Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khánh Việt nhấn mạnh không có lỗi của dây chuyền sản xuất của công ty trong vụ việc điếu thuốc phát nổ. Ảnh: Mỹ Giang.

Sáng 19/12, Khatoco cũng đã cử một lãnh đạo của công ty ra Quảng Nam để trực tiếp gặp anh Nguyễn Xuân Lý - nạn nhân của vụ nổ điếu thuốc hy hữu. Song song, công ty cũng đã làm việc với cơ quan chức năng để điều tra vụ việc.

"Nếu sự vụ đúng là do lỗi của Khatoco thì nạn nhân sẽ được đền bù", bà Nguyễn Thị Tường Anh, Tổng giám đốc Tổng công ty Khánh Việt, nói.

Về phát biểu trước đó của ông Lê Tiến Anh - Giám đốc Công ty thương mại Khatoco (Công ty con của Khatoco) cho rằng vụ việc này là một "kiểu ăn vạ" của người tiêu dùng - bà Tường Anh khẳng định mọi thông tin đưa ra trước cuộc họp báo này đều là thông tin không chính thức.

"Còn về nguyên nhân của vụ nổ, việc có phải là sự phá hoại của đối thủ cạnh tranh hay không… Khatoco sẽ trả lời khi có kết luận của cơ quan điều tra", bà nói.

Trước đó, trưa ngày 13/12, khi anh Nguyễn Xuân Lý, 29 tuổi, thôn 1, xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, đang hút một điếu thuốc White Horse do Khatoco sản xuất thì điếu thuốc phát nổ. Vụ việc làm anh bị thương ở 2 ngón tay cầm thuốc, đồng thời còn làm cho người ngồi cạnh bị thương ở cổ và đùi do vật lạ văng vào. Đơn tường trình sự việc của anh Lý có 9 người làm chứng và xác nhận của công an xã…

Mỹ Giang