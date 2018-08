'Vợ chồng tôi hạnh phúc hơn khi sống xa nhau'

Chúng tôi cùng 35 tuổi, cưới được 9 năm. Từ khi cưới đến giờ, vợ chồng toàn cãi lộn, cảm thấy trái ý là chồng đòi li dị, xưng hô mày tao.

Chồng không có bồ nhưng rất mê chơi, bạn bè là trên hết, một tuần thường đi bar 2-3 đêm, nhảy nhót cho tới sáng. Một tháng, anh về nhà với vợ con được 4 ngày hoặc một tuần. Chồng tôi làm việc tự do, còn tôi là giáo viên. Hàng tháng chồng đưa tôi 15 triệu để chi tiêu nhưng thu nhập của anh là bao nhiêu thì tôi không biết.

Hôm nay, tôi tính cuối tuần đưa con về thăm nhà chồng, thăm em chồng mới sinh, bảo anh đưa 2 mẹ con đi nhưng chồng không chịu, kêu mẹ con tôi tự đi taxi. Tôi nói với chồng là: có chồng mà cũng như không, đi đi về về cũng chỉ một mình, thấy đơn độc và tủi thân. Thế là chồng tôi nói li dị, xưng mày tao, kêu tôi đi kiếm người khác, anh ta không cấm và cũng không cần tôi. Cuối cùng chồng chặn điện thoại tôi.

Nhiều lần chồng hành xử như vậy. Tôi rất mệt mỏi, muốn li dị, dù gì 9 năm cũng không ở bên nhau rồi nhưng tôi không dám vì còn tình cảm với chồng và vì con nữa. Hầu như tôi toàn khóc một mình. Chồng không tôn trọng tôi phải chăng nghĩ rằng tiền anh đưa đã nhiều hơn hai tháng lương của tôi? Liệu li dị có phải là giải pháp tốt nhất cho cả hai? (Lê)

Ảnh: theprayingwoman

Trả lời

Bộ não và cấu trúc gen trong từng người khác nhau từ đó sinh ra những cá tính và tâm lý không giống nhau. Việc điều chỉnh cách sống để phù hợp với nhau phụ thuộc vào trình độ sống của mỗi người. Trong hôn nhân, người ta vừa điều chỉnh mình, vừa tìm cách điều chỉnh người kia, vừa chấp nhận. Ai may mắn thì điều chỉnh người kia chiếm phần nhiều, còn nếu không thì phải điều chỉnh mình và chấp nhận, nếu không làm được thế thì ly dị là cách dễ nhất.

Trong trường hợp của bạn, anh ấy là người lao động tự do nên có tâm lý tùy hứng, không nề nếp; trong khi bạn là cô giáo lại luôn luôn chu đáo, mô phạm. Đây là trường hợp hai người có hai tâm lý trái ngược nhau. Cái may là bạn vẫn còn tình cảm với chồng, nhờ vậy mà bạn đã chấp nhận, nhưng do bạn chưa đủ khả năng điều chỉnh anh ấy mà lại có cái gì đó làm cho anh ấy cảm thấy bị xúc phạm nên hay gây ra cãi nhau. Bạn có nói “nói chuyện trái ý chồng là anh ấy đòi ly dị, xưng hô mày tao” tức là tính cách của anh ấy quyết đoán, thích tự do và không thay đổi bản thân, thuộc dạng tâm lý bảo thủ. Anh ấy thường đi bar 2-3 đêm, nhảy nhót cho tới sáng tức là người ham vui và cũng ở trạng thái cô đơn về mặt tâm lý. Có lẽ đời sống tự do nên anh ấy không quan trọng gia đình. Anh ấy có cái tốt là đưa tiền về, 15 triệu/tháng là nhiều so với thu nhập chung. Đây thực sự là có trách nhiệm. Khi tức chỉ xưng mày tao, chặn điện thoại chứ không bạo lực thì anh cũng là người có đạo đức.

Việc bạn nói anh ấy đưa mẹ con về thăm nhà chồng, anh ấy nói “mẹ con tự đi taxi” cũng không đến mức quá đáng, vì anh ấy nghĩ như thế thuận lợi hơn.

Bạn mệt mỏi vì anh ấy tự do trong khi bạn muốn phải trật tự như cô giáo. Bạn nên tìm hướng suy nghĩ tích cực khi mệt mỏi, từ đó tinh thần sáng suốt và khéo léo chinh phục anh ấy, nhất định sẽ có hiệu quả. Không nên ly dị vì anh ấy không phải là người đàn ông bội bạc.

Chúc bạn sự khôn ngoan.

GS.TS. Vũ Gia Hiền