Những bất ngờ khi bé tập đi / Đừng lo lắng nếu con bạn chậm biết đi

Một ngày em cho cháu ăn 3 bữa cháo (mỗi bữa một chén con), uống 3 lần sữa khoảng 400 ml. Vì cơ địa cháu bị dị ứng nên hằng ngày em chỉ cho cháu ăn thịt heo và cá nước ngọt, còn những thứ khác ăn vào người nổi mẩn lên.

Khi nấu cháo em nêm nhạt hơn so với người lớn. Mẹ em bảo nêm nếm nhạt quá làm cho xương yếu nên người cháu "bệu", lâu biết đi. Xin bác sĩ cho em hỏi có phải do em nêm nhạt hay do cháu không được ăn đầy đủ các chất như các bé khác nên như vậy? Nhờ bác sĩ tư vấn giúp chế độ dinh dưỡng cho trẻ bị dị ứng để cháu không bị thiếu chất. (Minh)

Trả lời:

Chào bạn,

Bạn không cung cấp thông tin rõ con bạn dị ứng với thức ăn gì nên tôi khó có thể tư vấn cụ thể. Theo nguyên tắc, dị ứng với thức ăn gì thì chỉ cần tránh loại thức ăn đó, còn những thức ăn không bị dị ứng thì vẫn ăn uống bình thường.

Bé ăn nhạt hơn không làm cho xương yếu và người “bệu”. Bé 13 tháng đã chập chững biết đi là bình thường. Bạn nên tìm hiểu cụ thể xem con bạn dị ứng loại thức ăn gì để tránh? Bạn nên cung cấp đầy đủ các loại thức ăn cho bé trừ những thức ăn bé bị dị ứng để bé được cung cấp đủ dinh dưỡng.

Chúc bé luôn khỏe.

Bác sĩ nhi khoa Nguyễn Đức Thường