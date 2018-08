Cách cải thiện 'khô hạn' vùng kín / Sợ 'yêu' vì bất mãn với chồng

Em đi làm 10h sáng đến 10h tối. Mỗi lần về đến nhà, em chỉ muốn tắm và lăn ra ngủ liền, khi chồng đề cập đến chuyện đó hay sờ soạng là em có cảm giác bực mình. Anh xã đòi lắm thì em ráng cho xong bổn phận thôi chứ chẳng có cảm giác gì. Mỗi lần quan hệ chồng thường kích thích em đủ mọi cách nhưng âm đạo em vẫn không tiết ra chất nhờn và nếu có cũng không đáng kể. Tới nay em vẫn chưa có thai. Cho em hỏi có phải tinh trùng của người nam không gặp được trứng của người nữ thì không thể thụ thai không? (Hường)

Ảnh minh họa: Sheknows.com.

Trả lời:

Chào em,

Tình dục không chỉ để duy trì nòi giống mà còn thể hiện tình cảm, sự chăm sóc yêu thương dành cho nhau. Trong đời sống vợ chồng, nếu nhu cầu đó không được đáp ứng, chắc chắn hôn nhân không thể trọn vẹn.

Em không nói rõ từ trước tới nay chuyện quan hệ giữa vợ và chồng đã có trục trặc hay gần đây em mới cảm thấy những khó chịu nên sẽ khó để có một giải pháp cụ thể. Tôi có thể chia vấn đề của em thành 3 phần để em nhìn nhận rõ hơn:

- Về tình cảm:

Giả định: Nếu xuất phát từ việc em mệt mỏi dẫn đến chuyện vợ chồng có sự “lệch pha” thì em cũng có thể điều chỉnh bằng cách sắp xếp lại công việc cho hợp lý, có thời gian nghỉ ngơi. Vợ chồng có thể đi du lịch đâu đó, khi có không gian thoải mái, tình cảm vợ chồng mới có thể cải thiện được.

Còn nếu từ cái tôi của mỗi cá nhân như mâu thuẫn trong lời ăn tiếng nói, quan điểm sống dẫn đến tình dục cũng bị ảnh hưởng theo thì vợ chồng em cần phải nhìn nhận cho thật rõ để có hướng giải quyết kịp thời. Bởi nhiều cặp vợ chồng, khi lấy nhau do bất đồng quan điểm trong cuộc sống dẫn đến việc trách cứ lẫn nhau, tình cảm cũng giảm đi, ai cũng chỉ lo thỏa mãn cái tôi của mình. Chuyện tình dục cũng vậy, theo bản năng khi có nhu cầu cần được thỏa mãn thì muốn lúc nào quan hệ lúc đó, không cần quan tâm tới đối phương có thích hay không, còn người bị ép quan hệ đáp ứng lại như một cỗ máy để hoàn thành nghĩa vụ. Điều đó chỉ làm cho tình dục vợ chồng ngày càng tồi tệ chứ không thể tốt lên.

Em nói em rất khó chịu khi chồng muốn gần gũi. Có bao giờ em tự đặt ra câu hỏi: Điều này xuất phát từ tình cảm giữa hai người bị rạn nứt hay do em quá mệt mỏi vì công việc? Bởi nếu thực sự em cảm thấy khó chịu thì quan hệ tình dục cũng sẽ không có hứng thú. Trước tiên em làm khó cho bản thân, sau đó chồng em cũng bị ảnh hưởng nhiều.

Tình dục là sự tự nguyện của cả hai người, nếu cảm thấy chưa sẵn sàng, em nên nói chuyện với chồng cho anh ấy hiểu hơn và không ép em phải chiều theo ý muốn của họ, đồng thời chấm dứt tình trạng phải “ráng chịu cho xong”.

- Về bệnh lý:

Em cũng nên xem xét việc không tiết dịch khi được chồng kích thích là do mệt mỏi gây nên hay do bệnh lý? Nếu đó là do thời gian dành cho bản thân quá ít, em hãy điều chỉnh công việc để được nghỉ ngơi vừa đảm bảo sức khỏe vừa có thời gian cho chồng. Tình dục chỉ có thể thăng hoa khi em và chồng cùng có cảm xúc, sự yêu thương, tôn trọng lẫn nhau.

Còn em có cảm xúc tình dục nhưng khi quan hệ không tiết dịch thì cũng có thể bị chứng bệnh khô âm đạo. Khô âm đạo là một chứng bệnh suy giảm chức năng tình dục ở nữ giới, tác động trực tiếp tới việc quan hệ tình dục của các cặp vợ chồng khiến cho người vợ luôn cảm thấy đau đớn, khô rát do thiếu độ bôi trơn.

Nếu điều này kéo dài theo thời gian sẽ làm cho phụ nữ sợ hãi khi nhắc đến chuyện yêu đương và bắt đầu lẩn tránh chuyện tình dục. Từ đó, dẫn đến việc giảm chất lượng mối quan hệ cuộc sống, làm suy giảm khả năng ham muốn tình dục, ảnh hưởng đến tâm lý của người phụ nữ. Vì thế em nên đến các trung tâm y tế để kiểm tra và điều trị. Tránh để lâu, bệnh càng khó chữa.

- Về muộn có con:

Em hỏi chuyện có quan hệ cả năm rồi mà vẫn chưa có em bé, nguyên nhân có thể là quan hệ tình dục ít quá hoặc nhiều quá. Quan hệ vào ngày không rụng trứng thì rất khó thụ thai nhưng cũng có thể bị trục trặc nào đó từ phía em hoặc chồng. Về vấn đề này vợ chồng em nên đi khám sản khoa thì mới có thông tin chính xác.

Mỗi cặp vợ chồng khi quan hệ tình dục đều đặn trong vòng một năm trở lên mà vẫn chưa có thai thì các bác sĩ khuyên nên đi kiểm tra để có câu trả lời sớm và được điều trị kịp thời. Tuy nhiên em cũng không nên lo lắng quá mà ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Hãy đến gặp bác sĩ để có câu trả lời sớm nhất em nhé.

Chuyên viên tư vấn Trịnh Thu Hà

Trung tâm tư vấn tình cảm Linh Tâm