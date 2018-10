Vấn đề được Cục trưởng Quản lý dược Trương Quốc Cường (Bộ Y tế) nêu lên tại buổi họp diễn ra ngày 20/4 tại TP HCM, nhằm lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước về giá thuốc để gửi đại biểu Quốc hội vào tháng 5 tới. Cuộc họp có sự tham dự của Sở Y tế tỉnh Bình Dương, Long An, TP HCM.

Mua thuốc với giá hợp lý luôn là mong muốn của người bệnh. Ảnh: Thiên Chương.

Theo ông Cường, cách dùng biện pháp hành chính để khống chế giá thuốc như Luật dược 2005 của Bộ Y tế quy định là không thể, bởi thuốc cũng là hàng hóa và giá vì thế cũng phải lên xuống tùy tình hình chung của thị trường.

Ông Cường dẫn chứng, năm 2008 cơ quan chức năng dùng biện pháp hành chính để can thiệp không cho thuốc tăng giá. Hậu quả là hàng loạt bệnh viện bị thiếu thuốc do các công ty dược than không lãi nên không nhập hàng.

Riêng vấn đề đưa mức giá tối đa cho các loại thuốc (có trong Luật dược 2005), ông Cường cũng khẳng định không thể thực hiện.

Theo ông, Cục Quản lý dược đang hoàn thiện đề tài nghiên cứu việc xây dựng giá tối đa cho ba loại thuốc để đánh giá tính khả thi. Tuy nhiên VN hiện có đến 22.000 mặt hàng với hơn 1.500 hoạt chất, nên việc đưa ra giá tối đa cho từng loại thuốc là điều khó có thể làm được. Thêm nữa, do giá thuốc trên thị trường luôn có sự thay đổi nhất định, có tăng, có giảm theo tình hình chung của thị trường nên việc đưa ra giá tối đa là rất khó.

Cùng quan điểm này, bà Phạm Khánh Phong Lan, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM cho rằng, quản giá thuốc là giữ ổn định chứ không thể cố định. Chỉ riêng TP HCM đã có tới 4.000 nhà thuốc, hơn 600 công ty dược.

Đại diện lãnh đạo sở y tế và bệnh viện các tỉnh cho rằng, một số quy định hành chính còn có phần ưu ái các công ty dược nước ngoài đã khiến doanh nghiệp trong nước trở nên yếu thế. Đây là nguyên nhân góp phần khiến giá thuốc ngoại tha hồ lộng hành giá.

Đại diện một số bệnh viện cũng đề nghị Bộ Y tế nên thực hiện in giá bán lẻ trên hộp thuốc, xây dựng danh mục thuốc bảo hiểm y tế thống nhất trên toàn quốc.

Cao Lâm