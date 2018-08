Xuất phát từ nhu cầu ấy, việc đảm bảo đời sống tình dục an toàn “tuổi xế chiều” lại trở thành câu chuyện thời sự cấp bách.

Ảnh minh họa: Sling.

Thực tế, tuổi tác không giúp bảo vệ người cao tuổi khỏi các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Nếu vẫn còn duy trì đời sống chăn gối, thì bất cứ bậc cao niên nào cũng phải đối mặt nguy cơ mắc các bệnh như lậu, giang mai, nhiễm Chlamydia, nhiễm herpes, viêm gan B, nấm, trùng roi và cả HIV/AIDS. Theo tổng hợp báo cáo của Bộ Y tế năm 2012, xu hướng “già hóa” trong tỷ lệ người nhiễm HIV ở Việt Nam đang tăng lên. Số người già nhiễm HIV qua lây truyền từ quan hệ tình dục cũng xuất hiện ngày một nhiều.

Bởi thực tế này, các chuyên gia khẳng định họ vẫn luôn lưu ý người cao tuổi về lợi ích và sự cần thiết của việc sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục. Tiến sĩ Lê Vương Văn Vệ quan ngại: “Vì quan niệm truyền thống của người Việt, chuyện tình dục người già luôn trở thành đề tài khó nói. Sử dụng bao cao su, bởi thế lại càng trở nên nhạy cảm hơn với các bậc cao niên. Phần lớn các cụ sau khi được tư vấn đều nói rằng họ phải bí mật mua và sử dụng, vì sợ các con cháu chê cười”.

Với kinh nghiệm của một chuyên gia lâu năm, tiến sĩ Vệ cho rằng quan niệm này cần phải sớm thay đổi. Người già mang bao cao su khi quan hệ tình dục sẽ giúp đảm bảo an toàn sức khỏe, tránh các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Tuy thế, để tránh các phiền toái do bao cao su, người cao tuổi cần lưu ý chỉ mang bao cao su khi đạt đến sự cương cứng hoàn toàn. Với người già, đạt được trạng thái này mất nhiều thời gian hơn. Do đó, các cụ cần kiên nhẫn, tránh vội vàng để đảm bảo sinh hoạt gối chăn của mình đạt được xúc cảm nồng nàn nhất.

Bên cạnh đó, các cụ ông cũng nên cởi mở, trao đổi với bạn tình và thường xuyên đi xét nghiệm kiểm tra để tự bảo vệ mình. Hãy nhớ rằng, không bao giờ là quá già để thực hiện các hành vi tình dục an toàn.