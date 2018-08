Ảnh minh họa: Corbis.com.

Lúc yêu nhau, cô luôn nói để dành khi hai người chính thức kết hôn. Vì tôn trọng bạn gái, nghĩ cô ấy yêu mình nên anh không bao giờ nghi ngờ chuyện đó. Nhưng lấy nhau được 4 tháng mà Hùng vẫn chưa thể quan hệ được với vợ. Mỗi lần gần vợ thì người cô lại cứng như khúc gỗ, không hề có cảm xúc. Rồi cô lại tìm đủ mọi lý do để lảng tránh, nào là "cái của anh to, em sợ đau", "em mệt lắm", "em chưa sẵn sàng"...

Hùng đã tìm đủ mọi cách để kích thích vợ, thậm chí xem phim sex, từ đó thực hành để khiến vợ có ham muốn, nhưng tất cả đều không ăn thua.

"Vợ tôi nói chỉ thích ôm gấu bông ngủ, chồng ôm vợ thế là đủ, chứ không có ham muốn. Chúng tôi lấy nhau trên cơ sở tự nguyện, nhưng tôi không thể chịu đựng mãi cuộc sống hôn nhân không tình dục. Chả nhẽ mới cưới nhau đã chia tay", Hùng buồn bã nói.

Theo bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung, Trung tâm y tế lao động Thái Hà (Hà Nội), trường hợp vợ của anh Hùng có thể bị chứng lãnh cảm nguyên phát. Người phụ nữ bị ức chế do những cấm đoán trước đây trong cách giáo dục của cha mẹ, nghĩ rằng chuyện quan hệ là một điều ghê sợ... Hoặc cũng có thể cô thuộc nhóm người không thích sex, khao khát tình yêu nhưng lại mong một thứ tình yêu "sạch sẽ", không có chuyện quan hệ.

Cũng theo bác sĩ, những trường hợp lấy vợ nhưng không thể quan hệ được với vợ như trường hợp của Hùng không phải là hiếm gặp. Tuy nhiên, chuyện vợ chồng không thể quan hệ được có thể có nguyên nhân từ hai phía.

Về người chồng có thể do không biết cách kích thích, chiều vợ hoặc do bị rối loạn cương dương. Về phía người vợ, có thể do màng trinh quá dày hoặc âm đạo quá khô, không tiết được dịch nhờn...

Tuy nhiên, với chị em phần lớn rắc rối là do vấn đề tâm lý. Nhiều người nghĩ hay là vợ đỏng đảnh, không yêu mình, nhưng thực tế đó có thể là do trước kia, chị em từng chứng kiến hoặc bị cưỡng hiếp gây đau đớn, nên giờ bị ám ảnh. Ngoài ra, có thể vì người chồng quá thô bạo khiến vợ sợ, gây phản ứng co thắt âm đạo, dương vật không đi vào bên trong được, bác sĩ Dung cho biết.

Cũng theo bác sĩ, đôi khi cách giải quyết đơn giản chỉ là giúp vợ quen dần với dương vật của chồng, như trường hợp của vợ anh Thành ở Ninh Bình. Cưới nhau gần nửa năm, nhưng anh chưa lần nào quan hệ được. Trong đêm động phòng, mọi chuyện đều suôn sẻ thế nhưng đến phút cuối, cô nhất quyết không để anh cho "thằng nhỏ" vào sâu bên trong.

Anh Thành kiên nhẫn nói ngọt, đưa vợ ra đi du lịch hưởng tuần trăng mật, thậm chí còn cho vợ uống thuốc ngủ, uống rượu cho thật say nhưng vẫn không ăn thua. Cứ động đến chỗ nhạy cảm là vợ anh lại khép thật chặt chân. Cuối cùng thử hết mọi cách, hai vợ chồng đành đến gặp bác sĩ.

Bác sĩ Dung cho biết, cả hai vợ chồng Thành không có bất cứ vấn đề nào về sức khỏe. Vợ anh cũng không hề có nỗi ám ảnh sợ quá mức gì việc quan hệ. Nhưng cô sợ bất cứ thứ gì đụng vào bộ phận sinh dục, không chỉ sợ "cái ấy" của chồng, ngay cả bác sĩ cho tay vào khám cũng không cho. Cứ cho vào là bệnh nhân khép chân lại, lấy tay đẩy ra.

"Vấn đề ở đây là làm cho người vợ quen dần với dương vật của chồng. Đúng gần một tháng, cộng với việc bác sĩ làm rộng màng trinh ra, mọi chuyện mới ổn thỏa", bác sĩ Dung nói.

Vì thế, cũng theo bác sĩ, khi hai người lấy nhau mà không thể quan hệ, thì trước hết, người chồng nên tìm hiểu lý do vì sao vợ không ham muốn, khám phá những điểm có thể gây hứng thú ở nàng.... Nếu đã thử mọi cách mà vẫn không được thì hai người nên đi khám, để được tư vấn.

Dương Vũ

* Tên nhân vật đã được thay đổi