Hơn hai tuần gặp nạn vì điếu thuốc lá phát nổ trên tay, vết thương ngón tay giữa của anh Lý (Quảng Nam) vẫn đau nhức vì còn một mảnh nhôm to bằng đầu que diêm ăn sâu vào da. Bác sĩ Bệnh viện Vĩnh Đức, huyện Điện Bàn, đã cho lịch hẹn hai ngày tới sẽ làm thủ thuật gắp nốt mảnh nhôm còn lại cho anh Lý.

Điếu thuốc lá phát nổ gây thương tích cho hai ngón tay anh Nguyễn Xuân Lý ở thôn 1, xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Hiện tại trong ngón tay giữa của anh Lý vẫn còn một mảnh nhôm nữa. Ảnh: N.T.

Theo anh Lý, nhà sản xuất điếu thuốc gây sự cố đã biết về mảnh dị vật thứ 2 này trên tay anh. "Lãnh đạo công ty Khatoco đã điện thoại, hỏi tôi bao giờ gắp mảnh nhôm còn lại trong ngón tay ra thì sẽ cử nhân viên đến cơ sở y tế để thăm" anh Lý cho biết thêm.

Trước đó, ngày 20/12, đại diện Khatoco (Khánh Hòa) đã đến nhà thăm hỏi anh Lý, hỗ trợ tiền lo thuốc men nhưng anh đã từ chối nhận. Lãnh đạo công ty cũng cùng nạn nhân đến làm việc với Công an xã Đại Tân, huyện Đại Lộc - nơi đang tạm giữ tang chứng, vật chứng về vụ điếu thuốc phát nổ để xác minh vụ việc.

Tang chứng hai điếu thuốc và mảnh nhôm nhuộm khói đen sì được gắp từ ngón tay của anh Lý sau vụ điếu thuốc lá phát nổ vào trưa 13/12. Ảnh: Trí Tín

Ngày 13/12, trong khi chờ đến lượt vào nhà máy, anh Lý cùng một số tài xế vào quán cà phê Tây Thị để uống nước. Anh Lý mua nửa gói thuốc Con ngựa, vừa rút một điếu châm lửa hút thì điếu thuốc phát nổ. Anh Lý bị thương ở tay, đồng nghiệp ngồi cùng bàn cũng bị thương ở cổ và mặt. Hai nạn nhân được đưa vào trạm xá cấp cứu, sau đó trình báo sự việc với công an. Anh Lý cũng chủ động liên hệ với nhà sản xuất để thông tin vụ việc. Công an xã thu giữ tại hiện trường phần gói và 2 điếu thuốc còn lại. Xác định ban đầu của công an là có mảnh kim loại trong điếu thuốc đã phát nổ.

Nhà sản xuất là Tổng Công ty Khánh Việt (Khatoco) ở Nha Trang đã bác bỏ khả năng lỗi sản xuất khiến điếu thuốc lá phát nổ. Ông Nguyễn Đình Thạch, Phó giám đốc Công ty thương mại Khatoco khẳng định: "Nếu lỗi thuộc về doanh nghiệp thì công ty sẽ hỗ trợ, bồi thường cho anh Lý thỏa đáng. Vấn đề quan trọng nhất hiện nay là tìm ra nguyên nhân điếu thuốc nổ để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”.

Trao đổi với VnExpress.net, ông Trương Minh Hòa, Trưởng Công an xã Đại Tân cho biết tính đến chiều 24/12, công an huyện chỉ mới điện thoại hỏi sơ bộ chứ chưa đề nghị điều tra nguyên nhân điếu thuốc phát nổ gây thương tích cho anh Lý".

Trí Tín