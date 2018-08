Một khi đã nói "không" trước đòi hỏi của bé, cha mẹ nên kiên quyết dù bé có mè nheo hay hơn rỗi... Ảnh: CBSnews.

Sau đây là một số sai lầm cha mẹ hay mắc phải trong quá trình dạy dỗ con, theo CBSnews:

1. Cứu nguy cho con trong mọi hoàn cảnh

Lúc nào bạn cũng phải để mắt đến con để chắc chắn rằng chúng luôn làm điều đúng đắn và xuất hiện ngay lập tức như một vị cứu tinh khi rắc rối nảy sinh. Điều này là một sai lầm lớn.

Trẻ cần phải được trải nghiệm sự thất vọng. Chúng cần biết rằng mình phải tự đấu tranh để giải quyết vấn đề của mình. Nếu đó là vấn đề liên quan đến sự an toàn hay sức khỏe của trẻ thì bạn cần can thiệp ngay bằng bất cứ giá nào. Nhưng nếu chỉ đơn giản là trẻ ngủ dậy muộn hoặc quên bữa ăn trưa ở nhà thì bạn hãy để con nhận hậu quả do hành vi này.

2. Luôn cố gắng để con không cảm thấy buồn

Sự tức giận, buồn chán và những cảm xúc tiêu cực khác sẽ không thể làm bé tổn thương nếu chúng không kéo dài. Đôi khi, những cảm xúc này lại dạy cho trẻ những bài học quan trọng về cách cư xử.

Với tư cách là các bậc cha mẹ, nhiệm vụ của bạn không phải là đảm bảo bé không bao giờ cảm thấy thất vọng mà giúp bé biết cách vượt qua sự thất bại đó.

3. Nói "không" nhưng lại không hoàn toàn ám chỉ như thế

Bé cần biết rằng một khi bạn đã nói "không" thì có nghĩa điều đó không được phép và không tranh cãi gì thêm. Vì nếu bạn không kiên quyết, thì bé sẽ biết rằng mọi thứ đều có thể thương lượng, điều này sẽ vô tình khuyến khích bé tranh cãi, chống đối nhiều hơn.

Vì thế khi bạn đã nói "không", hãy kiên định với nó. Không giải thích dài dòng hay xin lỗi trẻ. Không thay đổi dù trẻ làm ầm lên, thậm chí ngay cả khi bé nói "Con ghét mẹ (bố)".

4. "Hối lộ" con

Bạn tìm cách "hối lộ" để thuyết phục bé tự dọn phòng, đánh răng, tắm rửa... Lúc đầu, cách này có thể hiệu quả nhưng vô hình nó đang làm giảm tầm ảnh hưởng của bạn lên con. Thậm chí, nó có thể khuyến khích trẻ mong đợi được thưởng cho mọi việc chúng làm.

5. Luôn đặt con là ưu tiên số một

Bé cần hiểu rằng đôi khi chuyện của bố mẹ cũng có thể là việc ưu tiên hàng đầu. Không có gì sai trái khi bạn có thời gian riêng tư với vợ (chồng) của mình, ngay cả khi đó là vấn đề con cái.

Chẳng hạn, nếu hai vợ chồng bạn thường có một buổi đi chơi riêng cho hai người vào tối thứ 5 hàng tuần thì bạn hãy cứ làm việc mình đã định dù bé không thích bị bỏ rơi. Không nên vì con mà hủy bỏ kế hoạch của cả hai vợ chồng.

6. Nuông chiều con một cách thái quá

Trẻ nào cũng có hàng đống những thứ mình muốn. Nhưng điều chúng thực sự cần là gì? Đó chính là tình yêu và thời gian của bạn. Bạn hãy cân nhắc kỹ trước khi đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của bé. Lý do là không phải thứ gì trẻ muốn bạn cũng có thể đáp ứng được.

7. Dung túng cho sự vô lễ của trẻ

Không cần biết trẻ sẽ giận dữ hay buồn đến như thế nào nhưng bạn không cho phép bé được thô lỗ hay vô lễ. Hãy dạy con biết nói "làm ơn", "cảm ơn" và "xin lỗi" ngay khi bé có thể nói. Bạn hãy nói rõ với con rằng bé không được phép gọi tên không với người lớn, không chửi bậy hay xúc phạm người khác.

8. Xin lỗi hộ con

Trẻ cần phải biết chịu trách nhiệm cho những việc làm của mình. Nếu không trẻ sẽ gặp khó khăn khi biết rằng trong thế giới bên ngoài ai cũng phải gánh chịu hậu quả cho những cách cư xử tồi hoặc không suy xét.

Chẳng hạn, nếu trẻ quên không cảm ơn dì vì đã tặng quà thì bạn đừng giải thích hộ con rằng "chỉ vì cháu nó có nhiều bài tập quá nên có thể nó quên".

Phương Trang