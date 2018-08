Thời gian hai tháng đầu anh mất ngủ thường xuyên, ăn uống không điều độ, nhức đầu, thu mình trong phòng ở và hầu như không còn hứng thú với công việc học tập. Từ một người rất năng động hoạt bát, giờ đây anh trở nên ít nói, lầm lì và không muốn giao tiếp với những người xung quanh. Giống như anh Thanh, không ít công chức hiện nay ở khu vực miền Trung, miền Nam buộc phải "hành quân" ra thủ đô dùi mài kinh sử để học tiếp chương trình sau đại học, mà lý do thường là địa phương thiếu cơ sở vật chất, do đặc thù chuyên ngành đào tạo, yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ… Tuy vậy, không phải ai đi học xa nhà để có bằng thạc sĩ, tiến sĩ cũng thuận lợi. Đa số họ phải thay đổi vị trí và vị thế xã hội, điều này dễ tạo ra sự hụt hẫng nhất định dẫn đến tâm lý chán nản, bỏ bê việc học. Tiến sĩ giáo dục học Nguyễn Minh Thức (Trường ĐH Sĩ quan Lục quân 2) cho biết: “Công việc học tập sau đại học kéo dài từ 2 đến 4,5 năm, thường xuyên phải xa gia đình đã khiến không ít người đối mặt với những khó khăn tâm lý. Những rối nhiễu cảm xúc, tình cảm, giảm sút trí nhớ, khó kiểm soát được hành vi, thất vọng, chán nản... là vấn đề thường xuyên xảy ra”. Phần lớn những người đi học đều có khá nhiều thời gian nhàn rỗi, tự học là chính. Vì vậy với tâm lý xa gia đình, muốn lấp đi sự trống trải, một số người dễ sa vào các cuộc nhậu nhẹt, cờ bạc..., thậm chí đôi lúc không kiểm soát được hành vi của mình, dễ sa ngã. Trường hợp của Quân (giảng viên một trường cao đẳng ở TPHCM) là một điển hình. Khi còn ở nhà anh dường như không biết đến rượu chè, nhưng từ khi ra Hà Nội học thạc sĩ, anh đã lao vào các cuộc rượu và ngày càng lún sâu vào đó. Hệ quả là anh bị viêm loét dạ dày, giảm trí nhớ nghiêm trọng. Một số khác thì coi đây là khoảng thời gian nhàn rỗi để bù đắp những vất vả, ức chế dồn nén khi còn làm việc ở cơ quan. Vì vậy, họ muốn giải phóng mình, tự do thỏa mãn, cởi bỏ những lo toan vướng víu, dẫn đến hình thành một số thói hư tật xấu mà bản thân khó kiểm soát. Không ít trường hợp bị sang chấn tinh thần do áp lực phải thi đỗ. Thanh Bình (42 tuổi, cán bộ quản lý giáo dục ở Đồng Nai) rơi vào tình cảnh này. Cuối năm 2009 anh có quyết định đi ôn cao học để tạo nguồn cán bộ của trường. Với sự kỳ vọng của cơ quan và gia đình, lúc nào anh cũng phải căng ra học tập, học ngày lẫn đêm, làm sao thi đỗ cao học trong kỳ thi vào tháng 8 tới. Tuy nhiên, vốn tiếng Anh hạn chế khiến anh trở nên quá tải, không thể lĩnh hội được kiến thức cơ bản cũng như chuyên ngành. Áp lực suốt mấy tháng qua khiến anh rơi vào tình trạng mất ngủ, lo sợ triền miên. "Nếu thi không đỗ mình sẽ mất uy tín, cũng như không được bổ nhiệm hoặc bị thuyên chuyển công tác, mà không tham gia thi thì không được, mình như người cưỡi lên lưng hổ rồi...", anh lo lắng tâm sự. Theo các chuyên gia tâm lý, để tránh sự mất thăng bằng như những trường hợp trên, những người đi học xa cần lưu ý một số vấn đề sau đây: - Trước khi đi học hình dung cần phải hình dung được những công việc phải làm và những khó khăn vấp phải. Hãy lập kế hoạch chủ yếu cho bản thân và mục tiêu mà mình cần đạt tới theo từng giai đoạn cụ thể. Chủ động làm quen với hoạt động nghiên cứu khoa học cũng như cách thức tiếp cận các môn học sau đại học. Xác định đúng vị thế, vị trí học viên của mình. Luôn tạo cho mình một tâm lý thật thoái mái, tự tin, tránh tự tạo áp lực có thể dẫn đến stress quá mức có hại. - Thường xuyên tham gia các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ vui chơi lành mạnh, tránh để trống thời gian nhàn rỗi dễ tạo tâm lý tự do, tùy tiện, ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý tinh thần. - Khi gặp khó khăn hãy chia sẻ với người thân gia đình hoặc bè bạn để được động viên, khích lệ kịp thời. Nguyễn Văn Công

Giảng viên tâm lý học, Trường ĐH sĩ quan Lục quân 2