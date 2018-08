Sự thật về chuyện ngoại tình của đàn ông / 6 dấu hiệu tố cáo chồng ngoại tình

Tôi lấy chồng được 10 năm và có 2 cháu một trai một gái dễ thương. Tôi làm thiết kế cho một công ty nước ngoài, lương ổn định và tiến triển tốt. Nhan sắc trung bình nhưng dễ thương và hòa đồng nên tôi được mọi người xung quanh quý mến. Xét về mọi mặt tôi thấy mình là một mẫu phụ nữ trung bình khá. Vậy mà đã 2 lần chồng phản bội tôi.

Lần đầu cách nay 7 năm. Khi đó tôi mới sinh con đầu, đi làm về lo chăm sóc bé, việc nhà... nên mệt mỏi túi bụi chẳng còn hơi sức và thường trốn tránh "chuyện ấy”. Tôi lên tiếng nhờ anh ấy phụ việc 10 lần may ra anh làm được 3 lần, hơn nữa anh cũng không biết nấu nướng gì. Anh cặp bồ tôi không biết, nhưng chính “cô ấy” gọi điện cho tôi khai báo do áy náy.

Lần sau xẩy ra mới mấy tháng. Do công tác anh thường xuyên xa nhà. Ít là một tuần, có khi 3 tuần và tôi chẳng biết anh quan hệ với ai, nhưng do tình cờ nghe được điện thoại anh nói “thôi em đi ngủ đi, anh về gọi lại cho nhé”. Nghe vậy tôi yêu cầu anh gọi lại rồi đưa máy cho tôi. Cô ấy vừa khóc vừa nói “Anh ơi em sợ lắm. Cả đêm em không ngủ được”, tới đây chồng tôi quát to: “tôi không quen biết cô. Từ nay cô đừng gọi cho tôi nữa”, sợ quá, cô ấy cúp máy luôn. Sau đó tôi cố liên lạc, nhưng cô ta không nhắc máy. Còn chồng tôi phân bua cô ấy theo đuổi, chứ anh không yêu thương gì.

Phần tôi sẵn sàng tha thứ cho anh vì tôi còn rất yêu anh và không muốn con cái sau này phải buồn vì không có bố. Nhưng trong lòng tôi rất đau khổ và niềm tin cũng đã cạn kiệt. Tôi hay nói với anh là hãy tạo niềm tin cho em và quan tâm tới em nhiều hơn. Nhưng rồi cũng có lúc nghĩ lại tôi đâm cau có, khó chịu. Thấy vậy anh phản ứng gay gắt, anh còn thách thức là cho tiền nếu tôi dám có bồ.

Tôi phải làm gì đây khi uất ức đã được đẩy lên đỉnh cao như vậy. Thử hỏi chỉ bị phản bội một lần, bạn đã có ý nghĩ trả thù rồi, huống hồ là 2 lần như tôi, mà chưa biết chừng có thể là nhiều lần vì chồng luôn đi công tác xa nhà như vậy. Tôi có còn nên tin tưởng anh ấy nữa hay không? Từ ngày tôi sinh bé thứ hai, anh ấy luôn lẩn tránh gần gũi, khi về nhà thì lại thường xuyên đi đá banh và không quan tâm tới tôi. Không những vậy lại còn thách thức tôi. Hiện tại cùng công ty có một người theo đuổi nhưng tôi không đáp trả vì vẫn còn muốn giữ gia đình. Xin góp ý cho tôi với. Cám ơn. (Ngọc Minh)

Ngoại tình lâu nay vẫn được coi là kẻ thù số một của hạnh phúc gia đình. Những cuộc tình ngoài hôn nhân đã để lại tổn thương, mất mát khó hàn gắn nơi người bị phản bội và đồng thời lấy đi phần lớn tình cảm vợ chồng. Hầu hết khi phát hiện bạn đời có người khác, người vợ đều cảm thấy sốc và suy sụp vì đổ vỡ niềm tin, tình cảm. Tâm trạng hiện nay của chị cũng không ngoại lệ, nhưng mong chị hãy cố gắng vững vàng, mạnh mẽ để vượt qua giai đoạn sóng gió này.

Qua những gì chị chia sẻ, có thể thấy chị cũng là một phụ nữ năng động, thành đạt và biết chăm sóc, vun vén cho hạnh phúc gia đình. Chị cũng đã rất vất vả trong vai trò người vợ, người mẹ khi không có được sự chia sẻ, hỗ trợ của chồng bởi anh ấy đi làm xa nhà. Những tưởng với sự nỗ lực, cố gắng đó sẽ được đền đáp bằng tình yêu và sự biết ơn của chồng nhưng những gì chị nhận được lại chỉ là sự thất vọng, mất niềm tin.

Chị nói rằng xét về mọi mặt chị là mẫu phụ nữ trung bình khá, vậy mà chồng vẫn phản bội hai lần. Tôi nghĩ rằng chuyện ngoại tình của người đàn ông phần lớn xuất phát từ lòng tham, sự ích kỷ của họ chứ không chỉ bởi người vợ đó tốt hay xấu. Có rất nhiều người vợ tuyệt vời nhưng người chồng vẫn phản bội. Vấn đề nằm ở tư cách đạo đức và trách nhiệm của người chồng đó như thế nào mà thôi.

Việc chồng chị đã hai lần ngoại tình cho thấy anh ấy không phải là người đàn ông có trách nhiệm với gia đình. Hành động đó không chỉ là một lần lầm lỡ, trót dại mà có thể gọi là ngoại tình có hệ thống. Mặc dù có thể lần ngoại tình thứ hai này anh ấy đang cố chối bỏ nhưng với linh cảm của người vợ, chị cũng đã biết chắc chắn sự thay lòng của chồng.

Đây là lúc chị cần nhìn nhận lại mối quan hệ vợ chồng mình một cách thấu đáo. Chị có cảm nhận được tình cảm của chồng dành cho mình nữa không? Anh ấy có còn quan tâm, chăm sóc và chia sẻ với chị những vui buồn trong cuộc sống? Vợ chồng chị và các con có những phút giây vui vẻ hạnh phúc bên nhau? Chồng chị có thể hiện trách nhiệm của mình với gia đình? Tôi hỏi chị điều đó bởi tôi nhận thấy cuộc hôn nhân của chị đang không có sự kết nối tình cảm vợ chồng. Chồng chị dường như chỉ là người khách trọ ghé qua mỗi khi anh ấy cần nghỉ chân mà thôi.

Dù đau khổ vì bị chồng phản bội nhưng chị vẫn luôn mong muốn vợ chồng hàn gắn và gìn giữ hạnh phúc gia đình. Đây cũng là một thuận lợi cho chị bởi chị đã xác định được mục tiêu và mong muốn của mình. Tuy nhiên chị cũng biết là mong muốn của chị không phải là yếu tố duy nhất quyết định sự tồn tại của cuộc hôn nhân này. Bởi hôn nhân là sự gắn kết của hai trái tim, hai con người yêu thương và muốn gắn bó với nhau trọn đời. Nếu chỉ có một trong hai người mong muốn gìn giữ hạnh phúc thì người kia cũng khó lòng giữ nổi.

Để giải quyết những khúc mắc hiện tại, chị cần có một cuộc nói chuyện thẳng thắn và chân thành với chồng. Chị cần bày tỏ thái độ cương quyết không chấp nhận chuyện phản bội của anh ấy một lần nữa. Nếu anh ấy thật sự muốn gìn giữ gia đình thì anh ấy cần xây dựng niềm tin nơi vợ bằng những việc làm cụ thể như sự quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ chị trong cuộc sống gia đình.

Bên cạnh đó, chị cũng cần thay đổi thái độ với chồng một cách tích cực hơn như tránh dằn vặt, cau có, khó chịu dễ khiến vợ chồng chị sinh ra cãi cự. Nếu đã xác định tha thứ thì chị cần cởi bỏ tất cả hận thù và uất ức bởi nếu không cuộc sống vợ chồng chị sẽ mãi là địa ngục mà thôi. Thêm nữa việc trả thù chồng bằng cách yêu một người đàn ông khác càng chỉ khiến cuộc sống của chị thêm bi kịch.

Trong trường hợp chị đã cố gắng tha thứ và hàn gắn nhưng chồng vẫn tiếp tục lừa dối hoặc không quan tâm, chăm sóc đến vợ con thì chị cũng cần mạnh mẽ để có quyết định của mình. Chị không thể cứ mãi mòn mỏi chờ đợi sự thay đổi của một người đàn ông trăng hoa được. Sự tha thứ cũng chỉ có giới hạn và nếu cứ tiếp tục tha thứ như vậy thì cũng không khác gì chị đang tự giết chính mình. Hãy mạnh mẽ và dũng cảm để thay đổi cuộc đời mình chị nhé. Chúc chị tự tin và vững vàng. Thân mến.

Chuyên gia tư vấn Võ Thanh Giang

