ở mức độ này có thể cho thấy cô ấy đã lộ diện với gia đình rằng mình là người đồng tính và đã bị phản đối, gây sức ép. Tình yêu là cảm xúc tự nhiên của mỗi người, việc bạn yêu cô ấy là hoàn toàn tự nguyện cũng như việc muốn cô ấy yêu bạn hay không cũng không thể ép buộc.

Có thể nhiều người nghĩ rằng tại sao cô ấy lại không yêu một người như bạn, tại sao cô ấy lại không lựa chọn con đường an toàn là lấy và yêu bạn mà lại đi yêu người con gái khác để rồi sẽ nhận lại nhiều sự kỳ thị và phản đối từ mọi người? Rõ rằng không ai muốn lựa chọn con đường chông gai nhưng tình cảm là thứ tự nhiên nhất mà không ai có thể can thiệp được. Việc cô ấy yêu ai là quyền tự do mà cô ấy có thể quyết định và đương nhiên, hạnh phúc nào cũng song hành cùng khó khăn.

Có lẽ một người con gái khiến bạn yêu mến như vậy cũng sẽ đủ nghị lực để vượt qua khó khăn. Tôi nghĩ rằng cô ấy không phải cố tình tham lam để lựa chọn ở bên bạn, và cũng không muốn bạn phải đau khổ. Đó có thể chưa hẳn là một sự lựa chọn đúng đắn khi bạn và cô ấy cưới nhau, bởi hôn nhân không xuất phát từ tình yêu thì sẽ dễ rơi vào kết thúc không có hậu. Bạn có muốn một cuộc hôn nhân trong sự lừa dối và đánh đổi hạnh phúc như vậy hay không?

Tôi nghĩ bạn là chàng trai cao thượng và rất muốn bảo vệ cô ấy. Đó là điều đáng quý và đáng trân trọng, nhưng có lẽ các bạn cần xem xét lại con đường đi của mình thật kỹ lưỡng trước khi quyết định. Bởi hôn nhân chỉ là vỏ bọc hợp pháp cho cô ấy, thế còn bạn, bạn có nghĩ cuộc sống của mình sau này như thế nào hay không?

Bạn hy vọng rằng tình yêu của mình và đám cưới này sẽ làm thay đổi cô ấy. Trên thực tế, đó là những điều không thể nếu như cô ấy là người đồng tính. Nó giống như việc không thể ép bạn yêu một người con trai khác khi bạn là người dị tính. Chúng ta chỉ có thể tự quyết định được những gì thuộc về bản thân chúng ta mà thôi, còn những gì thuộc về người khác thì bản thân họ phải tự quyết định. Cô ấy có quyền lựa chọn tình yêu mà cô ấy mong muốn, thế thì bạn cũng có quyền lựa chọn cuộc sống của mình như thế nào nhưng không phải bằng sự cố gắng.

Trong hoàn cảnh này bạn hãy tìm hiểu thêm những kiến thức về đồng tính qua những kênh thông tin tin cậy, xem xét những khó khăn thực sự của cô ấy để có thể hỗ trợ. Chuyện cô ấy vẫn tiếp tục giữ quan hệ với cô gái kia là điều đương nhiên, và mọi quyết định lúc này là do chính bạn. Không nên phụ thuộc vào bất kỳ điều gì khi đưa ra quyết định cho bản thân bạn nhé. Với những tính cách tốt đẹp sẵn có, cả bạn và cô ấy đều xứng đáng được hưởng hạnh phúc theo cách riêng của mình chứ không phải là sự sắp đặt cho yên lòng mọi người hay những niềm tin mơ hồ từ phía bạn.

Hy vọng rằng bạn sẽ đủ bình tĩnh và sáng suốt để giải quyết mọi chuyện.

Chuyên viên tư vấn tâm lý Vũ Ánh Tuyết

Trung tâm tư vấn tình cảm Linh Tâm