Mới yêu một tháng bạn trai đã vài lần đòi gần gũi

Có phải vì em kém sắc nên họ chán hay là vì một lý do nào đó, tới giờ em cũng không hiểu nữa. Mặc dù em yêu họ rất nhiều. Giờ đây, em thực sự cảm thấy chán nản trong tình yêu, có lúc em nghĩ yêu tạm lấy một người thích mình để lấp khoảng trống. Hiện tại em rất chán nản. Em nên làm gì bây giờ. (Nguyên)

Ảnh: wordpress.

Trả lời

Tình yêu đến từ hai phía và là quá trình chinh phục nhau. Ban đầu, hình thức thường là sự hấp dẫn. Sự hấp dẫn sẽ mất dần do chai tâm lý. Tuy nhiên, sự hấp dẫn cũng có thể tăng lên do độ chinh phục bên trong hoặc do ý chí, hoặc do một cái gì đó mà ngay người bị hấp dẫn cũng không gọi được tên. Nếu thiếu sự hấp dẫn tự nhiên thì người ta cần trang bị cho mình kỹ năng chinh phục như tài lẻ, vui vẻ, nấu ăn ngon, có tiền, làm đẹp ... để bù đắp lại cái thiếu mà tự nhiên không cho họ. Muốn vậy, người ta phải cố gắng tạo một tiềm lực nào đó để có sức hấp dẫn ngoài cái tự nhiên. Có những người có sắc đẹp nhưng do “vô duyên” thì chỉ hấp dẫn lúc đầu, về sau hấp dẫn sẽ mất đi do sắc đẹp lúc đó đã bị chai cứng. Còn ai đó thiếu sắc đẹp nhưng lại là một “kho báu” tiềm năng thì người đó luôn luôn làm cho đối tượng theo đuổi không mệt mỏi.

Bạn 24 tuổi và đã “có người yêu được một thời gian ngắn, họ lại tự động rời bỏ”, tức là bạn có khả năng chinh phục ban đầu. Nếu bạn không có khả năng chinh phục ban đầu thì bạn không thể có người yêu. Nhưng bạn thiếu tiềm năng thách đố họ nên chỉ một thời gian, họ thấy mất sự hấp dẫn nên bỏ đi. Không phải do bạn “kém sắc”, nếu do bạn kém sắc thì rất khó có thể có người yêu nếu như không từ một căn duyên nào đó; còn bạn đã có người yêu tức là không phải ở hình thức bên ngoài mà do thiếu nội dung bên trong.

Bạn cần xem lại xem bạn có tài gì, có duyên thầm không, có giỏi nấu ăn không... Những vấn đề này phải được thể hiện qua sự giao lưu, tiếp xúc với đối tượng. Quan trọng hơn nữa, bạn cần biết đối tượng của mình thích gì, cần gì, và những cái họ cần thì mình có hay không? Nếu cái họ cần mà mình không có thì phải khắc phục thay thế bằng cái gì để giữ được họ? Còn nếu cái họ cần mà mình có thì phải dùng “tiết kiệm” tối đa. Vì rất có thể khi thỏa mãn, họ không còn cần nữa thì tình yêu cũng chấm dứt.

Đừng bao giờ “yêu tạm” vì tình yêu là “trăm năm hạnh phúc”. “Yêu tạm” là mất hạnh phúc từ đầu.

Bạn đừng chán vì chán sẽ trở nên trầm cảm, mất sự vô tư và càng khó có người yêu. Bạn hãy vui tươi, tìm cách chinh phục ai đó mình thích nhưng phải có chút “tự kiêu” trước họ, lúc đó sẽ tạo sự hấp dẫn.

Chúc bạn thành công.

GS.TS. Vũ Gia Hiền