Cơ sở mua bán, sơ chế da trâu bò này do ông Nguyễn Minh Kết làm chủ.

Theo công an tỉnh, cơ sở chế biến trâu bò lớn nhất nhì tỉnh nhưng không có kho lưu giữ chất nên bốc mùi hôi thối. Nước thải được xả trực tiếp xuống ao phía sau khu sản xuất rồi chảy thẳng ra sông rạch.

Kết quả phân tích mẫu nước thải tại đây cho thấy vượt quy chuẩn quốc gia về nước thải công nghiệp hơn 10 lần, riêng chỉ số về Coliform vượt 186 lần.

Cơ sở này từng bị UBND huyện Châu Thành xử phạt vi phạm hành chính 3 triệu đồng do không đảm bảo môi trường. Lần này mức xử phạt do công an đề nghị lên UBND tỉnh lên đến gần 500 triệu đồng.

Nhựt Thanh