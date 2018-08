Giải pháp tối ưu để làm sạch tô đĩa trong điều kiện thiếu nước rửa của gánh hàng rong là chiếc khăn. Người bán cùng chiếc khăn này lau tay, lau dao, lau thớt và lau cả vật chứa thức ăn. Chỉ cần xoay một vòng, đĩa đang nhơn nhớt dầu cũng trở nên dễ nhìn. Một số người buôn bán kỹ tính hơn thì luôn chuẩn bị sẵn một can nước to loại 30 lít để thường xuyên thay nước rửa. Ông Huỳnh Lê Thái Hòa, Chi cục trưởng An toàn vệ sinh thực phẩm TP HCM, cho biết trách nhiệm quản lý hàng rong do các quận huyện đảm trách song rất khó quản lý cách người bán rửa tô chén ở vỉa hè. Vệ sinh thực phẩm sạch hay bẩn đều phụ thuộc ý thức tự giác của người bán hàng.