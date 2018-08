Gánh nặng cha mẹ vô tình đặt lên lưng trẻ khi ly hôn

Vợ chồng em đã từ lâu không có sự chia sẻ. Anh ta có bồ bên ngoài, em chỉ đơn thuần là vợ trên danh nghĩa. Gần đây, em và anh ta có nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống hàng ngày khiến em rất mệt mỏi. Em muốn ly hôn và không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa. Xin chuyên gia tư vấn cho em. (Vy)

Nhận được chia sẻ của em, tôi có cảm nhận em đang thỏa hiệp với hành vi ngoại tình của chồng. Nguyên do vì sao, em là người thấu rõ nhất. Nếu muốn mọi thứ thay đổi, em cần mạnh mẽ hơn vì các con cần em và chúng cần có một gia đình.

Em là “vợ trên danh nghĩa” là sự thật hay từ lâu em đã tự ám thị chính mình? Điều đó cho thấy em yếu thế hoàn toàn trước chồng và cô tình nhân kia. Em đã làm hết cách nhưng anh ấy không thay đổi hay em phớt lờ vì thói quen, vì các con và vì sự yếu đuối của chính mình? Trả lời câu hỏi này rất quan trọng, để em thêm chủ động và có hướng giải quyết cho hôn nhân của mình.

Hôn nhân thiếu sự chia sẻ sẽ rất khó để giải quyết các mâu thuẫn cũng như tìm tiếng nói chung giữa hai vợ chồng. Không sẻ chia do hôn nhân không tình yêu hay do hai người trái ngược về tính cách, quan điểm sống? Không sẻ chia sẽ dẫn đến những căng thẳng không đáng có, đôi khi điều này chính là nguyên do khiến anh ấy thiết lập mối quan hệ mới và phản bội em. Em nên cân nhắc, trước là thay đổi trong cách hành xử với chồng, sau là nhìn nhận lại bản thân, liệu có phải những kỳ vọng của anh ấy về gia đình đã không còn hiện diện.

Chồng em và người thứ ba không được sự ủng hộ của dư luận nhưng điều này chẳng nguy hại gì đến họ nếu em vẫn còn e ngại. Hôn nhân hiện tại đã không còn trọn vẹn, em còn phải gồng gánh để chăm sóc 3 con. Công việc này sẽ chẳng dễ dàng với em nhưng em hãy lấy chúng là động lực để thêm quyết tâm khiến anh ấy trở về hoặc chấm dứt mọi thứ.

Không rõ em đã có những phản ứng như thế nào trước mối quan hệ ngoài luồng của chồng? Thái độ của chồng ra sao trước những chia sẻ của em? Em cũng nên công khai câu chuyện này để nhận thêm sự trợ giúp của bố mẹ hai bên nếu anh ấy vẫn tiếp tục mối quan hệ sai trái kia. Em cần kiên quyết, không thỏa hiệp để chồng đưa ra chọn lựa. Nếu anh ấy đưa ra lý do để trì hoãn hay trách cứ lẫn nhau đều là ngụy biện, bởi ngoài em và chồng còn có con trẻ. Một người chồng, người bố trách nhiệm sẽ chẳng vì xúc cảm bản thân mà đánh đổi tất cả.

Hãy chia sẻ với anh ấy những công việc hàng ngày, đưa đón, nuôi dạy con cái để bản thân em không phải áp lực. Cần minh bạch trong vấn đề tài chính và các quyết định quan trọng để anh ấy nhận thức tình hình mà cân nhắc. Em cần biết rõ ý tứ của chồng để dự liệu cho những quyết định về sau. Hãy ly hôn khi xét thấy chồng không đủ tư cách và bản lĩnh để cùng em vun vén hạnh phúc.

Chúc em mạnh mẽ.

Chuyên viên Nguyễn Thị Thúy Hằng

Đoàn tâm lý SunnyCare

