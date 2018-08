Ngoài ra, 100 bé sơ sinh hoặc trẻ biết đi tử vong mỗi năm vì môi trường ngủ trong cũi không an toàn. Bé trai Conner Smith suýt nữa rơi vào danh sách đen này một năm trước, khi mẹ của bé đến cũi để kiểm tra hai đứa con sinh đôi của mình, Conner và Ethan, khi ấy một tuổi. Chị phát hiện ra Conner đang bị treo lủng lẳng trên một thanh cũi bị gẫy, chiếc áo sơ mi, mắc vào thanh cũi, đang siết chặt cổ cậu bé và em đã tím nhợt. Theo ABC, cậu bé lập tức được đưa đến bệnh viện. Nhưng trước khi về nhà, cha của em đã phải thay ngay chiếc cũi khác. "Đó là chiếc cũi chúng tôi dùng cho con gái mình, và hai cậu con trai được dùng lại đồ của chị. Chúng tôi không bao giờ nghĩ nó có thể gây nguy hiểm. Chuyện này đã khiến chúng tôi hiểu rằng điều gì cũng có thể xảy ra. Các bậc cha mẹ nên kiểm tra cũi thường xuyên để xem chúng có bị hỏng hay bong ở chỗ nào không", chị Kelly Smith nói. Tai nạn xảy ra với trẻ thường là do cũi được thiết kế không hợp lý, bị gãy, hoặc đã quá cũ. Theo một nghiên cứu mới nhất vừa công bố, từ năm 1990 đến 2008, hơn 180.000 trẻ dưới hai tuổi đã phải nhập viện do những vết thương liên quan đến cũi, xe đẩy có mui hoặc xe cũi đẩy. Trong đó, 83% liên quan đến cũi. Và theo tiến sĩ Gary Smith, tác giả nghiên cứu, con số này chắc chắn không đủ. Để tạo ra môi trường thực sự an toàn cho trẻ trong cũi, chuyên gia khuyến cáo nên để cái cũi đúng với công năng của nó - giữ trẻ - chứ không phải là nơi chứa bất kỳ món đồ nào khác như chăn màn, gối, bỉm... Tất cả những thứ này đều có liên quan đến việc làm tăng các ca chết đột tử ở trẻ. Hãy mặc cho trẻ thật ấm, và đừng thả thứ gì khác vào cũi. Đệm trong cũi nên khít tới mức không thể đút vừa hai ngón tay giữa đệm và thành cũi, bởi trẻ sơ sinh có thể mắc kẹt trong những khoảng trống và chết ngạt. Các ông bố bà mẹ còn đang dùng những chiếc cũi cũ kỹ hoặc đồ rẻ tiền đã bị long gãy thì nên vứt chúng đi. T. An